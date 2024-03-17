Эксперт рассказал, как привести волосы в порядок после зимы

Специалист рекомендует питательные маски, содержащие кератин, масла и пептиды. Эти вещества лучше всего восстанавливают структуру волос.

Для тех, кто регулярно использует фен и стайлеры, Триголов советует применять увлажняющие маски для волос. В их составе следует искать масла карите, макадамии, жожоба и миндаля — они наиболе эффективно увлажняют локоны.

„Наносите маску на влажные, но не сильно мокрые волосы на ⅔ длины, избегая прикорневую зону. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа — под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее“, — сообщил стилист и добавил, что наносить маску нужно не менее 2 раз в неделю.

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