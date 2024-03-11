Почему в холодное время года мы много едим и как взять аппетит под контроль? Советы эстонских диетологов и нутрициологов

Многие нутрициологи рекомендуют есть сезонные овощи. Я придерживаюсь мнения, что лучше есть хоть какие-то овощи и зелень, чем выбирать сезонные из того небольшого ассортимента, что у нас представлен, и в конце концов не выбрать ничего.

Лучше, если это будет чуть теплая вода 35-40 градусов. Такую воду проще пить, она лучше усваивается и положительно влияет на желчеотток.

Зимой – так же, как и в другие времена года – организму требуется чистая вода.

Зимой физическая активность уменьшается, люди сидят дома, готовят вкусняшки и смотрят сериальчики. Из-за этого происходит набор веса. Чтобы его избежать, я рекомендую балансировать питание: убирать перекусы, добавлять зелень и овощи, а также ферментированные продукты (квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи), уменьшать количество углеводов. И обязательно соблюдать водно-питьевой режим.

Питьевой режим зимой тоже отличается от летнего, потому что летом мы больше потеем и больше теряем жидкости. Но и зимой нужно помнить про жидкость, выпивая ежедневно хотя бы 1,5 литра чистой воды. Зимой важно принимать витамин Д, потому что он влияет на наш уровень энергии.

Тем не менее рекомендую даже в зимнее время употреблять больше овощей и фруктов, лучше хоть каких-то, чем вообще никаких. Овощи являются хорошим источником клетчатки и помогают ускорить пищеварение. Также можно летом делать на зиму овощные заготовки, но только с правильной ферментацией, то есть без сахара и уксуса, а только на базе воды, соли, зелени и специй.

Следующая причина – в том, что зимой в магазинах и на рынках нет местных, выращенных на нашей земле овощей, ягод. То есть – всего того, что полезно для здорового веса.

Зимой люди склонны набирать вес, и причин этому может быть несколько. Во-первых, зимой люди меньше двигаются. Тёмное время суток не особо располагает выйти вечером просто так погулять. Чаще люди сидят дома. А дома и чаще перекусывают.

Чтобы оставаться стройными и зимой, очень важно спать не менее 8 часов. Недосып ведет к излишнему аппетиту в течение дня. Обязательно нужно включать дополнительную активность в виде тренировок в закрытых помещениях, чтобы компенсировать отсутствие движения на улице в холодную погоду. Постараться питаться более мягкой и теплой едой, чтобы поддержать свою пищеварительную систему. Очень помогает найти себе какое-то хобби или интересное занятие, чтобы вся радость не сводилась к приему сладостей и шоколадок, да и просто еды в целом.

В холодный период года очень важно переключаться на другой режим – как в плане питания, так и по образу жизни – ведь зимой мы не расходуем энергию в таком же объеме, как летом. Еда становится более калорийной. А еще организм накапливает небольшое количество жиров для защиты наших органов от переохлаждения.

Секрет кроется в заправке: хорошее растительное масло, бальзамический уксус, песто и любимые специи. С такой заправкой этот салат с удовольствием съест даже тот, кто зелень терпеть не может всей душой!

Есть понятие „зимняя депрессия“, но мне не нравится это выражение. Если человек активен, здоров, жизнерадостен, то никакая депрессия ему не страшна. А чтобы таким оставаться, надо знать свои дефициты по основным витаминам и минералам, и в осенне-весенний период эти элементы принимать, советую в этот период витамин С и цинк. Обязательно проверять витамин Д, В12, железо, и, основываясь на результатах анализов, добавлять их в рацион. У меня не бывает зимней депрессии, потому что я тщательно слежу за дефицитом витаминов. Если мне хочется какой-то активности, то я иду гулять или посещаю СПА или бассейн. Стараюсь сбалансированно питаться. И слежу за тем, чтобы хотя бы один раз в день у меня на тарелке была большая порция салата из зелени и овощей.

По возможности советую добавлять физическую активность. Я прекрасно понимаю, что это подходит не всем, поэтому и рекомендовать спорт всем я не могу. Но прогулки доступны каждому.

Многие делают домашние овощные заготовки. Я против этого! Как правило, в заготовки добавляют довольно большое количество сахара, соли, растительное масло, что делает овощи, фрукты и ягоды уже совсем не полезными. Лучше уж купить замороженные овощи и фрукты.

Добавить чечевицу, залить водой (2-2,5 л) и сварить. Можно использовать овощной или куриный бульон. Когда чечевица станет мягкой, взбить с помощью погружного блендера и добавить специи, соль и зелень. При подаче можно посыпать конопляными или тыквенными семенами.

В холодное время года незначительный набор веса (~5% от общего веса) считается физиологичным. Зимой организм испытывает стресс – независимо от наших комфортных условий проживания. Не стоит тревожиться по этому поводу, с наступлением теплого времени года и увеличением движения на свежем воздухе можно очень быстро вернуться в форму.

