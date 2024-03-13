Как понять, что ваш партнер – плохой любовник: 5 признаков

Игра в одни ворота

Один из ярких красных флагов – эгоистичное поведение. Партнер, который стремится только к удовлетворению собственных потребностей, не обращая внимания на желания своей девушки, — это плохой сигнал. Часто такая история проявляется в нежелании мужчины делать куннилингус, в то время как минет считается вполне приемлемым. Хороший же любовник должен проявлять внимательность и чуткость, заботиться о взаимном удовольствии и комфорте обоих партнеров.

Если вас изначально что-то не устраивает при интимной близости, то не стоит откладывать разговор, иначе ситуация затянется: отношения начнут развиваться, а близость не будет доставлять наслаждения.

Нежелание обсуждать секс

Открытая и честная коммуникация играет важную роль в интимных отношениях. Если партнер не хочет разговаривать с избранницей о ее сексуальных предпочтениях и ограничениях, это рано или поздно приведет к недопониманию и неудовлетворенности.

Нежелание экспериментировать

Если партнер не хочет попробовать что-то новое или улучшать свои сексуальные навыки, это может означать, что ваши отношения застыли на месте. Об этом же свидетельствует нежелание мужчины учиться другим приемам и прислушиваться к вашим запросам.

Неуважение чужих границ

Если партнер пытается насильно насаждать свою волю в постели, это может вызывать дискомфорт и недовольство. Более того, такое поведение зачастую снижает уровень удовлетворенности партнерши и ухудшает качество секса.

Неумение принимать обратную связь

Одним из ключевых признаков плохого любовника считается его неумение принимать обратную связь. Конечно, важно то, как вы ее преподносите. И если подача корректна, а партнер не готов слушать замечания и предложения, а также адаптировать свое поведение в соответствии с вашими запросами, то это — путь к недовольству.