Оживите свой дом весенним настроением! Многие товары в Maxima за полцены

Весна уже не за горами, и мы все с нетерпением ждем ее, испытывая огромное желание насладиться теплой погодой. Одни хотят «испачкать руки» в земле и заняться посадками, другие – купить новые коврики на стол и покрывало на кровать или как-то иначе освежить обстановку. Главное, что весна дарит нам новое дыхание, и мы, жители северных стран, сразу же чувствуем прилив энергии и радости.

Совет по экономии: запишите то, что вам нужно, и совершайте покупки во время кампаний

Начните составлять список того, что вы хотели бы приобрести для дома, и пользуйтесь по максимуму кампаниями, которые позволят вам сэкономить как можно больше. В период с 15 по 17.03 в магазинах Maxima пройдет большая торговая кампания, в рамках которой все несъедобные товары по обычной цене можно приобрести со скидкой 50%. Может показаться, что продуктовый магазин – не первое место, куда вы пойдете покупать, например, бытовую или кухонную утварь, игрушки или постельное белье. Но вы можете удивиться, обнаружив, что в магазинах Maxima XXX и XX действительно представлен неплохой выбор различных товаров, некоторые из которых являются настоящими жемчужинами, и, конечно же, по отличным ценам.

Купив на этих выходных хотя бы 2 несъедобных товара по обычной цене с карточкой Aitäh, получите их со скидкой 50%. Скидка распространяется также на продукцию, выставленную на финальную распродажу. Так что, если вы хотите приобрести новую сковороду, тарелки, аксессуары для дома, покрывало на кровать, набор LEGO или колготки и бритву, то сейчас самое время.

Кампания Maxima включает следующие товары:

Корм и аксессуары для домашних животных

Аксессуары для приготовления и сервировки пищи

Посуду, кастрюли, сковородки

Игрушки

Бытовую химию

Подгузники и влажные салфетки

Туалетную бумагу и бумажные полотенца

Средства по уходу за полостью рта, лицом или телом

Средства интимной гигиены

Домашний текстиль

Одежду, обувь, носки, колготки и нижнее белье

Средства для уборки

Бытовую и кухонную технику