Мифы и реалии вирусных заболеваний: врач объясняет, помогают ли носки с чесноком, медом и водкой или это миф

По ее словам, обычно при вирусных заболеваниях помогают лекарства, которые доступны в аптеках. „На этом этапе я хотела бы подчеркнуть, что лечение симптомов следует начинать сразу, как только самочувствие ухудшится, а не ждать несколько дней того, чтобы самочувствие улучшилось само. Если есть сомнения, что лучше всего купить в аптеке в вашем случае, вы всегда можете позвонить на работающий круглосуточно инфотелефон семейных врачей 1220 и спросить совета по поводу первичных методах лечения“, — посоветовала врач.

По словам врача-консультанта, на основании статистики звонков на инфотелефон 1220 можно сказать, что осведомленность людей о первоначальных действиях при заболевании вирусными инфекциями достаточно хорошая. „Лечение начинают методами, известными в народной медицине - такими как имбирь, мед и чеснок, но здесь необходимо учитывать, что если вирус уже попал в организм, эти методы, к сожалению, не предотвращают полностью заболевание, а лишь немного помогают облегчить начальные симптомы. Хотя имбирь, чеснок и мед могут помочь поддержать иммунную систему и снизить риск заражения вирусами, к сожалению, сами по себе они не могут предотвратить все заболевания“, — подтвердила доктор Лаук.

По словам доктора Лаук, чаще всего на консультационный телефон семейных врачей 1220 звонят по поводу сезонных вирусных заболеваний. „Мы часто слышим мнение людей о том, что температура, насморк или кашель связаны с простудой. Однако в действительности мы имеем здесь дело с вирусным заболеванием, которое зачастую проявляется после инкубационного (скрытого) периода, т.е. само заражение происходит на самом деле раньше. Простуда в инкубационном периоде просто способствует проявлению симптомов заболевания“, - пояснила врач и добавила, что часто люди верят, что простуда - это просто простуда и она не заразна, однако на самом деле это утверждение не соответствует действительности, поскольку вирусные заболевания могут передаваться как воздушно-капельным, так и контактным путем.

Опыт доктора Лаук показал, что при повышении температуры большинство людей знают, когда ее нужно сбивать и какие лекарства для этого использовать, но иногда они не знают точно, как использовать комбинированные препараты (например, Колдрекс и Терафлу), которые предназначены для снижения температуры, а также для облегчения других появляющихся симптомов - таких как насморк и кашель. „В продаже много разных модификаций этих препаратов, некоторые из них содержат еще действующее вещество, уменьшающее отек слизистой оболочки носа, а в некоторых случаях еще и компонент, разжижающий мокроту. Поэтому всегда стоит обратиться к аптекарю за дополнительной консультацией по поводу выбора лекарства, ведь, например, Колдрекс и Терафлю, содержат еще и жаропонижающий компонент“, - отметила врач-консультант инфотелефона 1220.

Она добавила, что у людей старшего поколения иногда возникает вопрос, помогает ли при повышенной температуре употребление горячего чая с небольшим количеством алкоголя. По словам врача, такого метода лечения следует избегать, поскольку алкоголь несовместим с лекарствами и вместо пользы может принести вред, поскольку ограничивает эффективность лекарств.

„При вирусных заболеваниях снижение температуры лекарствами следует начинать с момента, когда температура поднимается до 38,5 градусов. Исключением являются пациенты с хроническими заболеваниями сердца, повышенным давлением, онкологическими заболеваниями и пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, у которых снижение температуры лучше начать с 38 градусов. При высокой температуре в качестве дополнительного лечения можно использовать внешнее охлаждение, например, приложить прохладный компресс ко лбу или обтереть тело теплой водой. Носки, пропитанные водкой, можно использовать взрослым в случае, если конечности теплые, детям же предпочтительнее охлаждение водой“, - отметила врач.

Ванну для ног можно делать только в случае, если температура невысокая