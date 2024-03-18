Красота и здоровье
18.03.2024, 10:40

Алексей Солтан рассказал о том, что придает волосам „дешевый“ вид

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ФОТО: @soltanaleksei

Часто бывает так, что смотришь на человека и про себя отмечаешь, что цвет волос сильно дешевит его образ, даже если сами волосы при этом чистые и аккуратно уложены. Почему так происходит, и в том ли дело, что данный цвет уже давно не в моде? Об этом GLOSS.ee рассказал известный стилист-парикмахер Алексей Солтан.

«По поводу цвета, цветотипов и оттенков, в принципе, можно рассуждать долго. Но если говорить о том, какой цвет дешевит образ, я, как стилист, скорее отталкиваюсь от цветотипа и черт лица и определяю, кому что идет. Очень многие — жертвы тенденций с подиумов. Можно покраситься в тот цвет, который в данный сезон очень актуален, но при этом он далеко не на всех будет хорошо смотреться. Именно это несоответствие и дешевит образ. Модно — это не всегда дорого, стильно и красиво.

В этом обычно главная ошибка мастеров: клиент просит покрасить его в тот или иной цвет, и мастер беспрекословно выполняет его пожелания, не учитывая нюансы внешности. Дешевый и неопрятный вид появляется, когда человеку тот или иной цвет просто не идет. И, конечно же, ситуацию усугубляет несвежий вид волос и отсутствие элементарной аккуратной укладки.

Поэтому я как стилист с большим опытом придерживаюсь индивидуального подхода. Например, восточные женщины имеют определенные черты лица и свойственный им темный цвет волос, и, конечно, таким женщинам очень редко идет блонд. В данном случае, если женщина все же хочет стать посветлее, мастер должен суметь подобрать максимально подходящий оттенок. Также на данного типа девушке светлого оттенка очень тяжело добиться с помощью пигмента, а еще он очень часто дешевит, потому что, когда идешь против природы — это заметно сразу. Поэтому тут лучше сильно не экспериментировать. Можно сделать на тон темнее или светлее, но кардинально менять имидж не рекомендую".

Читайте полностью совет Алексея Солтана на GLOSS.ee.

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