Что будет, если пользоваться просроченной косметикой: от акне до конъюктивита

Стоит ли так делать и насколько это безопасно для кожи, рассказывает „Леди“.

На что важно обращать внимание

Чтобы не подвергать кожу опасности, обязательно регулярно проводите ревизию косметических средств. Если речь идет об уходовой косметике, ориентируйтесь на указанный срок годности после вскрытия. Обычно подобные средства хранятся от трех до пяти лет. Срок хранения органической косметики более короткий.

При ревизии декоративной косметики стоит обращать внимание не только на срок годности, но и на внешний вид продукта. Если вы точно не помните, когда вскрыли упаковку со средством, обратите внимание на его запах и текстуру. Если они такие же, как в самом начале, средством можно пользоваться. Разумеется, в пределах срока годности, указанного на упаковке.

Не забывайте о текстуре

Сухие продукты

Сухие и прессованные продукты — тени, румяна, хайлайтер, бронзер и т.п. — хранятся дольше жидких текстур. Если внешне средства не изменились, их можно использовать около пяти лет.

Периодически снимайте верхний слой продукта сухой салфеткой или используйте специальные дезинфицирующие средства — они предотвратят возможное размножение болезнетворных микроорганизмов.

Кремовые и жидкие текстуры

Румяна, блески, помады, жидкие тени, туши, подводки и другие бьюти-продукты с кремовой или жидкой текстурой после вскрытия хранятся значительно меньше — от трех месяцев до года. В данном случае также ориентируйтесь на внешний вид косметики.

Средства, контактирующие со слизистой оболочкой глаз (тени, подводки, туши, кайалы и т. п.), лучше всего заменять на новые каждые три месяца. Это позволит избежать раздражений и попадания инфекций, которые могу привести к конъюнктивиту.

Чем грозит использование просроченной косметики

Проблемы с кожей

Именно этим может закончиться использование косметики, у которой вышел срок годности. Причем речь не только о дате, обозначенной на тубе косметического средства, но о сроке использования после вскрытия бьюти-продукта. Об этом помнят, к сожалению, немногие.