В столичном ресторане BACIO пройдет вечер поэзии, музыки и элегантности
В пятницу, 5 апреля в 18:00 в расположенном в Кадриорге ресторане BACIO пройдет незабываемый вечер, наполненный поэзией, музыкой и элегантностью.
Вас ждет:
- Поэтический вечер, наполненный волнующим творчеством замечательной писательницы Татьяны Кривенко, который погрузит Вас в мир слов, эмоций и переживаний.
- Ведущая вечера - невероятная и зажигательная Надежда Зеленко, которая сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.
- Очаровательные ноты живой музыки, переплетающиеся с великолепным вокальным исполнением прекрасной пианистки Дианы Никитиной.
- Эмоциональное и завораживающее оперное исполнение Натальи Буровой, способное погрузить Вас в океан волнующих эмоций.
- Загадочное и захватывающее сценическое представление от театральной студии „Art Cherdak“, где актерское мастерство раскроет перед Вами магию искусства, перенося в уникальный мир фантазий и неожиданных переворотов.
- Элегантный показ коллекции от дизайнера Елены Хейнсаар (LeSaar Atelier), демонстрирующий искусство и красоту моды.
- Кулинарное наслаждение вечера: ужин от шеф-повара ресторана BACIO Restoran & Kohvik.
- Розыгрыши и множество приятных сюрпризов, которые будут радовать Вас в течение всего вечера.
Мероприятие проходит на русском языке. Больше информации - здесь.