Международный день Омега-3: почему эстоноземельцы едят в 5 раз меньше рыбы, чем должны, и чем это грозит?(15)
3 марта – международный день Омега-3, призванный обратить наше внимание на то, что мы испытываем серьезный дефицит этого нутриента.
„Во всем мире 80% людей потребляют недостаточно Омега-3. В результате мы чаще страдаем от болезней сердца, онкологии, ментальных расстройств, депрессии, атеросклероза и многих других болезней и проблем с иммунитетом. И это никакие не шутки – лишь по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы, эстонцы, находимся в на первых позициях анти-топа ЕС, не говоря о других заболеваниях“, - комментирует Кайди Кукк, опытный фармацевт.
По мнению эксперта, проблема кроется в недостаточной информированности – 23% жителей Эстонии, например, не могут назвать ни одной причины, почему Омега-3 важен – особенно это выражено среди молодых людей – 34% среди 18-29летних и 21% среди 30-39летних.
„Половина (54%) знают, что EPA и DHA (они же Омега-3) помогают поддерживать иммунитет. Но вот о других аспектах мы, эстонцы, очень мало информированы“, - добавляет она. Согласно опросу Norstat, проведенному по заказу Fjord Strong omega-3:1
· Лишь 10% эстоноземельцев, знает, что Омега-3 помогает нормализовать кровяное давление
· 9% знают, что Омега-3 снижает уровень триглицеридов в крови
· 19% знают, что Омега-3 снижает уровень „плохого“ холестерина в крови
· 18% знают, что Омега-3 замедляет развитие атеросклероза
· 20% знают, что Омега-3 снижает риск инсульта и инфаркта
· 4% знают, что Омега-3 помогает бороться с аритмией
· 7% знают, что Омега-3 помогает снизить риск некоторых онкологических заболеваний
· 9% знают, что Омега-3 улучшает зрение
· 38% знают, что Омега-3 улучшает ментальные способности и способность концентрироваться
· 10% знают, что Омега-3 способствует полноценному развитию мозга плода во время беременности
К сожалению, мы не ощущаем дефицит Омега-3 в повседневной жизни – просто чувствуем себя гораздо хуже, чем могли бы, особенно с годами, так как у данного дефицита – накопительный эффект. „То, что начинается как легкая угнетенность или сложности с концентрацией внимания, в среднем и пожилом возрасте уже проявляется как серьезные ментальные проблемы, болезни сердца и сосудов, а также суставов. Кроме того, некоторые исследования начинают находить связь между дефицитом Омега-3 и некоторыми видами рака. Омега-3 важен нам с момента зачатия, поскольку помогает формироваться мозгу, нервной системе и органам зрения, вплоть до самой старости“, - поясняет Кайди Кукк.
Дневная норма Омега-3 – 1000 мг, и топ продуктов, откуда ее можно получить, выглядит следующим образом:
· Лосось атлантический – 1.29 – 1.38 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Лосось, выращенный в неволе – 1.61 – 1.77 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Селедка – 1.6 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Форель запечённая – 0.66 – 0.74 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Треска – 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Угорь – 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Карп – 0.56 EPA / DHA в 1 порции (75 гр)
· Яйца – 0.07 EPA / DHA в 1 порции (2 яйца)
Таким образом получить Омега-3 можно, потребляя не менее 180-200 граммов рыбы и морских продуктов дважды в неделю. Из растительных источников, к сожалению, крайне сложно получить достаточное количество Омега-3, поскольку в них низкое содержание нужных нам кислот.
„С получением Омега-3 из питания, к сожалению, все непросто. Далеко не все мы едим 400 гр рыбы в неделю – в среднем эстонец потребляет лишь 70 гр в неделю или 10 гр в день. Также нужно делать скидку на то, что термическая обработка мешает усвоению Омега-3. Так, в сыром лососе в два раза больше EPA и DHA, чем в запеченном. То есть, если вы едите термически обработанный продукт, учитывайте, что из него вы получаете меньше полезных веществ, чем из сырого“, - поясняет эксперт.
„Если Вы осознаете, что не можете включить в рацион достаточное количество сырых даров моря, недостаток можно восполнить посредством пищевых добавок. Выбирая рыбий жир в капсулах или жидком виде, ищите на полках аптек продукт с максимально высокой концентрацией“, - говорит Кукк, добавляя, что чем более позитивного эффекта для здоровья мы хотим добиться, тем большее количество DHA и EPA мы должны потреблять.