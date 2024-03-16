ФОТО | В Эстонии наконец поступило в продажу новое чудо-устройство от Dyson - его распродали за считанные часы!

Dyson Airstrait одновременно сушит и выпрямляет волосы. Причем делает он это без горячих пластин и без тепловых повреждений ваших волос - с помощью горячего воздуха. Укладку можно делать как на влажных, так и сухих волосах.

Новаторская технология Dyson использует поток воздуха высокого давления для выпрямления волос по мере их высыхания. Воздух точно нагревается и равномерно распределяется по локонам во время укладки – нет необходимости в сильном нагреве. Поток воздуха направлен вниз под углом 45 градусов для создания натяжения, необходимого для выпрямления волос для создания гладкой укладки на концах – с меньшим повреждением и ломкостью.

Каждая настройка оснащена интеллектуальным контролем тепла, разработанным для сохранения оптимального здоровья и блеска волос. В режиме Wet предлагаются три режима нагрева (80°C, 110°C и 140°C), а в режиме Dry - два режима температуры (110°C или 140°C), а также режим „Boost“ для быстрого нагрева. Также есть две скорости и режим сушки у корней.

Хотя на данный момент новинка уже распродана, ее можно попробовать на месте в в магазине-шоуруме d.one по адресу Маакри,19/1 в Таллинне.

Смотрите, как прошла презентация Dyson Airstrait!