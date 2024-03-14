Оживите свой дом весенним настроением! Многие товары в Maxima за полцены
Сейчас самое время начать подготовку к весне! Если вы ищете новый предмет интерьера для дома или вам нужны колготки, потому что с приходом тепла можно снова носить юбки и платья, отправляйтесь в Maxima. В период с 15 по 17.03 в магазинах Maxima пройдет большая торговая кампания.
Весна уже не за горами, и мы все с нетерпением ждем ее, испытывая огромное желание насладиться теплой погодой. Одни хотят «испачкать руки» в земле и заняться посадками, другие – купить новые коврики на стол и покрывало на кровать или как-то иначе освежить обстановку. Главное, что весна дарит нам новое дыхание, и мы, жители северных стран, сразу же чувствуем прилив энергии и радости.
Совет по экономии: запишите то, что вам нужно, и совершайте покупки во время кампаний
Начните составлять список того, что вы хотели бы приобрести для дома, и пользуйтесь по максимуму кампаниями, которые позволят вам сэкономить как можно больше. В период с 15 по 17.03 в магазинах Maxima пройдет большая торговая кампания, в рамках которой все несъедобные товары по обычной цене можно приобрести со скидкой 50%. Может показаться, что продуктовый магазин – не первое место, куда вы пойдете покупать, например, бытовую или кухонную утварь, игрушки или постельное белье. Но вы можете удивиться, обнаружив, что в магазинах Maxima XXX и XX действительно представлен неплохой выбор различных товаров, некоторые из которых являются настоящими жемчужинами, и, конечно же, по отличным ценам.
Купив на этих выходных хотя бы 2 несъедобных товара по обычной цене с карточкой Aitäh, получите их со скидкой 50%. Скидка распространяется также на продукцию, выставленную на финальную распродажу. Так что, если вы хотите приобрести новую сковороду, тарелки, аксессуары для дома, покрывало на кровать, набор LEGO или колготки и бритву, то сейчас самое время.
Кампания Maxima включает следующие товары:
Корм и аксессуары для домашних животных
Аксессуары для приготовления и сервировки пищи
Посуду, кастрюли, сковородки
Игрушки
Бытовую химию
Подгузники и влажные салфетки
Туалетную бумагу и бумажные полотенца
Средства по уходу за полостью рта, лицом или телом
Средства интимной гигиены
Домашний текстиль
Одежду, обувь, носки, колготки и нижнее белье
Средства для уборки
Бытовую и кухонную технику
В Maxima вы найдете все необходимое по лучшей цене на рынке. Приходите за продуктами в Maxima в эти выходные, с 15 по 17.03, а также присмотритесь к другим товарам, которые вам могут понадобиться. Начните составлять список прямо сейчас, чтобы приобрести все необходимое и сэкономить как можно больше. Ознакомьтесь с еженедельными предложениями Maxima ЗДЕСЬ.