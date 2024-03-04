Вмешайся и помоги! Таллинн подготовил для ночных заведений руководство по борьбе с сексуальными домогательствами

Руководитель службы помощи жертвам насилия при отделе помощи жертвам и профилактики в Департаменте социального страхования Анника Сильде, отметила, что безопасная вечеринка начинается с того момента, когда люди входят в ночное заведение. «Выполняя то, что написано в руководстве, ночные заведения посылают общий сигнал о том, что все — и посетители, и сотрудники — могут чувствовать себя в безопасности, потому что в их заведениях нет места сексуальным домогательствам. Только так, совместными усилиями, мы сможем создать более безопасную ночную жизнь для всех. Департамент социального страхования продолжит начатую в Таллинне кампанию и в других городах Эстонии, поэтому мы приглашаем все соответствующие учреждения ознакомиться с руководством «Ночная жизнь без сексуальных домогательств» и следовать ему», - добавила Сильде.