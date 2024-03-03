Красота и здоровье
03.03.2024, 09:20

Лучше есть перед сном: диетолог рассказала о пользе и вреде фисташек

 
1669432774
1669432774
ФОТО: alexanderon | Shutterstock

Диетолог Ольга Редина рассказала о пользе и вреде фисташек, а так же, как их правильно выбрать, сообщает „Рамблер“.

Чем полезны фисташки

По ее словам, фисташки содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты:

  • белками;

  • витаминами А, Е и группы В;железом;

  • магнием;калием;

  • кальцием.

„Фисташки являются отличным источником клетчатки и здоровых жиров. Однако важно помнить, что эти орехи содержат большое количество калорий. Поэтому употребление больших порций может привести к набору лишнего веса“, — предостерегла Редина.

Диетолог отметила, что фисташки также очень полезны для здоровья и красоты:

„Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают холестерин в крови и артериальное давление. А еще фисташки улучшают состояние кожи, волос и ногтей, укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и увеличивают запас энергии у организма“.

Кому опасно их есть

По мнению врача, как и со многими продуктами, есть определенные категории людей, которым нельзя употреблять в пищу фисташки.

„Фисташки категорически запрещены людям с аллергией на орехи. При повышенной кислотности желудка и при наличии других болезней желудочно-кишечного тракта следует снизить потребление этого продукта до минимума“, — сообщила диетолог.

Норма потребления фисташек

Как рассказала специалист, рекомендуется употреблять не более 30–50 граммов фисташек в день, если человек полностью здоров и не имеет проблем с лишним весом:

„Норма употребления фисташек в день зависит от состояния здоровья и физической активности каждого человека. Однако в среднем можно употреблять около 30–50 граммов этих орехов или примерно одну горсть в день. Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или лишний вес, то стоит ограничиться несколькими орехами“.

Как выбрать вкусные фисташки

Диетолог объяснила, чтобы выбрать вкусные свежие фисташки, следует обратить внимание на несколько факторов:

  • идеальные фисташки обычно имеют светло-зеленый оттенок;

  • они должны быть равномерно окрашены;

  • на них не должно быть следов плесени или влаги;

  • фисташки должны хорошо открываться — это свидетельствует об их свежести.

Влияние фисташек на качество сна

По словам специалиста, если съесть несколько фисташек перед сном, то можно быстрее заснуть и спать намного крепче.

„В фисташках содержится мелатонин — гормон, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования. Поэтому эти орехи могут оказывать положительное влияние на сон. Но важно помнить, что все люди индивидуальны, и каждый может иметь различные реакции на потребление фисташек перед сном“, — заверила Редина.

Можно ли есть фисташки после 50 лет

Фисташки являются полезным продуктом для людей в пожилом возрасте. Витамины и минералы, которые в них содержатся, помогают поддерживать здоровье сердца, суставов и костей, уверена собеседница „ВМ“.

„Фисташки также могут быть полезными для поддержания мозговой активности и профилактики некоторых возрастных заболеваний, таких как катаракта и деменция. А из-за содержания магния они успокаивают и помогают бороться с раздражительностью и тревожностью, которая свойственна многим пожилым людям“, — подчеркнула Редина.

Тем не менее эксперт предупредила, что людям после 50 лет не стоит их переедать, иначе могут начаться проблемы с желудком.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии