Утром или ночью? Когда лучше заниматься сексом(2)
Споры о том, в какое время суток лучше заниматься любовью вечны и часто приводят к конфликтам в отношениях. Утром, когда вы просыпаетесь и полны энергии нового дня, или ночью, когда мир вокруг вас замирает, и вы готовы погрузиться в интимную близость с партнером?
Про плюсы и минусы обоих вариантов, чтобы вы могли сделать выбор, который соответствует вашим предпочтениям и потребностям, рассказала психолог-сексолог с опытом работы более 17 лет — Евгения Александрова.
Утро: начните день с любви
Утренний секс может быть чудесным началом нового дня. Заряд эмоций наполнит положительной энергией и настроением. Вот несколько преимуществ утреннего секса:
Улучшение настроения.Сексуальная активность в начале дня способствует выработке эндорфинов и других химических веществ, которые повышают настроение и энергию на весь день.
Улучшение здоровья.Исследования показывают, что секс в утренние часы может улучшить кровообращение, поддержать иммунную систему и даже снизить артериальное давление.
Больше времени на наслаждение.В утреннее время, когда обычно меньше дел и обязанностей, у вас может быть больше времени для наслаждения сексом без спешки и суеты.
Однако, утренний секс не для всех. Некоторые люди предпочитают начинать день другими способами, а также могут испытывать утреннюю сонливость или нехватку времени из-за работы или других обязанностей.
Ночь: время для расслабления и интимности
Ночной секс также имеет свои уникальные преимущества, которые делают его предпочтительным временем для многих пар:
Расслабление после дня.
Секс перед сном может помочь расслабиться, снять стресс и напряжение, что способствует более качественному сну и общему чувству удовлетворения.
Укрепление эмоциональной связи.
Интимная близость перед сном может укрепить эмоциональную связь с партнером, создавая ощущение комфорта и безопасности.
Возможность экспериментов.
Вечернее время часто более подходящее для экспериментов и игр в постели, так как вы можете посвятить этому больше времени и усилий, не беспокоясь о следующем рабочем дне.
Однако, ночной секс также может столкнуться с проблемами, такими как усталость после долгого дня, недостаток времени или просто отсутствие настроения.
Подводя итоги важно отметить, что время для занятия сексом – это индивидуальный выбор каждой пары, который зависит от их предпочтений, обстоятельств и физического и эмоционального состояния. Некоторым парам может нравиться начинать день с утреннего секса, в то время как другие предпочитают завершать его ночными ласками.
Главное, чтобы оба партнера были открыты и готовы к обсуждению своих предпочтений и настроений, чтобы найти оптимальное время для интимности и близости, которое будет приносить им удовлетворение и радость.
Время для занятия сексом может быть различным для разных людей, и важно учитывать индивидуальные предпочтения и физиологические особенности каждого человека.
Однако, в целом, многие люди предпочитают заниматься сексом вечером или ночью, когда они расслаблены и освобождены от рабочих или домашних обязанностей. Также многие люди чувствуют себя более возбужденными и готовыми к сексу после отдыха и расслабления.
Однако, важно помнить, что время для занятия сексом может зависеть от множества факторов, таких как настроение, уровень энергии, физическое состояние и личные предпочтения. Важно учитывать индивидуальные предпочтения и потребности партнеров. Обсуждение и согласование времени для занятия сексом могут помочь найти оптимальное время, которое будет приятным и удовлетворительным для обоих партнеров.