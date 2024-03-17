Гороскоп
17.03.2024, 08:20

Ишь ты, Масленица: какой вы блин по знаку зодиака?

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2071384835
ФОТО: Nikilev | Shutterstock

Печем блины и на них же гадаем: проверяйте, все сошлось?

Даже если вы не очень любите блины, на масленичную неделю увернуться от них невозможно: даже звезды и те подбирают каждому знаку по блину, пишет mail.ru. Забирайте свой.

Овен: блины от штанги

У всех Масленица и праздник живота, и только Овну достаются реквизиты из спортзала – несправедливо? Отнюдь нет. Во-первых, энергичному барашку лишняя тренировка только в радость, а во-вторых, будьте спокойны – без блинов Овен не останется: у него точно запланированы и гости с блинами, и блинная вечеринка, и еще по пути на гуляния успеет завернуть.

Телец: блин с икрой

Сытно, красиво, богато, а главное – вкусно. Нельзя сказать, что Телец ждет Масленицу весь год, но коли уж пришла, грех упускать такой повод хорошенько поесть. И родных накормить, конечно, куда без этого.

Близнецы: блин с масленичных гуляний

Само по себе масленичное угощение Близнецов интересует мало: что он, блинов что ли не ел? А вот сопутствующие мероприятия и праздничное веселье – очень даже! Ну, а где гуляния, там и без блинов не обойтись, но это же совсем не то же самое, что в кафе или тем более – дома.

Рак: стопка блинов

То есть буквально: каких бы блинов и с какой бы начинкой ваша душенька не пожелала, будьте уверены, у Рака они уже готовы. А к блинам – самовар, чай, семь видов варений, пироги, домашние наливки и настойки… В общем, Ракам на Масленицу только попадись – в прежнем размере точно не уйдешь.

Лев: масленичный блин

Золотистый и круглый, масленичный блин вообще-то – символ того самого долгожданного солнышка, которое наконец-то и до наших широт добирается в конце зимы. А кто у нас в гороскопе главное солнышко? Вот то-то же.

Дева: толстый блин на кефире

Основательный, сытный, а самое главное – трудно испортить. То, что надо для Девы с ее вечным страхом несовершенства.

Весы: французский креп

Нежные, кружевные, красивые – не блины, а настоящее произведение искусства. И с начинками опять же можно поиграть, наведя дополнительной красоты. Главное – не переусердствовать, а то потом есть будет жалко.

Скорпион: ваш любимый блин

Те самые блины, от которых невозможно отказаться даже на самой строгой диете: соблазнительные, прекрасные и такие коварные – чистый же Скорпион. Надеемся, только блины не такие ядовитые.

Стрелец: подгоревший блин

Ну подумаешь, не идеально круглый (честно говоря, совсем не круглый), немного порвался, а местами даже чуток подгорел – мы тут что, блины что ли печь собрались? Столько всего надо успеть, бросайте свою сковородку вместе с блинами – и вперед, к приключениям. Ладно, блин можно съесть – он хоть и подгоревший, но все равно вкусный.

Козерог: традиционный блин с маслом

Если уж надо зачем-то есть блины, то пусть это будут самые что ни на есть привычные, безопасные, традиционные и сытные блины. А все эти изыски оставим другим знакам (и у них же попробуем, если что: и просить не придется – сами придут и сами свои блины принесут).

Водолей: японский блин

Окономияки – так называются традиционные японские лепешки, посыпанные тонкой стружкой сушеного тунца и сдобренные самыми разнообразными начинками. В самый раз для Водолея: непривычный вкус, интересный процесс, а если заморочиться, можно попробовать эти необычные блины на их непосредственной родине.

Рыбы: разноцветные блины

Зеленые – со шпинатом, красные – со свеклой, а что придает синим блинам этот дивный небесный оттенок, вам и вовсе лучше не знать. Пробовать тоже стоит с осторожностью: с Рыбки станется принести вкусовые качества в жертву оригинальности и эстетике. Зато необычно, это да.

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