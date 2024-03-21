Эрекционное кольцо: для чего нужно и как правильно пользоваться? Рассказывают эксперты(6)
Вместе с экспертом „Леди“ рассказывает, для чего нужно эрекционное кольцо и как им правильно пользоваться.
Среди многообразия продуктов, направленных на улучшение качества сексуальных отношений, особое место занимает эрекционное кольцо — аксессуар, ставший настоящим открытием для многих мужчин и их партнерш. Несмотря на кажущуюся простоту, это устройство заслуживает детального рассмотрения, начиная с принципов работы и заканчивая советами по выбору и использованию. Наш постоянный автор, психолог-консультант Анна Ток, вместе с экспертом по сексу Светланой Угаровой рассказали, зачем нужно эрекционное кольцо и как правильно им пользоваться, а также оценили его плюсы и минусы.
Что такое эрекционное кольцо и как оно работает
Эрекционное кольцо — это секс-игрушка, предназначенная для мужчин, которая носится на основании пениса или/и на мошонке. Его цель — замедлить отток крови из пениса, тем самым помогая поддерживать эрекцию. Изготовленное из эластичных материалов, таких как силикон, резина или пластик, кольцо обеспечивает легкое сжатие, которое не вызывает дискомфорта, но достаточно эффективно для достижения желаемого эффекта.
Для чего нужно эрекционное кольцо
Эрекционное кольцо используется не только для поддержания эрекции, но и для усиления ощущений во время секса как для мужчины, так и для его партнерши. Благодаря улучшению кровообращения могут наблюдаться усиление чувствительности и, как следствие, более яркие оргазмы.
Решение проблем с эрекцией
С эректильной дисфункцией могут столкнуться не только мужчины пожилого возраста. Такие факторы, как стресс, усталость и эмоциональное выгорание могут вызывать проблемы с эрекцией даже у молодых мужчин. Эрекционное кольцо может пригодиться при венозной утечке, если кровь отходит от пениса слишком быстро, сосудистой эректильной дисфункции и неуверенной эрекции.
Пролонгация полового акта
За счет того что кольцо блокирует отток крови от пениса, половой акт длится в два-три раза дольше обычного. Кроме того, член останется твердым даже после эякуляции.
Усиление ощущений для мужчины
Правильно подобранное кольцо при носке способствует усиленному притоку крови, благодаря чему пенис мужчины становится более чувствительным, а ощущения при оргазме могут быть ярче.
Дополнительная стимуляция для партнерши
Эрекционные кольца часто изготавливаются с различными дополнениями, которые направлены на дополнительную стимуляцию партнерши. Например, с вибрирующими элементами для стимуляции клитора или дополнительным фаллоимитатором для двойного проникновения.
Разнообразие в сексуальной жизни
Как и любая секс-игрушка, эрекционное кольцо способно добавить перчинку в вашу сексуальную жизнь. Не бойтесь пробовать новое, но начинайте с более простых моделей. Также перед использованием важно подробно ознакомиться с инструкцией и противопоказаниями.
Как правильно надевать эрекционное кольцо и пользоваться им
Несмотря на внешнюю простоту эрекционного кольца, важно подробно изучить инструкцию и придерживаться техники безопасности во избежание неприятных последствий. Ниже главные советы о том, как правильно пользоваться эрекционным кольцом.
1. Размер
Правильно определите размер кольца (подробнее об этом ниже).
2. Гигиена
Перед использованием промойте и продезинфицируйте кольцо.
3. Когда надевать
Надевайте кольцо на не полностью эрегированный пенис. Некоторые мягкие кольца можно надевать на уже эрегированный член, ознакомьтесь с инструкцией
4. Используйте смазку
Это нужно для облегчения надевания и предотвращения дискомфорта. Расположите кольцо на основании пениса или мошонки, убедитесь, что оно надето не слишком туго. Также существуют кольца, которые предназначены для вспомогательной стимуляции партнерши с дополнительными элементами, например, с усиками: их надевают на середину ствола пениса, тут важно ознакомиться с инструкцией производителя.
5. Следите за ощущениями
При появлении боли или сильного дискомфорта кольцо следует тут же снять. Сразу снимите кольцо, если пенис приобретет синий оттенок, а также если вы почувствуете боль, онемение и член покажется вам холодным.
6. Не носите эрекционное кольцо слишком долго
Рекомендованное время – не более 30 минут подряд, чтобы избежать риска повреждения тканей. Никогда не засыпайте с ним. Если вдруг снять кольцо самостоятельно не получается, сразу же обратитесь к врачу.
Плюсы и минусы использования эрекционного кольца
Эрекционные кольца для члена могут доставить массу удовольствия и стать настоящим украшением вашей сексуальной жизни. Но крайне важно выбрать кольцо для члена, которое вам подходит и соответствует вашим потребностям, а также следовать указаниям в инструкции. Собрали главные плюсы и минусы эрекционного кольца, с которыми вы можете столкнуться при использовании.
Плюсы
Улучшение и поддержание эрекции
Усиление ощущений во время секса
Может помочь в достижении более ярких оргазмов
Доступная цена и простота в использовании
Минусы
Возможность дискомфорта или боли
Риск повреждения тканей при неправильном использовании
Необходимость соблюдения временных ограничений
Требует времени на подбор подходящего размера и модели
Противопоказания
Существует несколько противопоказаний для использования эрекционных колец. Например, если у человека есть симптомы эректильной дисфункции, ему следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать кольцо. Это необходимо для предотвращения задержки в диагностике причин заболевания. Людям с ограниченной чувствительностью в области паха также не рекомендуется использование колец. Это связано с тем, что, если человек не чувствует боли, он может не почувствовать, что кольцо причиняет травму, и вовремя не снять его. Кроме того, следует избегать использования колец для члена, когда человек находится под воздействием наркотиков или алкоголя.
Список заболеваний, при которых следует избегать использования эрекционных колец:
1.Болезнь Пейрони
Заболевание, при котором в белочной оболочке полового члена происходит образование плотной фиброзной бляшки.
2. Приапизм
Состояние болезненной эрекции, которая продолжается в течение нескольких часов при отсутствии сексуальной стимуляции и после эякуляции.
3. Дизурия
Различные расстройства мочеиспускания: затруднения, учащения или болезненность.
4. Варикоцеле
Варикозное расширение вен семенного канатика, несущих кровь от яичка.
5. Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания сердца и кровеносных сосудов.
6. Сахарный диабет
Группа эндокринных заболеваний.
Как подобрать эрекционное кольцо для мужчин
При выборе кольца важно обратить внимание на материал и размер. Кольца бывают из силикона, латекса, металла и других материалов. Силиконовые считаются наиболее комфортными и безопасными в использовании из-за их гипоаллергенных свойств и гибкости. Размер должен быть выбран таким образом, чтобы кольцо обеспечивало достаточное сжатие для поддержания эрекции, но не вызывало боли или дискомфорта. Чтобы определить подходящий размер, можно измерить окружность пениса в состоянии эрекции и выбрать кольцо, соответствующее этим меркам, с учетом растяжимости материала.
Материал
Начинать эксперименты лучше из эластичных эрекционных колец (то есть тех, которые вы можете растянуть руками). Их производят из следующих материалов:
термопластичная резина;
медицинский силикон;
латекса;
гель.
Жесткие эрекционные кольца сложнее подобрать по размеру, кроме того, в экстренной ситуации оперативно их снять не получится. Производят твердые кольца из следующих материалов:
металл;
стекло;
жесткий пластик.
Размер
Сначала вам необходимо замерить окружность члена, для этого вам понадобится мягкая рулетка или веревка и линейка. Оберните рулетку или веревку вокруг пениса, и вы получите длину окружности члена. Зная длину окружности, вы сможете подобрать реакционное кольцо. Обычно производители приводят размерную сетку для удобства. Вот пример таблицы для подбора кольца:
Если производитель указывает не длину окружности пениса, для которой подходит эрекционное кольцо, а диаметр (ширину) члена, то просто разделите длину члена на число Пи (3,14). Например: 15 см (окружность) ÷ 3,14 (число Пи) = 4,8 см (диаметр).
