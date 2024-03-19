Как женщине из Эстонии удалось спасти свои отношения: „Благодаря этому опыту я стала любить жесткий секс“

Все началось со всем известной скуки, которая возникает, когда долгое время находишься вместе с одним и тем же человеком. Конечно, для каждой пары этот момент наступает в разное время. В наших отношениях он наступил после шести лет сожительства. Именно просто сожительства, потому что никто из нас не хочет вступать в брак. Настолько все наскучило, что я уже подумывала о расставании, потому что, если быть до конца честным, мы превратились из спутников жизни в дружелюбных соседей по квартире, которые наслаждались обществом друг друга, но страсть угасла. И я искренне считала, что вернуть ее невозможно. Кроме того, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз занимались сексом.