Волосы нуждаются в защите от вредного воздействия низких температур: эксперт дает советы

Специалист рекомендует выбирать шампунь и бальзам в зависимости от состояния кожи головы и волос. „Даже в случае более сложных комбинаций – например, когда волосы сухие, но кожа головы жирная – существуют подходящие для решения такой проблемы продукты, пригодность которых для конкретного человека можно попробовать“, — приводит пример Талбре.

В случае же возникновения проблем, по мнению Талбре, следует пересмотреть свои привычки ухода за волосами. „Следует избегать мытья волос очень горячей водой, потому что это, в свою очередь, сушит кожу головы и волосы“, — предупреждает Талбре и добавляет, что мытье волос прохладной водой и полоскание бальзамом для волос помогает закрыть кутикулы, благодаря чему глубоко поступившая влага фиксируется внутри волос.

По словам консультанта, зимний уход за волосами требует больше увлажняющих и питательных средств, а также немного больше времени и вложений. В этом случае наиболее эффективными средствами являются сыворотки, масла для волос и глубоко увлажняющие маски, обеспечивающие увлажнение и защиту волос в сложных условиях.

Поскольку кровообращение кожи головы зимой замедляется, то в результате могут возникнуть такие распространенные проблемы как шелушение кожи головы и перхоть. „Отождествление шелушения и перхоти — одно из самых распространенных заблуждений. Это может быть вовсе не перхоть, а скорее признак чрезмерной сухости кожи головы. Хотя внешне проблема довольно схожая — раздраженная, зудящая кожа головы и белые „хлопья“, которые нужно стряхивать с одежды – но все же причины появления перхоти и шелушения разные“, — объясняет Талбре и добавляет, что шелушение кожи головы происходит в основном из-за чрезмерной сухости кожи головы, а перхоть вызвана различными заболеваниями, которые могут усиливаться в холодный период.

По словам консультанта по косметике аптеки Benu Марите Талбре, холодная зимняя погода может сделать волосы сухими и вьющимися. „К сожалению, есть очевидные влияющие факторы – колебания температуры, холодный ветер, снег и осушающее центральное отопление довольно сильно влияют на волосы и кожу головы. Вот почему увлажнение и защита являются ключевыми принципами зимнего ухода за волосами, чтобы сохранить их мягкость, эластичность и здоровье“, — говорит Талбре.

Консультант также рекомендует использовать отшелушивающие шампуни. „Поскольку мелкие чешуйки часто невозможно увидеть невооруженным глазом, то стоит применять отшелушивающие шампуни, которые эффективно очищают кожу, а после мытья кожа головы ощущается посвежевшей и более живой“, — советует применять эти средства Талбре.

Как часто следует мыть голову? По мнению консультанта, тут появляется миллион вопросов, на которые сложно ответить однозначно. „Правило такое: чем реже мыться, тем меньше и необходимость в мытье. Но каждый человек должен ориентироваться на себя“, — советует Талбре и добавляет, что слишком частое мытье волос удаляет естественный жир с кожи головы, что помогает поддерживать уровень влажности, а также защищает волосы и кожу головы. „Такая защита особенно важна зимой, когда натуральный кожный жир особенно необходим для защиты волос и кожи головы“.

Она также рекомендует делать массаж кожи головы, чтобы скрабить кожу головы и удалять омертвевшие клетки кожи, накопившиеся на коже головы. „Есть удобные „щетки“ для массажа кожи головы, которыми очень удобно пользоваться, например, тогда, когда на голову нанесен бальзам, а также можно ежевечерне массировать кожу головы“, — советует Талбре и добавляет, что массаж на сухую кожу также влияет положительно и способствует росту волос. Массаж также подготавливает кожу головы к нанесению сывороток и других средств для волос, потому что усиливает их эффект.