Виды эрекционных колец
Каждый тип кольца имеет свои уникальные характеристики и предназначен для удовлетворения различных предпочтений и потребностей. Рекомендуем начинать с самых простых, эластичных, без дополнительных функций.
Лассо
Идеальная игрушка для новичков, так как благодаря ее конструкции можно легко регулировать давление. Кольца с пупырышками, шипами, ребрами и другими фактурами и рельефами. В процессе служат для дополнительной стимуляции эрогенных зон партнерши.
С вибрацией
Такие кольца предлагают дополнительную стимуляцию для обоих партнеров.
С анальной пробкой
Для тех, кто ищет дополнительную стимуляцию ануса во время секса.
С массажером простаты
Предназначены для мужчин, желающих одновременно стимулировать простату.
Двойное
Кольца, охватывающие как пенис, так и мошонку, для дополнительного удовольствия и поддержки.
С клиторальным стимулятором
Используется для стимуляции клитора партнерши, бывает с вибрацией и без.
Мнение сексолога
Сексолог Светлана Угарова напоминает о важности соблюдения техники безопасности и гигиене: „Сексологи часто рекомендуют использование эрекционных колец как эффективное средство для улучшения эректильной функции и обогащения сексуального опыта. Однако стоит подчеркнуть важность индивидуального подхода и консультации со специалистом при наличии заболеваний или состояний, которые могут являться противопоказанием для использования этих аксессуаров. Также важно помнить о безопасности и гигиене при использовании любых секс-игрушек“.
Эрекционное кольцо, по ее словам, может стать ценным дополнением к сексуальной жизни, принося удовольствие и улучшая ощущения обоих партнеров. Выбор правильного кольца, соответствующего индивидуальным потребностям и предпочтениям, а также соблюдение всех рекомендаций по безопасности позволят максимально раскрыть потенциал этого аксессуара.
Вопросы и ответы
Вместе с нашим экспертом, Светланой Угаровой, отвечаем на самые распространенные вопросы об эрекционных кольцах.
Где лучше покупать эрекционное кольцо?
По ее словам, выбор места для покупки эрекционного кольца стоит начать с анализа репутации магазина и чтения отзывов.
„Специализированные магазины секс-игрушек, как офлайн, так и онлайн, часто предлагают широкий ассортимент продукции и гарантируют конфиденциальность покупки. Важно выбирать магазины, которые предоставляют подробную информацию о продукции, включая материалы, размеры и инструкции по использованию. Не менее важным является наличие консультантов, готовых ответить на вопросы и помочь с выбором. Онлайн-платформы с положительными отзывами и высокой оценкой пользовательского сервиса также могут быть хорошим выбором“, – добавила она.
С какого возраста можно использовать эрекционное кольцо?
„Использование эрекционного кольца не имеет строгих возрастных ограничений, однако оно предназначено для взрослых. Важно, чтобы пользователь был полностью осведомлен о функциях своего тела, имел здоровое отношение к сексу и был способен соблюдать инструкции по безопасному использованию. В большинстве случаев производители рекомендуют использование своей продукции лицам, достигшим 18 лет, хотя конкретный возраст может варьироваться в зависимости от локального законодательства и норм“, – объяснила Светлана Угарова.
Как предложить партнеру попробовать эрекционное кольцо?
Предложение партнеру попробовать эрекционное кольцо должно быть сделано тактично и с учетом взаимного уважения и доверия в отношениях. Как отметила сексолог, подойти к этому вопросу открыто и честно, обсудив потенциальные преимущества для обоих партнеров.
„Можно начать разговор с темы сексуальных фантазий и желаний, постепенно подводя к идее использования эрекционного кольца как способа разнообразить интимную жизнь. Полезно подчеркнуть, что это предложение исходит из желания усилить обоюдное удовольствие и углубить эмоциональную связь. Уважение мнения партнера и готовность обсудить возможные сомнения или опасения являются ключевыми в таком диалоге“, – добавила эксперт.