Предотвращение торговли людьми: что нужно знать о секс-работе в Эстонии? Личная история жертвы

Я встретилась с ней сразу после прибытия. Это была молодая женщина, она говорила по-испански и сказала, что раньше сама занималась секс-работой и потому хорошо знает, как все устроено и решила помочь другим женщинам, которые тоже хотели бы приехать работать. Она отвезла меня в Airbnb, где мне предстояло ночевать и работать. Я просыпалась в 9 утра и работала примерно до полуночи. Я планировала пробыть в Эстонии всего 10 дней, заработать деньги, а потом вернуться в Колумбию, и именно так мы и договорились.

Я решила приехать в Эстонию в качестве эскортницы из-за плохой финансовой ситуации в Латинской Америке. Возможности там минимальны. В Колумбии мне пришлось бы работать 30 дней, чтобы заработать столько же, сколько я могу получить здесь всего за 1 час. Подруга, уже побывавшая в Эстонии в качестве эскортницы, посоветовала мне сделать то же самое. Я поискала информацию в интернете, и у меня сложилось впечатление, что секс-работа в Эстонии легальна. Данные, которые я нашла онлайн, были путаными. Однако, так как у меня была подруга, которая уже приезжала и делала то же самое без каких-либо сложностей, я была уверена, что и со мной ничего не случится. Подруга связала меня с „начальницей“. Мы договорились об оплате, о том, что я куплю себе билеты в Эстонию, а она рассказала о динамике местной секс-работы. „Босс“ сказала, что Эстония — очень спокойное место, и то, что я собираюсь делать, законно. Она заверила меня, что ничего плохого не случится, назвав Эстонию седьмым чудом света. Но на деле все оказалось совсем не так.

Каролина: „Мне 25 лет, я из Колумбии, учусь в университете на юридическом факультете. Секс-работой я начала заниматься в этом году. В Эстонии я нахожусь уже месяц, хотя изначально планировала пробыть здесь всего десять дней. Я приехала в Эстонию работать в эскорте, думая, что все будет хорошо. Перед приездом мне сказали, что все, чем я буду заниматься, законно, но оказалось, что это не так. Я решила рассказать свою историю, потому что хочу, чтобы женщины знали о сложностях, связанных с приездом в Эстонию в качестве секс-работницы, а также хочу поделиться своим опытом полицейского разбирательства.

Из интервью Международной женской сети в Эстонии (IWNE). Для защиты ее личности используется псевдоним. Текст интервью адаптирован и переведен с испанского языка.

Им нужно было конфисковать мой паспорт и телефон до окончания разбирательства. Я была в замешательстве. Меня отправили в гостиницу и больше ничего не сказали. В течение недели я ждала, пока мне сообщат какую-либо информацию. Ко мне приставили социальную работницу, которая была связующим звеном между полицией и мной, но и она не смогла ответить ни на один вопрос. После этого меня отправили в другой отель, где я познакомилась с другими женщинами, оказавшимися в такой же ситуации. Это были доминиканки, венесуэлки, бразильянки и колумбийки, и у всех нас были одни и те же вопросы и проблемы, но никто ничего не знал. У некоторых из них была та же работодательница, что и у меня, а у других — другие „боссы“. Но у всех нас были похожие истории.

Я собрала свои вещи и меня посадили в машину, на которой не было никаких полицейских опознавательных знаков. В машине меня стали расспрашивать о моей деятельности в Эстонии, о моей работодательнице, показали ее фотографию. По дороге в отделение меня пересадили в другую машину с другими сотрудниками полиции. Когда мы приехали , мне предоставили переводчика. Мне сказали, что я являюсь свидетельницей преступления и что разбирательство ведется не в отношении меня.

Каролина: „Проведя несколько дней в Таллинне, я отправилась в Тарту. Когда я находилась в своем Airbnb, в дверь постучали. Полицейские были одеты как гражданские, но показали полицейские удостоверения. Они сказали, чтобы я собрала свои вещи и что меня проинформируют о происходящем в полицейском участке. Больше никакой информации они мне не дали, и я не понимала, что происходит. Первое, что они сделали, это забрали мой телефон.

Она оплачивала мой Airbnb и рекламу моих услуг в интернете, общалась с клиентами на сайте, присылала мне информацию о работе, и мы делили мой заработок 50/50. Она также предварительно отбирала клиентов, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Такжевела все переговоры, потому что я говорю только по-испански и не могу общаться на других языках. Она соблюдала все условия нашей договоренности, и я зарабатывала около 150 евро с каждого клиента, большинство из которых, по ее словам, были эстонцами и украинцами.“

„Проституция в Эстонии не легализована, но и не регулируется полностью. Предлагать секс-услуги гражданам Эстонии или ЕС напрямую не запрещено, но поскольку такая деятельность может быть связана с посредничеством в проституции или торговлей людьми, все лица, занимающиеся проституцией, находятся под пристальным вниманием полиции. Лица, предлагающие сексуальные услуги, постоянно проверяются на предмет того, имеют ли они посредников, и являются ли жертвами торговли людьми. Однако само оказание сексуальных услуг не влечет за собой уголовного преследования.

В полиции мне сказали, что для колумбиек работа в эскорте в Эстонии незаконна, но что я все равно всего лишь свидетельница. Но я до сих пор не понимаю, почему это так. Меня никто не заставлял приезжать сюда, я приехала по собственной воле. Мне кажется, что в каком-то смысле это я наняла человека, и она занималась менеджментом, как если бы была агенткой. И я платила ей за то, чтобы она выполняла свою работу.“

В день допроса я умолял их помочь мне. Тогда мне дали контакты людей, которые смогли помочь мне с новым билетом на самолет, чтобы улететь домой.

Затем меня отвезли на допрос в полицию, где снова задали те же вопросы, но на этот раз вернули телефон. Мне сказали, что я должна дождаться, пока судья прослушает допрос и решит, нужно ли мне идти в суд и давать показания в качестве свидетельницы. Я сказала, что уже запланировала вылет на пятницу той же недели, так как мне было сказано покинуть страну в течение 10 дней. Но они заставили меня ждать еще неделю. Я был в отчаянии. Я повторяла, что пропущу самолет, что хочу вернуться домой, но никто мне не помогал.

Примерно через 15 дней ожидания меня допросил сотрудник миграционной службы и сообщил, что у меня есть 10 дней, чтобы покинуть Эстонию. Мне снова задавали все те же вопросы и сообщили, что в течение года я не смогу вернуться в Шенгенскую зону.

Все мы приехали осознанно, с одной целью — работать в эскорте. И каждая планировала продолжительность своего пребывания здесь в соответствии с собственными желаниями. Однако разбирательства проходили по-разному. Для одних, как в моем случае, процесс длился более 20 дней, для других — 3 дня, после чего их отпускали. Мы не имели ни малейшего представления о том, что происходит и как все должно быть. Это сбивало с толку и справляться с состоянием неопределенности было тяжело.

В случае с лицами из третьих стран оказание секс-услуг в Эстонии противоречит основаниям для выдачи им визы. Если человек имеет вид на жительство в другой стране ЕС, полиция прикажет покинуть Эстонию и наложит запрет на въезд в Эстонию сроком до 3 лет. Если лицо не имеет вида на жительство в ЕС, полиция выдает предписание о выезде и накладывает запрет на въезд в Шенгенскую зону на срок до 3 лет.

В Эстонии запрещено не только посредничество в проституции, но и содействие ей. Организация жилья и авиабилетов, размещение объявления о предоставлении услуг, общение с клиентами — все это запрещенные действия, которые автоматически делают „помощника“ подозреваемым в совершении преступления. При подозрении на посредничество в проституции или торговле людьми важно прервать связь между посредником и потенциальной жертвой. Для этого задача полиции — найти безопасное жилье для человека, предлагающего секс-услуги, и конфисковать средства связи, которые также могут стать важными доказательствами в уголовном процессе. Для того чтобы человек мог общаться со своими близкими, полиция или Департамент социального страхования могут выдать альтернативное средство связи.“

— Марго Кивила, капитанша Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии

Что бы Вы хотели сказать другим латиноамериканкам, которые думают о том, чтобы приехать в Эстонию для в качестве секс-работниц?

Каролина: „Я думаю, что те, кто хотят стать эскортницами в любой другой стране, должны обратиться за надежной консультацией и быть очень хорошо информированы до приезда. Они должны понимать, действительно ли это законно или нет. Я бы не советовала искать „босса“ или кого-то, кто будет руководить вашей работой.

А если они уже попали в ситуацию, подобную моей, то я советую им быть очень терпеливыми. Проходить через такие разбирательства, которые пришлось пережить мне, психологически тяжело. Даже когда знаешь, что тебя не посадят в тюрьму и что в конце концов ты сможешь вернуться на родину, отсутствие информации о том, что и когда произойдет, пугает. Кажется, будто мне пришлось расплачиваться за преступление, которого я не совершала. Хотя мне сказали, что я свободна, я не могла просто взять и улететь домой. Для меня это был не отпуск, я приехала с конкретной целью и графиком, потому что дома меня ждут обязанности и семья.“

Комментарий от IWNE: Каролина благополучно вернулась в домой, где она проживает в настоящее время. Разбирательство с эстонскими органами заняло около 20 дней, после чего она смогла вернуться домой.

Если с кем-то из ваших знакомых или с вами произошло (или происходит) нечто похожее на историю Каролины, знайте, что помощь доступна и бесплатна. Оказание сексуальных услуг не влечет за собой уголовного преследования, поэтому за обращение за помощью вам не грозит уголовное наказание. Обратиться можно также анонимно.

Ресурсы и поддержка Если… …на кого-либо оказывают влияние или принуждают (например, с помощью угроз и насилия) оказывать сексуальные услуги и/или посылать откровенные фотографии и видеозаписи себя или других людей; …кто-то оказывает сексуальные услуги, но сутенер/босс/менеджер оставляет себе большую часть заработанных денег; …кто-то размещается (например, в гостинице, общежитии, квартире) у третьей стороны для занятия проституцией; …вербовку, перевозку или организацию поиска клиентов для занятия проституцией (реклама в Интернете и прочие коммуникации) осуществляет третье лицо; …кто-то организует выход клиента на лиц, занимающихся проституцией; ЭТО — СЕКСУАЛИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Если это произошло (или происходит) с кем-то из ваших знакомых или с вами, знайте, что помощь доступна и бесплатна. Оказание сексуальных услуг не влечет за собой уголовного преследования, поэтому обращение за помощью не грозит вам уголовным преследованием. Вы также можете обратиться за помощью анонимно. Телефон доверия и эмайл для предотвращения торговли людьми и помощи жертвам:+372 6607 320inimkaubandus@sotsiaalkindlustusamet.ee 24/7 вы можете позвонить по телефону поддержки жертв 116 006 (+372 614 7393 при звонках из-за рубежа) или (ежедневно с 10 до 24, консультанты по душепопечению принимают звонки с 16 до 24) по телефону эмоциональной поддержки и душепопечения 116 123