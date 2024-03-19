Марс и Сатурн соединяются в знаке Водолея - почему это так важно? Астролог дала прогноз на конец марта

Общая энергетика на конец месяца может быть сравнена с типичной эстонской осенней погодой - серо, холодно и ветрено. Поэтому приподнятого настроения будет меньше. Конечно, есть люди, кому такая погода по душе, но большинство захочет находиться в защищенном пространстве. Для того чтобы функционировала инфраструктура следует делать усилие над собой и вставать с любимого дивана. Так и сейчас, следует преодолевать внутреннюю лень, прокрастинацию и последовательно двигаться достигая свои цели.

Довольно короткое но важное событие - это соединения Марса с Сатурном до конца апреля. Эти две планеты соединяются каждые два года, но последний раз соединялись в знаке Водолея в марте 1994 года. Почему это такое важное событие? Сатурн - отвечающий за время, границы, общество и Марс, активный воитель, принцип действия, соединяются в пространстве отвечающим за общие ресурсы, глобализацию, выход в социум. Здесь обе планеты очень сильны и они дают нам возможность стать более реалистичными, опуститься на землю, вспомнить о своих обязательствах и действовать ставя долгосрочные планы а не ожидая сиюминутной выгоды.

В негативном ключе это соединение может проявиться как сложности в выражении эмоций, действия могут быть необдуманные и плохо контролируемые, захочется перераспределить общий ресурс, из-за чего возникнут конфликты и ссоры.

25 Марта с 7:53 по 11:32 пройдет лунное затмение. В Эстонии оно не будет видимо, но это не значит, что мы не ощутим последствий затмения. Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак, поэтому знаки не совпадают с западной астрологией. У кого выражены знаки Девы и Рыб это затмение является для вас очень важным, подробнее можно обсудить на личной консультации.