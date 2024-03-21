Ртуть в рыбе: откуда берется, в каких видах больше, как себя обезопасить

Эксперты рекомендуют съедать две-три порции рыбы в неделю. Однако следует помнить, что некоторые её виды могут содержать высокие уровни ртути.

Опасность ртути для здоровья

Ртуть — это природный элемент, который может попадать в окружающую среду как в результате естественных процессов (извержения вулканов и лесные пожары), так и как следствие деятельности человека (сжигание угля, нефти или древесины в качестве топлива). Когда вещество попадает в воздух, оно может упасть на землю в виде капель дождя, снежинок, пыли или под действием силы тяжести, загрязнить почву или воду.

Когда ртуть оказывается в озёрах, океанах и реках, она подвергается процессу, известному как метилирование, при котором определённые микроорганизмы в воде преобразуют соединения ртути в форму метилртути. Она впитывается через жабры, а также накапливается, когда рыба поедает мелких собратьев. По мере продвижения вверх по пищевой цепочке этот природный элемент становится более концентрированным в организме животного.

Потребление высоких доз ртути у человека может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, особенно затрагивающим мозг и нервную систему, в том числе:

У беременных женщин и кормящих грудью воздействие ртути также может влиять на развитие мозга и нервной системы ребёнка. Также это может привести к нарушениям когнитивного мышления, памяти, внимания, речи, мелкой моторики и зрительно-пространственных навыков у малыша.

Рыба с высоким содержанием ртути

Уровни ртути различаются у разных видов рыб. Это связано с такими факторами, как тип позвоночных, их размер, местоположение, среда обитания, рацион питания и возраст.

Хищные рыбы (которые поедают других более мелких сородичей) крупнее и находятся на вершине пищевой цепи, поэтому обычно хранят больше этого опасного для человека элемента.