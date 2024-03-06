Признание жительницы Эстонии: хватило нескольких часов в Tinder, чтобы перевернуть мои отношения с ног на голову
С Delfi Naistekas своей историей поделилась 25-летня Кристина из Эстонии, которая последние четыре года своей жизни состояла в более-менее счастливых отношениях. В последние же годы начали появляться проблемы и разногласия. Однако хватило одного веселого вечера с подружкой в приложении Tinder, чтобы перевернуть все с ног на голову...
„Я решила поделиться своей историей, чтобы узнать, смогут ли другие спасти свои отношения с помощью такой причуды. В последний год я все чаще ссорилась со своим молодым человеком Майтом, и в какой-то момент подумала: вот чем мы занимаемся - ведь мы такие разные, и есть ли смысл что-то делать, нам уже не двадцать с небольшим лет, когда кажется, что все возможно и море по колено. Я, например, хотела бы уже через пару лет завести семью... Майт, напротив, двигался по жизни бесцельно и вообще скорее негативно ко всему относился.