Как быстро отрастить волосы: советы эксперта

Подберите правильно расческу

Она должна отвечать двум задачам — хорошо распутывать пряди и массировать кожу головы для улучшения циркуляции. „Возможно, понадобятся две, а то и три хороших расчески. Одна с редкими зубьями для того, чтобы бережно расчесать спутанную после мытья волос шевелюру, другая — для укладки. И массажная щетка — применяйте ее по пять-семь минут перед сном“, — советует стилист Ирина Лукашева.

Да, и помните о главном правиле: кудрявые и пористые волосы максимально бережно расчесывать влажными, а прямые — почти сухими.

Подберите правильно шампунь и бальзам

Самая частая ошибка — подбирать средства для мытья волос по типу собственно волос. Но кожа головы может быть жирной, а пряди по длине — сухими. Если мыть волосы шампунем для сухих волос, то проблемы жирности кожи только усугубятся, а луковицам не хватит питания извне.

Ирина напоминает: „Лучше всего выбрать шампунь, который будет эффективно и бережно очищать кожу головы от сала, отмерших клеток и при этом глубоко увлажнять“. Обратите внимание на продукты, которые не утяжеляют волосы, а значит, прическа будет подвижной и объемной после укладки и надолго сохранит форму.

Подберите маску для волос

К счастью для желающих отрастить длинные волосы изобрели комплексы, которые ускоряют процесс и позволяют достигнуть результата быстрее. Выбирайте концентраты в ампулах или же маски. Важно: используйте средство, которое будет воздействовать непосредственно на фолликулы!

Можете воспользоваться старинным и проверенным бабушкиным рецептом. В качестве активного ингредиента обычно берут перец, куркуму или имбирь. К нему добавляют: витамины А и Е, эфирное масло розмарина или касторовое масло, никотиновую кислоту. В качестве базового масла можно взять кокосовое, репейное или масло жожоба.

Состав аккуратно наносят на корни, тщательно втирая его в кожу головы, затем накрывают его пленкой и укрывают голову полотенцем для усиления эффекта. Через полчаса смойте вашим обычным шампунем.

Принимайте витамины