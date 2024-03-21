Эрекционное кольцо: для чего нужно и как правильно пользоваться? Рассказывают эксперты

Среди многообразия продуктов, направленных на улучшение качества сексуальных отношений, особое место занимает эрекционное кольцо — аксессуар, ставший настоящим открытием для многих мужчин и их партнерш. Несмотря на кажущуюся простоту, это устройство заслуживает детального рассмотрения, начиная с принципов работы и заканчивая советами по выбору и использованию. Наш постоянный автор, психолог-консультант Анна Ток, вместе с экспертом по сексу Светланой Угаровой рассказали, зачем нужно эрекционное кольцо и как правильно им пользоваться, а также оценили его плюсы и минусы.

Что такое эрекционное кольцо и как оно работает

Эрекционное кольцо — это секс-игрушка, предназначенная для мужчин, которая носится на основании пениса или/и на мошонке. Его цель — замедлить отток крови из пениса, тем самым помогая поддерживать эрекцию. Изготовленное из эластичных материалов, таких как силикон, резина или пластик, кольцо обеспечивает легкое сжатие, которое не вызывает дискомфорта, но достаточно эффективно для достижения желаемого эффекта.

Для чего нужно эрекционное кольцо

Эрекционное кольцо используется не только для поддержания эрекции, но и для усиления ощущений во время секса как для мужчины, так и для его партнерши. Благодаря улучшению кровообращения могут наблюдаться усиление чувствительности и, как следствие, более яркие оргазмы.

Решение проблем с эрекцией

С эректильной дисфункцией могут столкнуться не только мужчины пожилого возраста. Такие факторы, как стресс, усталость и эмоциональное выгорание могут вызывать проблемы с эрекцией даже у молодых мужчин. Эрекционное кольцо может пригодиться при венозной утечке, если кровь отходит от пениса слишком быстро, сосудистой эректильной дисфункции и неуверенной эрекции.

Пролонгация полового акта

За счет того что кольцо блокирует отток крови от пениса, половой акт длится в два-три раза дольше обычного. Кроме того, член останется твердым даже после эякуляции.

Усиление ощущений для мужчины