Жизнь играет новыми красками! Астролог составила прогноз на начало месяца и дала важный совет мужчинам на 8 марта
Дорогие друзья, вот и началась весна! Дни стали длиннее, просыпаются гормоны и жизнь играет новыми красками. Давайте посмотрим, какие общие тенденции в начале месяца будут прослеживаться. Напомню, мы анализируем сидерический зодиак.
Луна убывающая. Вдох-выдох. Мы не бездействуем а поддерживаем и завершаем начатое, уходим больше вглубь себя, сокращаем социальную активность и прислушиваемся к себе и своим потребностям.
С 7 марта Меркурий будет находиться в знаке Рыб. Это 12-й знак зодиак, где мы подводим итоги, оставляем ненужное, задумываемся о более высоких смыслах, познаем бытие, законы вселенной не через логические рассуждения, не через опыт, а через мистические озарения, сны, интуитивное видение целостной картины, прежде чем снова начать движение по знакам зодиака. Но для Меркурия, которому легче функционировать где все четко и понятно этот транзит будет даваться не так легко. Что это значит для нас?
Меркурий отвечающий за то, как мы воспринимаем информацию, за наши мыслительные процессы, любит факты. Но поле Рыб слишком размыто и абстрактно, значит нам всем придется больше доверятся интуиции, будет сложнее концентрироваться на решении интеллектуальных задач. Анализ происходящего затруднится, появится больше суеты в уме которые могут привести к проблемам со сном. Это прекрасное время для творческих проектов, нестандартных решений, развития интуиции, астрологических консультаций и знакомству с эзотерикой.
Венера переходит в знак Водолея также 7 марта, где уже находятся Сатурн и Марс. В любых связях будь-то дружеские, партнерские и близкие - захочется больше свободы, мы можем начать искать единомышленников, что скорей всего приведет к разрыву нестабильных или уже изживших себя отношений. В здоровых отношениях следует уделить внимание общим ценностям, интересам, строить планы для совместной деятельности, чтобы укрепить союз. Будьте терпимее друг к другу, не подливайте масла в огонь.
В этом году международный женский день 8 марта попадает на пятницу, день Венеры. Дорогие мужчины! Даря цветы и подарки женщинам, особенно в день Венеры вы вкладываете в свое собственное благополучие и развитие! Общество, где проявляется забота о женщинах всегда будет процветать.
Во всех культурах существуют праздники которые возвышают сознание, напоминают нам о нашей природе. Совершая определенные обряды мы забываем о повседневных задачах, абстрагируемся от обыденности и поднимаемся на более высокий уровень осознания своего земного пути. Один из таких дней - это Маха Шиваратри, Великая ночь Шивы, которая наступает в последнюю ночь зимнего месяца перед новолунием. В этом году это будет ночь с 8 по 9 Марта. Когда одновременно устанавливаются Солнце, Луна и все звёзды, приходит сияющая ночь Шивы, распространяющая ее собственное сияние - так поэт описал этот праздник. Импульс этого дня может улучшить обе сферы жизни: и духовное развитие, и материальную жизнь, особенно в отношении тех устремлений в жизни, которые направлены на важные свершения и которые трудно достичь.
Одним из атрибутов этого праздника в Индии - это огромная колесница, сделанная без единого гвоздя, которую тянут по улицам сотни людей.
Веды сравнивают человека подобно колеснице, чувства подобны лошадям, которые тянут эту колесницу, ум подобен вожжам, разум подобен возничему, а душа подобна самому владельцу колесницы. Колеса - наша деятельность. И у каждого живого существа, находящегося в колеснице, есть важная цель - двигаться своим путем и в конечном итоге найти свое понимание Божественного.
Каждый может посвятить в это ночь время для медитации, для поиска себя и загадывания желаний, особенно для встречи своей половинки. Все страдания и проблемы начинаются в уме, поэтому обуздав свой ум и найдя причины психологических препятствий можно жить совсем в другом мире. Мантры, молитвы, медитация, терапевтическое письмо - любой из инструментов даст позитивный результат.
4, 10 и 13 марта - не благоприятные дни для начинаний, крупных покупок, сделок, обещаний.
Хороший день для поста - 6 марта.
Вот такое начало месяца. В этом месяце нас также ожидает Лунное затмение - но об этом в следущий раз. Желаю всем прекрасной волшебной весны и исполнения всех желаний!