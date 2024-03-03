Международный день Омега-3: почему эстоноземельцы едят в 5 раз меньше рыбы, чем должны, и чем это грозит?

„Во всем мире 80% людей потребляют недостаточно Омега-3. В результате мы чаще страдаем от болезней сердца, онкологии, ментальных расстройств, депрессии, атеросклероза и многих других болезней и проблем с иммунитетом. И это никакие не шутки – лишь по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы, эстонцы, находимся в на первых позициях анти-топа ЕС, не говоря о других заболеваниях“, - комментирует Кайди Кукк, опытный фармацевт.

По мнению эксперта, проблема кроется в недостаточной информированности – 23% жителей Эстонии, например, не могут назвать ни одной причины, почему Омега-3 важен – особенно это выражено среди молодых людей – 34% среди 18-29летних и 21% среди 30-39летних.

„Половина (54%) знают, что EPA и DHA (они же Омега-3) помогают поддерживать иммунитет. Но вот о других аспектах мы, эстонцы, очень мало информированы“, - добавляет она. Согласно опросу Norstat, проведенному по заказу Fjord Strong omega-3:1

· Лишь 10% эстоноземельцев, знает, что Омега-3 помогает нормализовать кровяное давление

· 9% знают, что Омега-3 снижает уровень триглицеридов в крови

· 19% знают, что Омега-3 снижает уровень „плохого“ холестерина в крови

· 18% знают, что Омега-3 замедляет развитие атеросклероза

· 20% знают, что Омега-3 снижает риск инсульта и инфаркта

· 4% знают, что Омега-3 помогает бороться с аритмией

· 7% знают, что Омега-3 помогает снизить риск некоторых онкологических заболеваний

· 9% знают, что Омега-3 улучшает зрение

· 38% знают, что Омега-3 улучшает ментальные способности и способность концентрироваться

· 10% знают, что Омега-3 способствует полноценному развитию мозга плода во время беременности