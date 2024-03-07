Какое молоко полезнее — коровье или растительное? Польза и вред для организма

Добавлять молоко в кофе и чай тоже не следует, поскольку оно сильно снижает всю пользу этих напитков. Молочный белок казеин вступает в реакцию с полифенолами (веществами, которые имеют антиоксидантные свойства) и нейтрализует их.

Что касается употребления коровьего молока в детском возрасте, то педиатры рекомендуют не вводить его в рацион ребёнка вплоть до 12-месячного возраста. Это связано с тем, что продукт содержит большое количество белков и минералов. Почки младенца с таким объёмом веществ не справляются.

Есть исследования , которые показывают, что высокое потребление молочных продуктов может увеличить риск рака простаты и рака груди.

Кроме того, существует аллергия на животное молоко, а именно белки казеин, альбумин и глобулин. В этом случае от питательного продукта нужно полностью отказаться, даже от безлактозного.

В Юго-Восточной Азии аллергией на лактозу страдают до 98% населения.

Некоторые люди вырабатывают недостаточно лактазы, чтобы переварить этот фермент. При употреблении молока неусвоенное вещество расщепляется бактериями в толстом кишечнике, вызывая неприятные симптомы: газы, вздутие живота, боль и диарею. Это состояние называется «непереносимостью лактозы» и требует обращения к врачу. Особенно это касается жителей стран, в которых изначально не было развито животноводство.

«Продукт является источником избыточных калорий и сахара (лактозы). Поэтому людям с ожирением, сахарным диабетом, метаболическим синдромом рекомендуется отказаться от этого продукта. В том числе в скрытых источниках: например, блинах, омлетах, выпечке».

Также в коровьем молоке содержатся фосфор, витамины А, D, В12, рибофлавин (В2), калий, магний, цинк.

Коровье молоко содержит 8 г белка — больше, чем яйцо, сваренное вкрутую.

Животное молоко является хорошим источником витаминов и минералов, особенно белка (содержащего все незаменимые аминокислоты) и кальция. Такая комбинация питательных веществ способствует здоровью костей и зубов, нормальной работе мышц, необходима для свёртывания крови и проведения нервных импульсов.

Польза и вред растительного молока

Существует множество различных видов растительного молока: кокосовое, миндальное, соевое, кунжутное, овсяное, кедровое, гречневое, рисовое.

Польза зависит от сырья, лежащего в основе продукта, однако любое растительное молоко не содержит лактозу и белки животного молока (казеин, альбумин, глобулин) и, следовательно, подходит людям с непереносимостью этих веществ.

Белки растительного молока не вступают в реакции с полифенолами, а ещё и содержат свои антиоксиданты. То есть такой продукт можно добавлять в кофе и чай.

Кокосовое молоко. Оно богато магнием, железом, селеном, витамином С и калием, белками, полезными насыщенными растительными жирами и содержащимися в них лауриновой, олеиновой, миристиновой и пальмитиновой кислотами. Обладает нежным десертным сливочным вкусом, имеет густую и насыщенную сливочную текстуру.

Его лучше не употреблять при соблюдении низкоуглеводной диеты, поскольку оно высококалорийное. Не подходит людям с аллергией на кокос.

Миндальное молоко. Схоже по своему БЖУ (белки/жиры/углеводы) и микроэлементам с коровьим: продукт содержит много кальция, белков и жиров, а также богат витаминами Е и D, калием, магнием и фосфором. Оно не такое жирное и сладкое, как кокосовое, обладает ярко выраженным ореховым вкусом. Не подходит людям с аллергией на миндальные орехи.

Овсяное молоко. Почти не содержит белков, зато имеет в составе углеводы и клетчатку. Обладает небольшой сладостью и специфическим вкусом злаков. Жиры в продукт, как правило, добавляются искусственным путём, равно как и витаминно-минеральные комплексы.

Не подходит людям с аллергией на глютен.

Соевое молоко. Содержит соевый белок, который является строительным материалом для клеток, но в нём отсутствуют все незаменимые аминокислоты. В таком растительном молоке мало кальция и насыщенных жиров.

Важно знать, что в составе сои более 20 аллергенных белков, вызывающих кожную, респираторную или пищеварительную реакцию.

Что не должно содержать растительное молоко?