Как отбелить зубы дома: семь эффективных советов

Женский журнал „Клео“ делится домашними способами придать эмали белоснежный вид.

ЗУБНАЯ ПАСТА С АБРАЗИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Разумеется, в первую очередь, нужно обратить внимание на специализированное средство для очищения и отбеливания зубов – зубную пасту. Качественное средство способно заметно отбелить эмаль. Лучше отдавать предпочтение пастам с абразивными частицами. Они мягко полируют зубки, убирают налет и пигментные пятна.

ПИЩЕВАЯ СОДА

Очень популярный „бабушкин“ метод отбелить зубы. Многим хорошо известно, что пищевая сода способна до блеска отполировать зубы и сделать их значительно белее. Однако подобные косметические приемы можно использовать только в экстренных случаях. Например, перед долгожданным свиданием. Частое применение соды может привести к разрушению эмали и повышению ее чувствительности.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

Привычное аптечное средство также является популярным способом вернуть зубам белизну. Уголь отлично справляется с пигментными пятнами и налетом. Пару таблеток нужно превратить в порошок и добавить к зубной пасте. Для того чтобы средство подействовало, зубки нужно чистить не менее 3 минут. Этот метод тоже можно использовать не чаще двух раз в месяц, чтобы не травмировать эмаль.

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Еще одно агрессивное, но эффективное средство. С перекисью водорода нужно быть максимально осторожной. Ее ни в коем случае нельзя глотать, также жидкость не должна попасть на слизистые. Перед применением перекись следует нанести на ватный диск и ненадолго приложить его к зубам. Подобную процедуру лучше делать не чаще нескольких раз в год. Перекись отлично отбеливает эмаль, но может ее повредить. Экспериментировать со здоровьем не стоит.

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Компоненты, входящие в масло чайного дерева, помогают бороться с болезнетворными бактериями, из-за которых может появиться кариес. Это средство не только помогает в отбеливании зубов, но и отлично освежает полость рта.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО