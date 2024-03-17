Ишь ты, Масленица: какой вы блин по знаку зодиака?

Даже если вы не очень любите блины, на масленичную неделю увернуться от них невозможно: даже звезды и те подбирают каждому знаку по блину, пишет mail.ru. Забирайте свой.
Овен: блины от штанги
У всех Масленица и праздник живота, и только Овну достаются реквизиты из спортзала – несправедливо? Отнюдь нет. Во-первых, энергичному барашку лишняя тренировка только в радость, а во-вторых, будьте спокойны – без блинов Овен не останется: у него точно запланированы и гости с блинами, и блинная вечеринка, и еще по пути на гуляния успеет завернуть.
Телец: блин с икрой
Сытно, красиво, богато, а главное – вкусно. Нельзя сказать, что Телец ждет Масленицу весь год, но коли уж пришла, грех упускать такой повод хорошенько поесть. И родных накормить, конечно, куда без этого.
Близнецы: блин с масленичных гуляний
Само по себе масленичное угощение Близнецов интересует мало: что он, блинов что ли не ел? А вот сопутствующие мероприятия и праздничное веселье – очень даже! Ну, а где гуляния, там и без блинов не обойтись, но это же совсем не то же самое, что в кафе или тем более – дома.
Рак: стопка блинов
То есть буквально: каких бы блинов и с какой бы начинкой ваша душенька не пожелала, будьте уверены, у Рака они уже готовы. А к блинам – самовар, чай, семь видов варений, пироги, домашние наливки и настойки… В общем, Ракам на Масленицу только попадись – в прежнем размере точно не уйдешь.
Лев: масленичный блин
Золотистый и круглый, масленичный блин вообще-то – символ того самого долгожданного солнышка, которое наконец-то и до наших широт добирается в конце зимы. А кто у нас в гороскопе главное солнышко? Вот то-то же.
Дева: толстый блин на кефире
Основательный, сытный, а самое главное – трудно испортить. То, что надо для Девы с ее вечным страхом несовершенства.
Весы: французский креп
Нежные, кружевные, красивые – не блины, а настоящее произведение искусства. И с начинками опять же можно поиграть, наведя дополнительной красоты. Главное – не переусердствовать, а то потом есть будет жалко.
Скорпион: ваш любимый блин
Те самые блины, от которых невозможно отказаться даже на самой строгой диете: соблазнительные, прекрасные и такие коварные – чистый же Скорпион. Надеемся, только блины не такие ядовитые.
Стрелец: подгоревший блин
Ну подумаешь, не идеально круглый (честно говоря, совсем не круглый), немного порвался, а местами даже чуток подгорел – мы тут что, блины что ли печь собрались? Столько всего надо успеть, бросайте свою сковородку вместе с блинами – и вперед, к приключениям. Ладно, блин можно съесть – он хоть и подгоревший, но все равно вкусный.
Козерог: традиционный блин с маслом
Если уж надо зачем-то есть блины, то пусть это будут самые что ни на есть привычные, безопасные, традиционные и сытные блины. А все эти изыски оставим другим знакам (и у них же попробуем, если что: и просить не придется – сами придут и сами свои блины принесут).
Водолей: японский блин
Окономияки – так называются традиционные японские лепешки, посыпанные тонкой стружкой сушеного тунца и сдобренные самыми разнообразными начинками. В самый раз для Водолея: непривычный вкус, интересный процесс, а если заморочиться, можно попробовать эти необычные блины на их непосредственной родине.
Рыбы: разноцветные блины
Зеленые – со шпинатом, красные – со свеклой, а что придает синим блинам этот дивный небесный оттенок, вам и вовсе лучше не знать. Пробовать тоже стоит с осторожностью: с Рыбки станется принести вкусовые качества в жертву оригинальности и эстетике. Зато необычно, это да.