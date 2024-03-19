Марс и Сатурн соединяются в знаке Водолея - почему это так важно? Астролог дала прогноз на конец марта(3)
Конец марта довольно напряженной с астрологической точки зрения. Нас ожидает Лунное затмение, Венера, Марс и Сатурн соединяются в знаке Водолея, Солнце сменило знак. Давайте посмотрим, какие возможны развития сценария.
Общая энергетика на конец месяца может быть сравнена с типичной эстонской осенней погодой - серо, холодно и ветрено. Поэтому приподнятого настроения будет меньше. Конечно, есть люди, кому такая погода по душе, но большинство захочет находиться в защищенном пространстве. Для того чтобы функционировала инфраструктура следует делать усилие над собой и вставать с любимого дивана. Так и сейчас, следует преодолевать внутреннюю лень, прокрастинацию и последовательно двигаться достигая свои цели.
Довольно короткое но важное событие - это соединения Марса с Сатурном до конца апреля. Эти две планеты соединяются каждые два года, но последний раз соединялись в знаке Водолея в марте 1994 года. Почему это такое важное событие? Сатурн - отвечающий за время, границы, общество и Марс, активный воитель, принцип действия, соединяются в пространстве отвечающим за общие ресурсы, глобализацию, выход в социум. Здесь обе планеты очень сильны и они дают нам возможность стать более реалистичными, опуститься на землю, вспомнить о своих обязательствах и действовать ставя долгосрочные планы а не ожидая сиюминутной выгоды.
В негативном ключе это соединение может проявиться как сложности в выражении эмоций, действия могут быть необдуманные и плохо контролируемые, захочется перераспределить общий ресурс, из-за чего возникнут конфликты и ссоры.
25 Марта с 7:53 по 11:32 пройдет лунное затмение. В Эстонии оно не будет видимо, но это не значит, что мы не ощутим последствий затмения. Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак, поэтому знаки не совпадают с западной астрологией. У кого выражены знаки Девы и Рыб это затмение является для вас очень важным, подробнее можно обсудить на личной консультации.
Затмения можно сравнить с моментом, между вдохом и выдохом. Короткая перезагрузка, чтобы сменить вектор движения. Лунное затмение более ощутимо на состоянии ума, нам всегда легче воспринять негатив, чем услышать что-то позитивное. Будьте внимательны, какие мысли вы культивируете особенно во время затмений. Поэтому все древние культуры советовали медитативную практику и пост, избегайте алкоголь в дни затмения (сейчас как раз начался Великий пост) чтобы освободить энергию для получения нового более целостного видения и восприятия мира.
В этом затмении будет также участвовать Меркурий, планета логики, который находится в уязвимом положении. Лучше не планировать важные события на время между затмениями. Затмение подтолкнет всех нас пересмотреть нашу логичную и рациональную выстроенную систему в определенной области и довериться интуиции.
В личных отношениях не ждите романтики, но строить планы очень положительно. Может ощущаться, что отношения сильно ограничивают и, возможно, другой человек поймет и оценит лучше. Новые знакомства, новые идеи - сместите фокус в работу и найдите там простор для самовыражения если хотите сохранить отношения с партнером.
Мои рекомендации в целом - запасаемся подборкой позитивных фильмов для поднятия настроения, если ощущаете внутреннее беспокойство, раздражительность - делайте длительные прогулки, пересадите домашние растения, пересмотрите гардероб, уберите зимнюю одежду. Проверьте машину и устраните все неполадки.
Желаю всем оставаться на позитиве и смело двигаться к поставленным целям!