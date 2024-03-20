Объявлена программа 38-ой Рижской недели моды: новые коллекции покажут и эстонские бренды

Открытие недели моды в Риге ознаменуется семинаром и панельной дискуссией на тему „Осознанная мода в наши дни“ при сотрудничестве с универмагом Stockmann. В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии.

„Балтийская федерация моды входит в Европейский альянс моды (EFA), в рамках которого тема устойчивого развития и осознанного потребления из года в год поднимается особенно остро. На образовательных мероприятиях RFW признанные эксперты не только делятся знаниями, но и на собственном примере демонстрируют переход к безотходному производству, а также к модели использования эко-материалов. Мы наблюдаем, что эти тенденции перенимают и латвийские дизайнеры“, — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Первый день Riga Fashion Week (RFW) ознаменуется открытием выставки молодого латвийского модельера Дана Крумпанса в созданной им и его единомышленниками-музыкантами специально к Неделе моды в Риге поп-ап галерее „KRAŸ“ (ул. Чака 136). В своей экспозиции дизайнер предлагает исследовать мир моды с точки зрения искусства путем эксперимента, расширяя общепринятые представления и границы. Слияние сразу нескольких творческих дисциплин в гармоничное единство вкупе с живой классической и электронной музыкой погрузят посетителей галереи в непривычную атмосферу. Стоит отметить, что в каждый из 4-х дней работы выставки (с 8 по 11 апреля) в новаторском пространстве „KRAŸ“ будет происходить что-то новое, рассчитанное, в первую очередь, на представителей творческих индустрий.