Пожизненная диарея и боли: на производителей „Оземпика“ подали в суд(6)
Большинство людей, принимавших „Оземпик“ для похудения, столкнулись с необратимыми для организма последствиями. При этом препарат и его аналоги имеют одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Опасное для жизни лекарство продолжают продвигать многие знаменитости по всему миру, пишет Woman.
Адвокат Кэмерон Стивенсон рассказал изданию Daily Mail о том, что производители препарата изначально планировали распространять его как средство для снижения веса, а официально озвученное применение для профилактики диабета было „только ширмой“: „Я уверен, что после начала расследования мы увидим документы, свидетельствующие о том, что за пределами диабета будет проводиться маркетинг и продвижение не по назначению, то есть, для похудения. Им не отвертеться“.
В компании Novo Nordisk (производитель скандального препарата) заявили, что считают обвинения в исках „необоснованными“, и что компания „будет энергично защищаться от этих претензий“. Компания Eli Lilly (производят аналог „Оземпика“) также опровергла обвинения, добавив, что „безопасность пациентов является главным приоритетом для них“.
Скорее всего, этим компаниям вряд ли удастся избежать наказания: почти все пациенты, которые кололи „Оземпик“, столкнулись с тем, что уже через две-три недели с начала применения у них начались рвота, диарея или запоры. Жертвы „Оземпика“ не могут нормально есть и переваривать пищу.
Многие из пострадавших рассказывали: врачи очень настаивали на том, чтобы они начали принимать этот препарат, и не предупреждали о рисках. За год по всему миру были зафиксированы несколько летальных исходов из-за „Оземпика“.
Многие знаменитости Голливуда смогли скинуть лишние килограммы с помощью опасного препарата. Впервые об этом заговорили после того, как подруга Ким Кардашьян рассекретила ее метод похудения. После этого Илон Маск признался, что тоже использовал более дорогой аналог „Оземпика“, чтобы похудеть. Поклонники берут пример со своих кумиров, не думая о последствиях. Позже в применении этого лекарства заподозрили Кристину Агилеру, Опру Уинфри и других звезд.
По мнению юриста Кэмерона Стивенсона, такое „покровительство“ над смертельно опасным препаратов уже долгое время мешает правоохранительным органам разобраться с его производителями. А знаменитости предпочитают не говорить публично о своих методах похудения и всячески скрывают, что кололи „Оземпик“.
„Оземпик“, действительно, захватил всю планету. Люди по всему миру сталкиваются с ужасными побочными эффектами, они теряют возможность жить обычной жизнью: из-за хронических рвоты и диареи не могут выходить на улицу, лишаются работы, перестают общаться с близкими и друзьями. Более того, из-за „Оземпика“ у людей сильно выпадают волосы и зубы, а также у многих пострадавших появились камни в желчном пузыре. У большинства желающих похудеть после окончания приема препарата вес возвращается обратно.
Некоторые врачи считают, что от последствий „Оземпика“ практически невозможно избавиться: по их мнению, жертвы препарата никогда не смогут восстановить свои желудки и кишечники и будут страдать от постоянной боли в животе.