Признание жительницы Эстонии: хватило нескольких часов в Tinder, чтобы перевернуть мои отношения с ног на голову

„Я решила поделиться своей историей, чтобы узнать, смогут ли другие спасти свои отношения с помощью такой причуды. В последний год я все чаще ссорилась со своим молодым человеком Майтом, и в какой-то момент подумала: вот чем мы занимаемся - ведь мы такие разные, и есть ли смысл что-то делать, нам уже не двадцать с небольшим лет, когда кажется, что все возможно и море по колено. Я, например, хотела бы уже через пару лет завести семью... Майт, напротив, двигался по жизни бесцельно и вообще скорее негативно ко всему относился.