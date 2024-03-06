Секс и отношения
06.03.2024, 10:40

Признание жительницы Эстонии: хватило нескольких часов в Tinder, чтобы перевернуть мои отношения с ног на голову

 
Редактор: Triinu Keba
triinu.keba@delfi.ee
ФОТО: Golubovy | Shutterstock

С Delfi Naistekas своей историей поделилась 25-летня Кристина из Эстонии, которая последние четыре года своей жизни состояла в более-менее счастливых отношениях. В последние же годы начали появляться проблемы и разногласия. Однако хватило одного веселого вечера с подружкой в приложении Tinder, чтобы перевернуть все с ног на голову...

„Я решила поделиться своей историей, чтобы узнать, смогут ли другие спасти свои отношения с помощью такой причуды. В последний год я все чаще ссорилась со своим молодым человеком Майтом, и в какой-то момент подумала: вот чем мы занимаемся - ведь мы такие разные, и есть ли смысл что-то делать, нам уже не двадцать с небольшим лет, когда кажется, что все возможно и море по колено. Я, например, хотела бы уже через пару лет завести семью... Майт, напротив, двигался по жизни бесцельно и вообще скорее негативно ко всему относился.

Несколько месяцев назад после крупной ссоры я отправилась в гости к своей свободной подруге. Объясню, почему посчитала нужным упомянуть, что она не состоит в отношениях. Я знаю, что у нее есть Tinder, и она не из тех, кто будет скрывать это, как некоторые другие. В общем, я выплеснула все свои переживания, рассказала про все ссоры, но решение мы так и не нашли - иногда нужно просто выговориться. Это достаточно, чтобы успокоиться.

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