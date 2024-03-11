7 повседневных привычек, из-за которых кожа стареет быстрее

Избавьтесь от этих семи вредных привычек — и ваша кожа со временем станет радовать вас свежим и сияющим видом.

Засыпать с макияжем

Вернулись с вечеринки под утро и тут же уснули? Не беда, если такое происходит с вами крайне редко. Но дело в том, что декоративная косметика закупоривает поры, что препятствует регенерации кожи, приводит к появлению прыщей и ускоряет старение.

Бережное и тщательное снятие макияжа перед сном должно стать вашей привычкой.

Щуриться на солнце

Привычка щуриться провоцирует появление морщин сама по себе, кроме того, тонкая чувствительная кожа подвержена разрушительному действию ультрафиолета.

Носите качественные солнцезащитные очки, чтобы защитить от агрессивных солнечных лучей не только кожу вокруг глаз, но и зрение.

Выпивать

Чрезмерное употребление алкоголя обезвоживает кожу, что, в свою очередь, неминуемо приводит к сухости и появлению преждевременных морщин.

Максимально ограничьте потребление алкоголя и пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Частое употребление алкогольных напитков заставит вас столкнуться с неприятными последствиями в виде обезвоженной кожи с воспалениями.

Не высыпаться

Польза сна для здоровья не вызывает сомнений, но знаете ли вы, как недосып влияет на внешность? И речь не только о синяках под глазами после бессонных ночей.

Здоровый сон критически важен для восстановления кожи: без него бессилен даже самый дорогой крем.

Недостаток сна, напротив, нарушает способность кожи к самовосстановлению — тусклый цвет лица, морщины и другие признаки старения не заставят себя ждать.

Заказывать десерт

Избыток сахаров может привести к гликированию — процессу повреждения коллагена и эластина, что приводит к общей дряблости и появлению морщин. Постарайтесь ограничить потребление сладких продуктов и, в частности, напитков.

Чтобы питание пошло коже на пользу, придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой антиоксидантами, витаминами и минералами.

Курить