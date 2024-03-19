Пожизненная диарея и боли: на производителей „Оземпика“ подали в суд

Адвокат Кэмерон Стивенсон рассказал изданию Daily Mail о том, что производители препарата изначально планировали распространять его как средство для снижения веса, а официально озвученное применение для профилактики диабета было „только ширмой“: „Я уверен, что после начала расследования мы увидим документы, свидетельствующие о том, что за пределами диабета будет проводиться маркетинг и продвижение не по назначению, то есть, для похудения. Им не отвертеться“.

В компании Novo Nordisk (производитель скандального препарата) заявили, что считают обвинения в исках „необоснованными“, и что компания „будет энергично защищаться от этих претензий“. Компания Eli Lilly (производят аналог „Оземпика“) также опровергла обвинения, добавив, что „безопасность пациентов является главным приоритетом для них“.

Скорее всего, этим компаниям вряд ли удастся избежать наказания: почти все пациенты, которые кололи „Оземпик“, столкнулись с тем, что уже через две-три недели с начала применения у них начались рвота, диарея или запоры. Жертвы „Оземпика“ не могут нормально есть и переваривать пищу.

Многие из пострадавших рассказывали: врачи очень настаивали на том, чтобы они начали принимать этот препарат, и не предупреждали о рисках. За год по всему миру были зафиксированы несколько летальных исходов из-за „Оземпика“.

Многие знаменитости Голливуда смогли скинуть лишние килограммы с помощью опасного препарата. Впервые об этом заговорили после того, как подруга Ким Кардашьян рассекретила ее метод похудения. После этого Илон Маск признался, что тоже использовал более дорогой аналог „Оземпика“, чтобы похудеть. Поклонники берут пример со своих кумиров, не думая о последствиях. Позже в применении этого лекарства заподозрили Кристину Агилеру, Опру Уинфри и других звезд.