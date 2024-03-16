8 мифов о сексе, которые приводят к обидам и комплексам

Миф No 1: секса нет только у вас

Как ни странно, этот миф может преследовать вас на протяжении всей жизни. В юности ошибочное мнение, что „это было уже у всех“, может толкать на необдуманные поступки, а в зрелом возрасте предположение, что „затишье“ в сексе коснулось только вас и партнера, может провоцировать чувство неполноценности.

Тем временем ряд опросов говорит о том, что примерно у каждого третьего совершеннолетнего совсем не было секса в течение года.

Не зацикливайтесь на количестве, позаботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, обсуждайте чувства с партнером, чтобы поддерживать ощущение близости и связи.

Миф No 2: секс = проникновение

Эксперты отмечают, что стереотипное поведение в постели может лишить вас не только удовольствия, но и оргазма. Короткая прелюдия и проникновение — не единственный возможный сценарий.

Недавнее исследование показало, что 75% мужчин испытывали оргазм каждый раз, когда у них была сексуальная близость, тем же могли похвастаться лишь 33% женщин.

Не бойтесь экспериментировать и предлагать партнеру различные форматы стимуляции. Возможно, вам просто нужно чуть больше времени провести вместе перед кульминацией — прислушивайтесь к себе.

Миф No 3: мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины

Несовпадение желания — благодатная почва для конфликтов на почве секса. Женщины обижаются, что их мужчина их не хочет, а мужчины и сами испытывают чувство стыда, если им не дано удовлетворять партнершу 24/7. При этом девушки стесняются проявить инициативу — не положено, если руководствоваться стереотипами: могут приписать озабоченность и „легкое поведение“.

Пора признать, что и женщины, и мужчины могут хотеть или не хотеть секса.

Фертильность колеблется не только под влиянием внешних факторов, таких как стресс и усталость, но и с возрастом, — это совершенно нормально.

Миф No 4: боль — признак хорошего секса