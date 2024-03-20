Объявлена программа 38-ой Рижской недели моды: новые коллекции покажут и эстонские бренды(1)
Весенняя сессия Рижской недели моды пройдет под лейтмотивом „мода — это искусство“ и продолжит тему этичности и устойчивого развития. В программе: свыше 17 брендов, в числе которых дебютанты, именитые латвийские бренды и зарубежные марки. Кроме этого, в этом сезоне особое внимание будет уделено выставкам, объединяя границы индустрии моды и визуального искусства. На подиуме в Риге новые коллекции покажут и эстонские бренды.
Открытие недели моды в Риге ознаменуется семинаром и панельной дискуссией на тему „Осознанная мода в наши дни“ при сотрудничестве с универмагом Stockmann. В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии.
„Балтийская федерация моды входит в Европейский альянс моды (EFA), в рамках которого тема устойчивого развития и осознанного потребления из года в год поднимается особенно остро. На образовательных мероприятиях RFW признанные эксперты не только делятся знаниями, но и на собственном примере демонстрируют переход к безотходному производству, а также к модели использования эко-материалов. Мы наблюдаем, что эти тенденции перенимают и латвийские дизайнеры“, — рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.
Первый день Riga Fashion Week (RFW) ознаменуется открытием выставки молодого латвийского модельера Дана Крумпанса в созданной им и его единомышленниками-музыкантами специально к Неделе моды в Риге поп-ап галерее „KRAŸ“ (ул. Чака 136). В своей экспозиции дизайнер предлагает исследовать мир моды с точки зрения искусства путем эксперимента, расширяя общепринятые представления и границы. Слияние сразу нескольких творческих дисциплин в гармоничное единство вкупе с живой классической и электронной музыкой погрузят посетителей галереи в непривычную атмосферу. Стоит отметить, что в каждый из 4-х дней работы выставки (с 8 по 11 апреля) в новаторском пространстве „KRAŸ“ будет происходить что-то новое, рассчитанное, в первую очередь, на представителей творческих индустрий.
Во второй день RFW, 9 апреля, показы пройдут в новой неожиданной локации — офисном комплексе Verde. В урбанистических пространствах коллекцию свадебных платьев в новом прочтении представит дизайнер бренда Katya Katya Екатерина Шехурина. Латвийская марка Verens продемонстрирует изделия бесшовного производства на базе современной технологии пошива. В свою очередь модельер Анна Круз (бренд Anna Kruz), в стремлении выразить женскую изменчивость и элегантность, прибегнет к классическим силуэтам, дополненным провокационными деталями и металлическими материалами. В этот же день у гостей мероприятия будет возможность познакомиться с коллекциями дебютантов из трех стран Балтии — Rimgailaite Costume (Литва), Henna (Латвия), ABFD Swimwear (Эстония).
На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрируют бренды-мастодонты латвийской моды, — Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Una Bērziņa, BAE by Katya Shehurina, Dobrzanska, а также Ivo Nikkolo из Эстонии. В свою очередь Stockmann представит результаты совместной коллаборации с финским дизайнером Miia Halmesmaa.
Программа Рижской недели моды в этом сезоне богата на выставки — изобразительного, текстильного и декоративно-прикладного искусства. Организаторы ставят своей задачей знакомить гостей мероприятия не только с тенденциями моды, но и с творчеством талантов в смежных отраслях искусства. Следуя выбранной инициативе, в программу RFW включен показ фильма о творчестве дизайнера Александра Маккуина, приуроченный к 55-летия со дня рождения модельера. Кроме этого, имидж текущей RFW вдохновлен театрально-драматической эстетикой коллекций знаменитого дизайнера и создан при помощи искусственного интеллекта.
9 апреля в сердце Старой Риги, отеле Relais Le Chevalier (ул. Калькю 20), в салоне Akcenti, латвийский бренд пляжной моды Sin on the Beach представит результаты коллаборации с финским дизайнером сумок и украшений на открытии совместной выставки. „Коллекция бархатных вечерних сумочек с ручной вышивкой „Следуй своим мечтам“ посвящена сказке Г.Х. Андерсена „Дюймовочка“. Характерные элементы — золотые нити, мельчайший бисер, кристаллы и полудрагоценные камни“, — рассказывает дизайнер бренда Sin on the Beach Анна Кустикова.
В даты RFW в музеях и галереях Риги будут проходить еще целых три потрясающих выставки прикладного искусства, которые настоятельно рекомендуются к посещению. Одна из них — в художественном музее «Рижская биржа» (Домская площадь 6) под названием «Сюзане. История одной вышивальщицы», посвящена традиционному искусству вышивки Узбекистана. Художница Мадина Касымбаева, объединяя технику вязания крючком и вышивку, возрождает традиции и создает великолепные творения сюзане. Представленный арт-объект, который вышивали 16 мастериц в течение трёх с половиной лет, отражает элементы природы и космоса, транслируя единство человека и окружающего мира.
Другая масштабная выставка — в музее декоративного искусства и дизайна (ул. Скарню 10) «Чувствительный к прикосновению», организованная совместно с Латвийской Ассоциацией ювелирного искусства, на которой представлены работы 23 выдающихся мастеров разных поколений. Идея выставки основана на рассказах о людях и выбранных ими украшениях. У посетителей выставки будет возможность познакомиться с многообразием ювелирных изделий и материалов для них.
Вплоть до 30 июня в культурном пространстве Ola Foundation пройдет выставка художницы по текстилю Эдите Паулс-Вигнер «Играясь с возрастом», в рамках которой будут также экспонированы ассамбляжи ее сына Паулюса Вигнера. Эдите Паулс-Вигенере — одна из самых ярких и привлекательных личностей латвийского художественного искусства второй половины ХХ века, чье творчество, экспрессия, многоплановость и размах оставили свой след в истории латвийского изобразительного искусства. Детальнее на сайте www.olafoundation.lv.
Более подробная информация о работе выставок — на сайте rfw.lv в разделе «Программа» и на домашних страницах соответствующих мест их проведения: www.lnmm.lv и www.olafoundation.lv.
Не обойдется на Недели моды в Риге и без вечеринок. Напомним, что в этом сезоне RIGA FASHION WEEK пройдет с 8 по 11 апреля.