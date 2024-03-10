Названо идеальное количество секса в неделю с точки зрения традиционной китайской медицины

Старинный трактат по сексологии „Су Ну Цзин“ завирусился в „ТикТоке“ благодаря блогеру Нине Ченг, рассказывает Super. „Знаете ли вы, что недостаточный секс считается причиной болезней в традиционной китайской медицине?“ — обратилась инфлюенсер к подписчикам.

По словам девушки, согласно справочнику из прошлого, 20-летние должны заниматься сексом как можно чаще, не реже одного раза в четыре дня.

Если вам за 30 — достаточно находить время на любовные утехи каждые восемь дней, 40-летним — каждые 16 дней.

С возрастом, считают китайские мудрецы, забывать о сексе нельзя, но после 50 лет достаточно раза в три недели, а после 60 лет — одного раза в месяц.

График выглядит весьма целомудренно на фоне современных рекомендаций экспертов. Врач из Детройта Андреа Пеннингтон уверена, что женщины должны испытывать минимум три оргазма в неделю независимо от возраста, пишет NY Post.

Мужчинам ученые рекомендуют „разряжаться“ еще чаще — исследование, в котором приняли участие более 30 тысяч, человек, показало, что для снижения риска рака простаты на 33% необходимо порядка 21 эякуляции в месяц — это более пяти раз в неделю.