Полмиллиона бонусных денег клиентов Maxima ждут использования!

«Благодаря карте клиента Maxima жители Эстонии каждый год экономят миллионы евро, получая 1% бонусных денег с каждой покупки», – сказала Яаника Терасмаа, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Eesti. «Напоминаем всем нашим клиентам, что срок действия бонусных денег карты Aitäh истекает 31 марта, а это значит, что остался всего один месяц, чтобы использовать их для своих покупок. В нынешнее время любая экономия не будет лишней, поэтому мы надеемся, что наши клиенты не упустят возможность использовать бонусные деньги, которые позволят им сэкономить еще больше», – добавила Терасмаа.

По состоянию на 4 марта этого года на картах Aitäh не использованы 560 000 евро бонусных денег. Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 100% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке о покупке, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении. Число активных владельцев карты Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 400 000 человек. Помимо сбора бонусных денег владельцы нашей карты клиента получают специальные предложения, а в ближайшее время их ждут новые преимущества. Эти льготные предложения распространяются не только на продукты питания, но и на другие товары, необходимые, например, для дома или питомца.

Помимо предложений Maxima, владелец карты Aitäh может совершать покупки со скидкой у партнеров розничной сети – Euroapteek и Pere Optika, а также использовать ее при покупке программы питания Fitlap. Карту клиента Maxima может оформить любой, кто достиг 18-летнего возраста. Карту Aitäh можно бесплатно оформить в приложении, в самообслуживании на сайте или приобрести в любом из 83 магазинов Maxima по всей Эстонии.