Оставаясь в постели: какие упражнения для похудения можно делать лежа под одеялом

Женский журнал „Клео“ рассказывает, как поработать над телом, лежа в постели.

ВОЗДУШНЫЙ ВЕЛОСИПЕД

В первую очередь, стоит отметить, что легкие упражнения практически сразу после пробуждения помогут быстро включиться в новый день и подарят заряд энергии. Можно начать с такой активности, как воздушный велосипед. Многим хорошо известно это упражнение еще со школьных времен. Остаемся в постели, лежа на спине. Затем сгибаем ноги в коленях и поднимаем их в воздух. Теперь нужно перебирать ногами, будто вы едете на велосипеде. Такая легкая тренировка поможет запустить процессы в организме и укрепит мышцы ног. Воздушный велосипед можно совместить с ножницами – поднятые вверх прямые ноги следует скрещивать попеременно – то одна сверху, то другая.

ПОДЪЕМ НОГИ

Еще одно эффективное и полезное упражнение, которое можно выполнять прямо в постели – это подъем ног. Оставайтесь на боку. Можно упереть голову на согнутую в локте руку или оставить тело полностью в горизонтальном положении. Затем начинаем поднимать прямую ногу. Это упражнение отлично прорабатывает проблемную зону – бедра. При регулярных тренировках удастся избавиться от лишних объемов в этом месте. Сначала прорабатываем одну ногу, затем вторую. Количество подходов зависит от наличия свободного времени и желания потрудиться с утра.

НАПРЯЖЕНИЕ ПРЕССА

Для того чтобы укрепить мышцы живота, можно начать с такого щадящего упражнения, как простое напряжение пресса. Оставаясь в постели, со всей силы напрягайте мышцы живота. Должно быть ощущение, будто вы качаете пресс. Такие простые движения можно выполнять, оставаясь в постели. Конечно, со временем следует перейти к более активным упражнениям для достижения наилучшего эффекта. Однако начинать утро можно с легких активностей, они помогут взбодриться и укрепят мышцы.

ПРОГИБ