Корь вернулась в Эстонию. Кто находится в группе риска и как избежать заражения?(13)
В начале февраля Департамент здоровья сообщил о том, что в Эстонии зафиксирован первый случай заражения корью. Болезнь, которую изобретение вакцины позволило взять под контроль, вновь шагает по всей Европе. О росте заболеваемости сообщают Германия, Австрия, Франция и другие страны. Медики говорят, что теперь показатели распространения болезни бьют все рекорды. „МК-Эстония“ выяснила, почему это произошло и кто находится в группе риска.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до внедрения широкомасштабной вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые два-три года и становились причиной примерно 2,6 миллиона смертей во всем мире ежегодно. Хотя вакцинация резко сократила это число, вирус продолжает распространяться.
В 2021 году в мире от кори погибло около 128 000 человек – в основном среди невакцинированных или не полностью привитых детей в возрасте до 5 лет, констатирует ВОЗ.
В прошлом, 2023 году, выросла заболеваемость корью в Европе – число заболевших увеличилось более чем в 30 раз (с 941 до более 30 000). 21 000 человек потребовалось стационарное лечение, пятеро умерли.
А в начале февраля выявили первый за последние пять лет случай заражения корью в Эстонии.
Не сработала
Заболевший корью человек – не первый, выявленный в Эстонии за прошлый год, но это первое заражение, которое случилось внутри страны. До этого больные корью (в 2023 году их было четверо) привозили инфекцию из путешествий.
Департамент здоровья подтвердил, что инфицированный житель Харьюмаа не выезжал за границу, а значит, заразился в Эстонии. По данным чиновников, пациент был привит от кори в детстве, но год его рождения позволяет предположить, что однократная доза вакцины в конце 1960-х годов не предотвратила заболевание.
Человек работал в дошкольном учреждении. К счастью, на данный момент не выявлено никаких других случаев заражения среди членов семьи или на работе.
Последствия ковида
Почему стала возможной вспышка кори? Основная причина – снизился уровень вакцинации.
В 2022 году, констатирует ВОЗ, около 83% детей в мире получили одну дозу вакцины против кори в течение первого года жизни. И это – самый низкий показатель с 2008 года.
Пандемия COVID‑19 также внесла свою лепту – ослабила усилия по эпиднадзору и приостановила иммунизацию. Таким образом, миллионы детей стали уязвимыми для, казалось бы, давно забытых болезней – в том числе и кори.
Летучий вирус
Корь – высококонтагиозное (то есть с высоким уровнем заразности) вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, и один зараженный может инфицировать до 18 человек, если у тех нет прививки.
„Заболевание всегда диагностирует врач, поскольку существуют различные виды кори, а диагноз требует лабораторного подтверждения, – говорит главный специалист по эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс. – В случае инфицирования важно оставаться дома, как только появятся первые признаки болезни (температура, боль в глазах, боль в горле, насморк, кашель). Для получения рекомендаций по лечению нужно обратиться к семейному врачу или связаться с ним по телефону горячей линии“.
На второй день после возникновения симптомов на слизистой щек появляются белесые пятна с ярко-красной каймой (так называемые пятна Коплика), через несколько дней – сыпь на коже.
Она начинается за ушами и распространяется на лицо и шею. Сыпь сначала розовая, затем интенсивно красная, держится 4–5 дней и исчезает в том же порядке, в котором появилась. На 6–10-й день кожа с сыпью буреет и начинает шелушиться. Лихорадка держится до тех пор, пока не прекратится сыпь.
Больной заразен за 4–5 дней до и в течение 5 дней после появления сыпи. Инкубационный период длится от 7 до 21 дня (в среднем 10 дней).
По словам Юты Варьяс, осложнения кори – чаще всего воспаления: пневмония, острый энцефалит, ушная инфекция.
