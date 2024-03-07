Уверенность в себе начинается с мелочей – 3 совета, как ее повысить!

Последнее, но не менее важное – правильное увлажнение кожи. Если вы давно не проводили тщательный уход за лицом, мы рекомендуем использовать тканевую маску, которую необходимо держать на лице чуть подольше, что позволяет увлажняющим ингредиентам лучше впитаться. Для достижения наилучших результатов стоит включить в свою ежедневную рутину по уходу за лицом сыворотку, которая благодаря высокой концентрации полезных веществ делает кожу лица заметно более сияющей.

Используйте скраб для лица, чтобы глубоко очистить поры. Для этого вы можете использовать отшелушивающую маску или очищающее средство. Но почему бы не сделать его самостоятельно, используя сахар, кофейную гущу, мед, греческий йогурт или различные масла. Отшелушивание лица не обязательно должно быть частью вашей повседневной рутины, но оно помогает глубже очистить кожу и улучшить работу увлажняющего слоя. Если у вас есть проблемы с акне, выясните, подойдет ли вам отшелушивание, чтобы не раздражать кожу еще больше.

Уход за лицом всегда начинается с очищения. Кто-то выбирает мицеллярную воду, кто-то очищающую пенку или очищающее молочко – каждый знает, что лучше всего подходит его коже. Например, в ассортименте крупных магазинов Maxima представлены такие производители натуральной косметики, как Natura Sibercia/Estonica, Nurme, Puhas Loodus, Himalaya и Naturaverde. Конечно, здесь представлены и другие известные бренды, такие как Nivea, Garnier, Neutrogena, Loreal и Mixa с их разнообразным ассортиментом.

Если вы чувствуете, что лицо утратило свежесть, самое время выделить время и провести несколько ритуалов красоты. Для этого не обязательно идти к косметологу и покупать дорогостоящие процедуры по уходу за лицом – достаточно просто выполнять дома следующие действия и приобрести необходимые средства для лица:

Не стоит закутываться в темную и мешковатую одежду, так как это не прибавит вам уверенности, а, скорее, уменьшит ее. Одежда оказывает большее влияние на нашу уверенность в себе, чем мы можем подумать.

Например, если у вас пышное тело, подберите тот фасон одежды, который подходит для вашей фигуры. Например, брюки с высокой талией и широким кроем подчеркивают талию и ягодицы, но не акцентируют внимание на бедрах и животе. Тот же эффект работает и с платьями с поясом, которые в дополнение к вышеперечисленному помогают подчеркнуть декольте. Следите за тенденциями и будьте готовы пробовать новые стили, которые могут подойти вам больше, чем те, к которым вы привыкли.

Лучшие стилисты считают, что для того, чтобы женщина выглядела сногсшибательно, нужно подчеркнуть ее сильные стороны, и только потом пытаться скрыть более проблемные места. У каждой женщины есть своя индивидуальность и сильные стороны, которые необходимо подчеркнуть. Единственный способ узнать о них – посмотреть на себя в зеркало восхищенным взглядом и заметить в себе эту красоту.

Красивые волосы говорят о жизненной силе

Хорошие шампуни и бальзамы делают волосы шелковистыми, мягкими и блестящими. Даже такое небольшое изменение поможет вам почувствовать себя увереннее, ведь для нас, женщин, волосы играют решающую роль во внешнем виде.

Если вашим волосам не хватает объема, стоит подобрать другой шампунь и бальзам. Возможно, вам стоит попробовать другую марку или серию, потому что, например, слишком увлажняющий шампунь и бальзам могут сделать ваши волосы намного тяжелее и жирнее. Шампунь и бальзам не обязательно должны быть из одной серии, вы также можете комбинировать шампунь для объема и увлажняющий кондиционер, если он больше подходит для ваших волос.

Если вы чувствуете, что вашим волосам не хватает блеска, познакомьтесь с различными масками, маслами и сыворотками для волос. Дополнительная стимуляция может мгновенно сделать волосы более блестящими. В более крупных магазинах Maxima можно найти, например, продукцию HASK, Richi и Vitalcare с аргановым маслом. Также популярна продукция с кератином и гиалуроновой кислотой как от тех же брендов, так и от Noah, Byphasse, Sayoss, Elvital, Pantene и Garnier.

У всех упомянутых брендов есть разные средства по уходу за волосами, поэтому вы можете предложить своим волосам полноценный уход. На полках с косметической продукцией крупных магазинов Maxima представлены хорошие средства по уходу за лицом и волосами – на этой неделе по отличным ценам. Поскольку именно кожа и волосы чаще всего нуждаются в косметическом уходе на смене сезонов, на этой неделе на все косметические средства по обычной цене в Maxima действует скидка 30% при покупке 1 продукта и 40% при покупке как минимум 2 продуктов.

Приходите в Maxima и найдите свой любимый косметический продукт, которое поможет вам выглядеть ярче и чувствовать себя увереннее! Встречайте весну красивой и сияющей!