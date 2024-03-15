В столичном ресторане BACIO пройдет вечер поэзии, музыки и элегантности

Вас ждет:

- Поэтический вечер, наполненный волнующим творчеством замечательной писательницы Татьяны Кривенко, который погрузит Вас в мир слов, эмоций и переживаний.

- Ведущая вечера - невероятная и зажигательная Надежда Зеленко, которая сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.

- Очаровательные ноты живой музыки, переплетающиеся с великолепным вокальным исполнением прекрасной пианистки Дианы Никитиной.

- Эмоциональное и завораживающее оперное исполнение Натальи Буровой, способное погрузить Вас в океан волнующих эмоций.

- Загадочное и захватывающее сценическое представление от театральной студии „Art Cherdak“, где актерское мастерство раскроет перед Вами магию искусства, перенося в уникальный мир фантазий и неожиданных переворотов.

- Элегантный показ коллекции от дизайнера Елены Хейнсаар (LeSaar Atelier), демонстрирующий искусство и красоту моды.

- Кулинарное наслаждение вечера: ужин от шеф-повара ресторана BACIO Restoran & Kohvik.

- Розыгрыши и множество приятных сюрпризов, которые будут радовать Вас в течение всего вечера.

Мероприятие проходит на русском языке. Больше информации - здесь.