Эксперт рассказал, как привести волосы в порядок после зимы
Зимой волосы страдают от пересушивания в помещениях и от холода на улице. Чтобы вернуть шевелюре здоровый и ухоженный вид, стоит обратить внимание на средства с кератином и маслами. Об этом „Газете“ рассказал стилист Сергей Триголов.
Специалист рекомендует питательные маски, содержащие кератин, масла и пептиды. Эти вещества лучше всего восстанавливают структуру волос.
Для тех, кто регулярно использует фен и стайлеры, Триголов советует применять увлажняющие маски для волос. В их составе следует искать масла карите, макадамии, жожоба и миндаля — они наиболе эффективно увлажняют локоны.
„Наносите маску на влажные, но не сильно мокрые волосы на ⅔ длины, избегая прикорневую зону. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа — под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее“, — сообщил стилист и добавил, что наносить маску нужно не менее 2 раз в неделю.
В салоне Сергей порекомендовал сделать ампульный уход. детокс для кожи головы, системный восстанавливающий и реконструирующий уходы.