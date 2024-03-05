Жизнь играет новыми красками! Астролог составила прогноз на начало месяца и дала важный совет мужчинам на 8 марта

Луна убывающая. Вдох-выдох. Мы не бездействуем а поддерживаем и завершаем начатое, уходим больше вглубь себя, сокращаем социальную активность и прислушиваемся к себе и своим потребностям.

С 7 марта Меркурий будет находиться в знаке Рыб. Это 12-й знак зодиак, где мы подводим итоги, оставляем ненужное, задумываемся о более высоких смыслах, познаем бытие, законы вселенной не через логические рассуждения, не через опыт, а через мистические озарения, сны, интуитивное видение целостной картины, прежде чем снова начать движение по знакам зодиака. Но для Меркурия, которому легче функционировать где все четко и понятно этот транзит будет даваться не так легко. Что это значит для нас?

Меркурий отвечающий за то, как мы воспринимаем информацию, за наши мыслительные процессы, любит факты. Но поле Рыб слишком размыто и абстрактно, значит нам всем придется больше доверятся интуиции, будет сложнее концентрироваться на решении интеллектуальных задач. Анализ происходящего затруднится, появится больше суеты в уме которые могут привести к проблемам со сном. Это прекрасное время для творческих проектов, нестандартных решений, развития интуиции, астрологических консультаций и знакомству с эзотерикой.

Венера переходит в знак Водолея также 7 марта, где уже находятся Сатурн и Марс. В любых связях будь-то дружеские, партнерские и близкие - захочется больше свободы, мы можем начать искать единомышленников, что скорей всего приведет к разрыву нестабильных или уже изживших себя отношений. В здоровых отношениях следует уделить внимание общим ценностям, интересам, строить планы для совместной деятельности, чтобы укрепить союз. Будьте терпимее друг к другу, не подливайте масла в огонь.

В этом году международный женский день 8 марта попадает на пятницу, день Венеры. Дорогие мужчины! Даря цветы и подарки женщинам, особенно в день Венеры вы вкладываете в свое собственное благополучие и развитие! Общество, где проявляется забота о женщинах всегда будет процветать.