Ишь ты, Масленица: какой вы блин по знаку зодиака?

Даже если вы не очень любите блины, на масленичную неделю увернуться от них невозможно: даже звезды и те подбирают каждому знаку по блину, пишет mail.ru. Забирайте свой.

Овен: блины от штанги

У всех Масленица и праздник живота, и только Овну достаются реквизиты из спортзала – несправедливо? Отнюдь нет. Во-первых, энергичному барашку лишняя тренировка только в радость, а во-вторых, будьте спокойны – без блинов Овен не останется: у него точно запланированы и гости с блинами, и блинная вечеринка, и еще по пути на гуляния успеет завернуть.

Телец: блин с икрой

Сытно, красиво, богато, а главное – вкусно. Нельзя сказать, что Телец ждет Масленицу весь год, но коли уж пришла, грех упускать такой повод хорошенько поесть. И родных накормить, конечно, куда без этого.

Близнецы: блин с масленичных гуляний

Само по себе масленичное угощение Близнецов интересует мало: что он, блинов что ли не ел? А вот сопутствующие мероприятия и праздничное веселье – очень даже! Ну, а где гуляния, там и без блинов не обойтись, но это же совсем не то же самое, что в кафе или тем более – дома.

Рак: стопка блинов

То есть буквально: каких бы блинов и с какой бы начинкой ваша душенька не пожелала, будьте уверены, у Рака они уже готовы. А к блинам – самовар, чай, семь видов варений, пироги, домашние наливки и настойки… В общем, Ракам на Масленицу только попадись – в прежнем размере точно не уйдешь.

Лев: масленичный блин

Золотистый и круглый, масленичный блин вообще-то – символ того самого долгожданного солнышка, которое наконец-то и до наших широт добирается в конце зимы. А кто у нас в гороскопе главное солнышко? Вот то-то же.

Дева: толстый блин на кефире

Основательный, сытный, а самое главное – трудно испортить. То, что надо для Девы с ее вечным страхом несовершенства.

Весы: французский креп

Нежные, кружевные, красивые – не блины, а настоящее произведение искусства. И с начинками опять же можно поиграть, наведя дополнительной красоты. Главное – не переусердствовать, а то потом есть будет жалко.