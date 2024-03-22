Мифы и реалии вирусных заболеваний: врач объясняет, помогают ли носки с чесноком, медом и водкой или это миф
Сезон вирусов сейчас в самом разгаре и вокруг простудных заболеваний существует множество различных поверий. В каждой семье есть свои методы облегчения симптомов болезни. Доктор Кадри Лаук, врач-консультант консультационного телефона семейных врачей 1220, развеивает самые распространенные мифы о вирусных инфекциях и дает советы, как правильно вести себя при данных заболеваниях.
По словам доктора Лаук, чаще всего на консультационный телефон семейных врачей 1220 звонят по поводу сезонных вирусных заболеваний. „Мы часто слышим мнение людей о том, что температура, насморк или кашель связаны с простудой. Однако в действительности мы имеем здесь дело с вирусным заболеванием, которое зачастую проявляется после инкубационного (скрытого) периода, т.е. само заражение происходит на самом деле раньше. Простуда в инкубационном периоде просто способствует проявлению симптомов заболевания“, - пояснила врач и добавила, что часто люди верят, что простуда - это просто простуда и она не заразна, однако на самом деле это утверждение не соответствует действительности, поскольку вирусные заболевания могут передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем.
По словам врача-консультанта, на основании статистики звонков на инфотелефон 1220 можно сказать, что осведомленность людей о первоначальных действиях при заболевании вирусными инфекциями достаточно хорошая. „Лечение начинают методами, известными в народной медицине - такими как имбирь, мед и чеснок, но здесь необходимо учитывать, что если вирус уже попал в организм, эти методы, к сожалению, не предотвращают полностью заболевание, а лишь немного помогают облегчить начальные симптомы. Хотя имбирь, чеснок и мед могут помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заражения вирусами, к сожалению, сами по себе они не могут предотвратить все заболевания“, — подтвердила доктор Лаук.
По ее словам, обычно при вирусных заболеваниях помогают лекарства, которые доступны в аптеках. „На этом этапе я хотела бы подчеркнуть, что лечение симптомов следует начинать сразу, как только самочувствие ухудшится, а не ждать несколько дней того, чтобы самочувствие улучшилось само. Если есть сомнения, что лучше всего купить в аптеке в вашем случае, вы всегда можете позвонить на работающий круглосуточно инфотелефон семейных врачей 1220 и спросить совета по поводу первичных методах лечения“, — посоветовала врач.
В случае применения комбинированных препаратов следует обратиться за консультацией к аптекарю.
Опыт доктора Лаук показал, что при повышении температуры большинство людей знают, когда ее нужно сбивать и какие лекарства для этого использовать, но иногда они не знают точно, как использовать комбинированные препараты (например, Колдрекс и Терафлу), которые предназначены для снижения температуры, а также для облегчения других появляющихся симптомов - таких как насморк и кашель. „В продаже много разных модификаций этих препаратов, некоторые из них содержат еще действующее вещество, уменьшающее отек слизистой оболочки носа, а в некоторых случаях еще и компонент, разжижающий мокроту. Поэтому всегда стоит обратиться к аптекарю за дополнительной консультацией по поводу выбора лекарства, ведь, например, Колдрекс и Терафлю, содержат еще и жаропонижающий компонент“, - отметила врач-консультант инфотелефона 1220.
Она добавила, что у людей старшего поколения иногда возникает вопрос, помогает ли при повышенной температуре употребление горячего чая с небольшим количеством алкоголя. По словам врача, такого метода лечения следует избегать, поскольку алкоголь несовместим с лекарствами и вместо пользы может принести вред, поскольку ограничивает эффективность лекарств.
„При вирусных заболеваниях снижение температуры лекарствами следует начинать с момента, когда температура поднимается до 38,5 градусов. Исключением являются пациенты с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, онкологическими заболеваниями и пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, у которых снижение температуры лучше начать с 38 градусов. При высокой температуре в качестве дополнительного лечения можно использовать внешнее охлаждение, например, приложить прохладный компресс ко лбу или обтереть тело теплой водой. Носки, пропитанные водкой, можно использовать взрослым в случае, если конечности теплые, детям же предпочтительнее охлаждение водой“, - отметила врач.
Ванну для ног можно делать только в случае, если температура невысокая
Если возник кашель, можно принять ванну для ног при условии, что температура не превышает 38 градусов, в противном случае ванна для ног приведет к еще большему повышению температуры. „Добавление горчицы в ванны для ног больше подходит взрослым и детям старшего возраста. Это нельзя делать для маленьких детей, так как такая ванночка для ног может слишком сильно раздражать их нежную кожу. Горчичники подходят при застойном кашле в дополнение к отхаркивающему лекарству, но опять же, если в данный момент температура не очень высокая“, — описала врач применение наиболее распространенных методик. Она добавила, что при повышенной температуре очень важно употреблять достаточное количество жидкости, например, чая, сока или воды, поскольку при повышенной температуре происходит потеря жидкости и может возникнуть сильная слабость.
„Средняя продолжительность вирусного заболевания обычно составляет семь дней. По поводу начального лечения я бы рекомендовала обратиться за советом инфолинию 1220 сразу, как только появятся первые симптомы, так можно будет продумать первоначальный план домашнего лечения. К своему семейному врачу следует обратиться, если симптомы длятся дольше семи дней у взрослых, а в случае детей - если самочувствие не улучшилось через 4–5 дней после заболевания или если температура то понижается, то повышается в течение 1–2 дней, поскольку повторное повышение температуры может указывать на развитие осложнений“, — объяснила доктор Лаук. Она напоминает всем, что если вирусное заболевание уже проявило себя и сопровождается повышением температуры, то следует оставаться дома и не ходить на работу, в школу или детский сад – организму необходим покой и отдых, чтобы справиться с болезнью.