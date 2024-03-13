Как понять, что ваш партнер – плохой любовник: 5 признаков(5)
Что будет красным флагом и укажет на то, что ваш партнер — плохой любовник, рассказала порталу „Леди“ Вера Веткина, дипломированный психолог-сексолог.
Игра в одни ворота
Один из ярких красных флагов – эгоистичное поведение. Партнер, который стремится только к удовлетворению собственных потребностей, не обращая внимания на желания своей девушки, — это плохой сигнал. Часто такая история проявляется в нежелании мужчины делать куннилингус, в то время как минет считается вполне приемлемым. Хороший же любовник должен проявлять внимательность и чуткость, заботиться о взаимном удовольствии и комфорте обоих партнеров.
Если вас изначально что-то не устраивает при интимной близости, то не стоит откладывать разговор, иначе ситуация затянется: отношения начнут развиваться, а близость не будет доставлять наслаждения.
Нежелание обсуждать секс
Открытая и честная коммуникация играет важную роль в интимных отношениях. Если партнер не хочет разговаривать с избранницей о ее сексуальных предпочтениях и ограничениях, это рано или поздно приведет к недопониманию и неудовлетворенности.
Нежелание экспериментировать
Если партнер не хочет попробовать что-то новое или улучшать свои сексуальные навыки, это может означать, что ваши отношения застыли на месте. Об этом же свидетельствует нежелание мужчины учиться другим приемам и прислушиваться к вашим запросам.
Неуважение чужих границ
Если партнер пытается насильно насаждать свою волю в постели, это может вызывать дискомфорт и недовольство. Более того, такое поведение зачастую снижает уровень удовлетворенности партнерши и ухудшает качество секса.
Неумение принимать обратную связь
Одним из ключевых признаков плохого любовника считается его неумение принимать обратную связь. Конечно, важно то, как вы ее преподносите. И если подача корректна, а партнер не готов слушать замечания и предложения, а также адаптировать свое поведение в соответствии с вашими запросами, то это — путь к недовольству.