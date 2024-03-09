Корь вернулась в Эстонию. Кто находится в группе риска и как избежать заражения?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до внедрения широкомасштабной вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые два-три года и становились причиной примерно 2,6 миллиона смертей во всем мире ежегодно. Хотя вакцинация резко сократила это число, вирус продолжает распространяться.

В 2021 году в мире от кори погибло около 128 000 человек – в основном среди невакцинированных или не полностью привитых детей в возрасте до 5 лет, констатирует ВОЗ.

В прошлом, 2023 году, выросла заболеваемость корью в Европе – число заболевших увеличилось более чем в 30 раз (с 941 до более 30 000). 21 000 человек потребовалось стационарное лечение, пятеро умерли.

А в начале февраля выявили первый за последние пять лет случай заражения корью в Эстонии.

Не сработала

Заболевший корью человек – не первый, выявленный в Эстонии за прошлый год, но это первое заражение, которое случилось внутри страны. До этого больные корью (в 2023 году их было четверо) привозили инфекцию из путешествий.

Департамент здоровья подтвердил, что инфицированный житель Харьюмаа не выезжал за границу, а значит, заразился в Эстонии. По данным чиновников, пациент был привит от кори в детстве, но год его рождения позволяет предположить, что однократная доза вакцины в конце 1960-х годов не предотвратила заболевание.

Человек работал в дошкольном учреждении. К счастью, на данный момент не выявлено никаких других случаев заражения среди членов семьи или на работе.

Последствия ковида

Почему стала возможной вспышка кори? Основная причина – снизился уровень вакцинации.

В 2022 году, констатирует ВОЗ, около 83% детей в мире получили одну дозу вакцины против кори в течение первого года жизни. И это – самый низкий показатель с 2008 года.

Пандемия COVID‑19 также внесла свою лепту – ослабила усилия по эпиднадзору и приостановила иммунизацию. Таким образом, миллионы детей стали уязвимыми для, казалось бы, давно забытых болезней – в том числе и кори.

Летучий вирус