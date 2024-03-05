Маленький размер, имитация и другие сексуальные страхи мужчины, о которых он не расскажет

1. Собственная неопытность

Как правило, этот страх активируется вначале перед друзьями, которые жаждут услышать горячие подробности о свидании друга, и чем моложе и неопытней друзья, тем легче их обмануть. Катерина: „За этим страхом стоит незрелость и желание похвастаться друзьям, против всех законов физиологии. Это проходит с возрастом, но, к сожалению, не у всех“.

2. Размер имеет значение, или страх маленького члена

„Член должен быть большим“ — эта установка тоже входит в топ мужских страхов, и является популярным заблуждением на тему секса. Сексолог: „Укорениться этой программе помогает то самое порно с оптическими иллюзиями, реже — смех или едкое высказывание неласковой подружки“. Стоит ли напоминать мужчинам, что техника в большинстве случаев выигрывает у размера?

3. Страх имитация оргазма у женщины

Опять же, этот страх часто родом из порно. Мысль о том, что любовница сейчас имитирует, и что мужчина не довел ее до оргазма буквально взрывает мозг. „Частое заблуждение, что конечная цель секса — оргазм. О важности самого процесса такие тревожные мужчины часто не думают“, — поясняет эксперт.

4. СТОСН, или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи

Понятно по названию, что причиной такого страха является повышенная тревожность. Катерина: „Неудачи же представляются в разных печальных картинах, что является причиной, в первую очередь, эрективной дисфункции у мужчин. Причины появления основаны в большинстве своем на психогенных факторах“. К счастью, СТОСН успешно лечится при участии грамотного специалиста.