Что касается домашних заготовок и консервации на зиму, то все зависит от способа их приготовления. Если это овощи, которые долго обрабатывают, а также готовят с большим количеством масла и соли, то, естественно, это – не самые полезные продукты. А ферметированные овощи и замороженные/высушенные ягоды, овощи, зелень – отличная альтернатива и хорошее подспорье в зимний период.

Зимой достаточно много овощей и корнеплодов, которые можно использовать в разных блюдах. Это все виды крестоцветных (капуста, брокколи, цветная и брюссельская капуста, кольраби и т.д.), а также тыква, батат, морковь и брюква. Можно покупать и замороженные овощи и ягоды.

В любом случае, можно сдать анализ на витамин Д. Важно закрывать дефициты микроэлементов (в том числе и через питание), и можно приобрести лампу для светотерапии – такая профилактика приобретает все большую популярность. При выборе витаминных комплексов важно смотреть на составы и дозировки. А еще – понимать, что никакие добавки не заменят полноценного питания.

причина плохого настроения зимой – недостаток света и солнца. Но очень важно разобраться в причинах и не доводить себя до состояния т.н. депрессии.

Поделюсь небольшой хитростью, как съесть немного, но ощутить сытость надолго. В каждый прием пищи обязательно включайте клетчатку, то есть овощи. Неважно, в каком виде они будут – сырые, вареные, запеченные или жареные. Клетчатка создает дополнительный объем в желудке и замедляет всасывание питательных веществ. Поэтому желательно, чтобы хотя бы в два основных приема пищи полтарелки у вас бы занимали именно овощи. Также прекрасную долгую сытость дает добавление бобовых – зеленого горошка, кукурузы, фасоли.

Второй аспект – это расход. Каждый сам для себя решает, каким образом увеличить траты своей энергии. Здесь нет универсального совета: кому-то подходит „качалка“, кто-то выбирает йогу или растяжку, а кому-то по душе танцы. Одним словом, та активность, которую вы выбрали, должна нравиться, иначе ни к чему хорошему это не приведет.

Сигнал голода – это когда хочется есть, а не бесконечные перекусы и жевание перед телевизором и бестолковая беготня к холодильнику от скуки. Если бы человек умел следовать за сигналом голода, ел только тогда, когда ему это действительно надо, и останавливался в комфортной точке сытости, он бы точно заметил, что и объем потребляемой пищи стал меньше. В этом смысле организм – это саморегулирующая система.

нагрузки. Наше тело – очень мудрое, и в целом оно само способно удержать этот баланс между приходом и расходом калорий. Это природный момент, который регулируется в нас системой под названием „чувство голода и сытости“. Если бы люди умели слушать свое тело, свои сигналы голода и насыщения, чему я и обучаю своих клиентов, то набора веса бы и не происходило.

Как все-таки не набирать вес? Во-первых, человек должен выбрать хотя бы одно из двух: или уменьшить потребление калорий, или добавить физические

Единственный доказанный фактор набора веса – это профицит калорий. Когда человек получает калорий больше, чем он тратит, вес ползет вверх. Зимой нам всем хочется более жирной и тяжелой пищи для поддержания энергии, и это нормальные биологические процессы.

Не менее важный момент – это включать в рацион белковую пищу. Белок переваривается в нашем организме долго. Мясо – подольше, рыба и морепродукты – быстрее, но все равно они дают сытость на какое-то время.

Сюда относятся также высокобелковые сыры и „молочка“. Часто люди перебарщивают с углеводами, но недобирают белка. Это ошибка.

В каждом сезоне есть свои овощи. Сезонные – это значит с максимальной концентрацией полезных веществ. Если в интернете сделать запрос „зимние сезонные овощи“, то мы увидим, что, помимо разных видов капусты, к ним относятся редька, репа, батат, свекла, картофель. Не стоит его демонизировать, это тоже овощ, который следует включать в рацион.

И попробуйте все эти корнеплоды хоть раз обернуть в фольгу и запечь в духовке. На выходе вы получите просто невероятный вкус! Также я рекомендую включать в рацион замороженные овощи, фрукты и ягоды. Если вы покупаете готовую смесь, то обязательно берите от известных производителей. Такие овощи замораживаются непосредственно в сезон методом шоковой заморозки, тем самым сохраняя все полезные свойства.

Очень часто люди ходят в баню, чтобы похудеть. Хочу сразу огорчить: никакая баня вас не „похудеет“. Нужно понимать, что жир, который находится в наших клетках, никаким образом через кожу выйти не может. Если после бани мы видим на весах минус, то это всего лишь вышедшая из нас лишняя жидкость, но никак не жир. Нужно помнить, что жир не вытопится из нас в бане, как сало на сковородке. Это так не работает. Самым важным условием для потери триглицеридов является дефицит калорий.

Рецепт

Рагу из сезонных овощей:

батат,

морковь,

лук,

репа,

тыква,

зеленый горошек (свежий или замороженный).

Все нарезать кубиками и потушить с любимыми специями.

Как предотвратить серьезные проблемы со здоровьем?

Фармацевт аптеки Benu Сакуского Центра здоровья Антон Оямаа отмечает: чтобы поддерживать здоровье, необходимо следить за своим самочувствием, внешним видом и регулярно посещать семейного врача.