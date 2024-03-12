Нутрициолог назвала сухофрукт, который замедляет процессы старения

Улучшение качества сна. Это происходит за счёт наличия в нём мелатонина — гормона, который вырабатывается в головном мозге и отвечает за регуляцию сна.

Укрепление иммунитета. Виноград и продукты из него содержат определённые соединения, необходимые для поддержки иммунного ответа.

Высокое содержание питательных веществ. Изюм рекомендуется в качестве питательного перекуса из-за содержания в нём таких веществ, как клетчатка, калий, и полезных для здоровья фитонутриентов и антиоксидантов.

Умеренный гликемический индекс. Употребление изюма связано с более низкими значениями уровня глюкозы в крови после еды, чем при приёме других продуктов.

Положительное влияние на давление. Высокий уровень потребления сухофруктов связан с более низким систолическим и диастолическим артериальным давлением.

Обеспечение чувства сытости. Благодаря поддержанию стабильного уровня сахара в крови изюм предотвращает чувство голода и тягу к еде и сладкому.

Снижение уровня холестерина. Включение изюма в рацион сопровождается снижением уровня холестерина в сыворотке крови. Таким образом, употребление этого сухофрукта может защитить от риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.