„Повреждение роговицы может привести к потере зрения, а ушные инфекции – к потере слуха, – поясняет Варьяс. – У детей до 5 лет – наиболее высокий риск развития подострого энцефалита. Поэтому вакцинация детей по календарю прививок – очень важная мера“.
По ее словам, специфического лечения кори не существует, только симптоматическое. Подходящие препараты и дозировки можно узнать у своего семейного врача.
После заражения корью у человека вырабатывается пожизненный иммунитет.
Прививка решает все
По данным Департамента здоровья, в настоящее время в Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, не привитых от кори.
В Эстонии детей вакцинируют от этой болезни в возрасте 1 года, повторная прививка – в 13 лет. Вакцина MMR обеспечивает долгосрочную защиту от трех инфекций: кори, эпидемического паротита и краснухи.
„К сожалению, мы сталкиваемся с отказами от вакцинации детей так называемыми „календарными“ вакцинами, которые делают детям на 1–2-м годах жизни“, – говорит семейный врач Андрей Борисов.
На сегодняшний день, как сообщает Департамент здоровья, в Эстонии охват вакцинацией первой дозой вакцины MMR ниже 90 процентов, а второй дозой – уже ниже 80 процентов, что означает, что существует риск локальных вспышек. Согласно рекомендации ВОЗ, охват вакцинацией должен составлять более 95%.
Доктор Борисов отмечает: „К сожалению, родители, как правило, не могут
обосновать свой отказ от вакцинации, а ссылаются на сомнительные источники информации или на рассказы знакомых и всевозможные слухи“.
Кому нужна защита
Варьяс отмечает, что в 1980–1992 годы качество вакцины от кори было нестабильным. Поэтому тем, кто родился в период с 1980 по 1992 годы и был вакцинирован от кори одной или двумя дозами, рекомендуют сделать повторную прививку.
Также всем, кто родился до 1980 года и получил одну дозу вакцины от кори, Департамент здоровья рекомендует ревакцинацию одной дозой MMR.
Родившимся после 1993 года, привитым двумя дозами MMR, повторная вакцинация не требуется.
Если у вас нет прививки от кори, то сделать ее можно практически в любой медицинской лаборатории. Стоимость варьируется от 13 до 29 евро.
Также можно определить количество антител к вирусу кори с помощью простого анализа крови. Если содержание антител выше определённого уровня, то у человека имеется иммунитет к вирусу кори. Если антител недостаточно, то для появления иммунитета необходима прививка – первичная или повторная.
Сдать кровь на антитела может любой – если есть сомнения по поводу эффективности прививки. Результат будет готов в течение 3 рабочих дней. Но анализ – платный, от 9 до 15 евро.
Что делать, если человек не привит от кори, но контактировал с заболевшим?
Как объясняет Варьяс, в этом случае можно сделать прививку бесплатно – но только если человек обратится в течение 72 часов после заражения. Тогда и эффективность вакцины будет наиболее высокой.
Более поздняя вакцинация может оказаться не столь действенной, к тому же за прививку придется заплатить.
Возможные осложнения
По словам Варьяс, большинство людей, получивших вакцину MMR, хорошо ее перенесли – были лишь легкие побочные эффекты (покраснение или отек в месте инъекции, температура или усталость). Эти недомогания обычно проходят в течение 1–2 дней и не требуют дополнительного лечения.
Специалисты настаивают: только вакцинация против кори помогает защититься от инфекции, которая может грозить серьезным, а в некоторых случаях опасным для жизни заболеванием.
„Вакцина помогает предотвратить распространение кори, а также защищает тех людей, у которых по каким-либо причинам не развивается достаточная защита после прививки или которые не могут быть привиты – например, дети до 1 года и беременные женщины“, – отмечает Юта Варьяс.
Ни одна страна не застрахована от инфекции. Ведь чем больше невакцинированных, тем активнее циркулирует вирус. Как отмечает доктор Борисов, „каждый отказ от вакцинации – это капля в чашу будущих эпидемий и пандемий. Чем меньше вакцинированных детей, тем выше риск“.