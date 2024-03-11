Утром или ночью? Когда лучше заниматься сексом

Про плюсы и минусы обоих вариантов, чтобы вы могли сделать выбор, который соответствует вашим предпочтениям и потребностям, рассказала психолог-сексолог с опытом работы более 17 лет — Евгения Александрова.

Утро: начните день с любви

Утренний секс может быть чудесным началом нового дня. Заряд эмоций наполнит положительной энергией и настроением. Вот несколько преимуществ утреннего секса:

Улучшение настроения.Сексуальная активность в начале дня способствует выработке эндорфинов и других химических веществ, которые повышают настроение и энергию на весь день.

Улучшение здоровья.Исследования показывают, что секс в утренние часы может улучшить кровообращение, поддержать иммунную систему и даже снизить артериальное давление.

Больше времени на наслаждение.В утреннее время, когда обычно меньше дел и обязанностей, у вас может быть больше времени для наслаждения сексом без спешки и суеты.

Однако, утренний секс не для всех. Некоторые люди предпочитают начинать день другими способами, а также могут испытывать утреннюю сонливость или нехватку времени из-за работы или других обязанностей.

Ночь: время для расслабления и интимности

Ночной секс также имеет свои уникальные преимущества, которые делают его предпочтительным временем для многих пар:

Расслабление после дня. Секс перед сном может помочь расслабиться, снять стресс и напряжение, что способствует более качественному сну и общему чувству удовлетворения.

Укрепление эмоциональной связи. Интимная близость перед сном может укрепить эмоциональную связь с партнером, создавая ощущение комфорта и безопасности.

Возможность экспериментов. Вечернее время часто более подходящее для экспериментов и игр в постели, так как вы можете посвятить этому больше времени и усилий, не беспокоясь о следующем рабочем дне.

Однако, ночной секс также может столкнуться с проблемами, такими как усталость после долгого дня, недостаток времени или просто отсутствие настроения.