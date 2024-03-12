Нутрициолог назвала сухофрукт, который замедляет процессы старения(1)
Этот продукт также снижает аппетит и тягу к сладкому, пишет Чемпионат.com.
Сухофрукты входят в рацион человека с давних времён: они являются частью многих традиционных и новых рецептов гастрономии во многих странах. Эти богатые питательными веществами продукты выступают отличным источником полезных для здоровья биологически активных соединений. И одним из таких является изюм. Чем он полезен, правда ли, что он вреден для зубов и кому стоит ограничить его употребление? Сейчас разберёмся.
Чем полезны сухофрукты?
Стоит отметить, что все сухофрукты содержат множество биологически активных фитохимических соединений, включая:
фенольные соединения;
флавоноиды;
каротиноиды;
проантоцианидины;
фитоэстрогены.
Эти вещества обладают антиоксидантным действием, помогают клеткам восстанавливаться, замедляют процессы старения, укрепляют иммунную систему и снижают риск болезней сердца.
Сухофрукты представляют собой разнообразную группу продуктов с разными вкусовыми качествами, составом, содержанием клетчатки. Такие их виды, как изюм, клюква, финики и чернослив, благоприятно влияют на состав микробиоты кишечника человека.
Изюм и его положительное влияние на здоровье
Изюм — это сушёный виноград, содержащий множество полезных компонентов для здоровья человека.
КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) изюма на 100 г: 264/2,9/0,6/66.
К полезным свойствам продукта относят:
Улучшение качества сна. Это происходит за счёт наличия в нём мелатонина — гормона, который вырабатывается в головном мозге и отвечает за регуляцию сна.
Укрепление иммунитета. Виноград и продукты из него содержат определённые соединения, необходимые для поддержки иммунного ответа.
Высокое содержание питательных веществ. Изюм рекомендуется в качестве питательного перекуса из-за содержания в нём таких веществ, как клетчатка, калий, и полезных для здоровья фитонутриентов и антиоксидантов.
Умеренный гликемический индекс. Употребление изюма связано с более низкими значениями уровня глюкозы в крови после еды, чем при приёме других продуктов.
Положительное влияние на давление. Высокий уровень потребления сухофруктов связан с более низким систолическим и диастолическим артериальным давлением.
Обеспечение чувства сытости. Благодаря поддержанию стабильного уровня сахара в крови изюм предотвращает чувство голода и тягу к еде и сладкому.
Снижение уровня холестерина. Включение изюма в рацион сопровождается снижением уровня холестерина в сыворотке крови. Таким образом, употребление этого сухофрукта может защитить от риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние на микробиоту. Сухофрукты, такие как изюм, содержат фитохимические вещества и пищевые волокна, которые способствуют поддержанию здоровья за счёт изменения состава и активности кишечной микробиоты. Кроме этого, на это оказывает влияние содержание пребиотиков в продукте.
Изюм и здоровье полости рта
Долгое время считалось, что изюм способствует развитию кариеса из-за его „липкости“ и высокого содержания сахара. Однако, согласно новым исследованиям, виной всему низкий pH ротовой полости, прилипание пищи к зубам и образование налёта.
Употребление изюма само по себе не снижает pH полости рта ниже порога, способствующего растворению эмали, сухофрукт не остаётся на зубах дольше, чем другие продукты, и содержит множество антиоксидантов, которые ингибируют бактерию, являющуюся основной причиной развития кариеса.
Вред изюма при неправильном употреблении
Сухофрукты отличаются меньшим объёмом, но содержат больше сахара и калорий, чем свежие фрукты. Поэтому с осторожностью стоит их употреблять людям с повышенным уровнем сахара в крови и лишним весом.
Рекомендуется съедать не более 30 г изюма в день.
Все сухофрукты содержат множество витаминов, минералов и других полезных для здоровья человека веществ. Поэтому рекомендуется их употребление в нормальных количествах и в сочетании с фруктами в свежем виде: не стоит заменять ими обычные продукты. Это позволит получить полную пользу от питательных и биологически активных веществ, антиоксидантов, которые они содержат, и приятные вкусовые ощущения.