Как правильно вести себя после расставания: 5 рекомендаций семейного терапевта

Главное — оборвать все контакты с бывшим партнером и выставить жесткие границы. Такую рекомендацию дает известный американский брачный и семейный терапевт и коуч Джон Ким. На то, чтобы повести себя после расставания именно так, есть несколько причин, подчеркивает он.

Прежде всего прекращение контактов с экс-возлюбленным и выставление жестких личных границ, как бы это ни было тяжело, позволяет вам сфокусироваться на вашем собственном психологическом восстановлении и благосостоянии.

Когда вы больше никаким образом не общаетесь, то есть фактически этот человек полностью исчезает из вашей жизни, у вас появляется пространство для того, чтобы справиться со своими эмоциями и двигаться дальше, без постоянных напоминаний о прошлом.

Вы не застрянете в порочном круге эмоциональной привязанности и бесконечного пережевывания одних и тех же мыслей о том, что пошло не так...

Выставление границ, создание дистанции между вами и бывшим также помогает прояснить ситуацию и ее перспективы, позволяет оценить тот ущерб, который нанесли вам эти отношения, понять, как они на вас повлияли. Все это даст возможность принять взвешенные решения о своем будущем.

И самое главное, оборвав контакты и выставив границы, вы сможете вновь начать расти. Вам необходимо осознать, какой вы человек, каковы ваши потребности, что вам нужно от жизни, в каком направлении вам стоит двигаться, чтобы начать новую жизнь.

Вот какие конкретные шаги (не самые простые и довольно болезненные) вам следует предпринять сразу после расставания ради собственного эмоционального благополучия и счастливого будущего.

Откажитесь от текстовых сообщений, звонков и других взаимодействий с бывшим партнером. Удалите его из друзей и заблокируйте во всех своих аккаунтах в соцсетях, чтобы не видеть обновлений его статуса, постов, лайков, комментариев, фотографий и видео. Старайтесь избегать мест и ситуаций, которые могут вам напомнить о ваших отношениях. Прекратите думать о прошлом, бесконечно проигрывать в уме прежние ситуации, представлять, что было бы, если бы... Сосредоточьтесь на настоящем. Поставьте физическую и эмоциональная заботу в приоритете. Занимайтесь тем, что приносит вам радость, жалейте себя, окружите себя людьми, которые вас поддерживают. Это поможет перестроить жизнь и вернуть себе себя.