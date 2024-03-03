Лучше есть перед сном: диетолог рассказала о пользе и вреде фисташек

Чем полезны фисташки

По ее словам, фисташки содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты:

белками;

витаминами А, Е и группы В;железом;

магнием;калием;

кальцием.

„Фисташки являются отличным источником клетчатки и здоровых жиров. Однако важно помнить, что эти орехи содержат большое количество калорий. Поэтому употребление больших порций может привести к набору лишнего веса“, — предостерегла Редина.

Диетолог отметила, что фисташки также очень полезны для здоровья и красоты:

„Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают холестерин в крови и артериальное давление. А еще фисташки улучшают состояние кожи, волос и ногтей, укрепляют иммунитет, повышают работоспособность и увеличивают запас энергии у организма“.

Кому опасно их есть

По мнению врача, как и со многими продуктами, есть определенные категории людей, которым нельзя употреблять в пищу фисташки.

„Фисташки категорически запрещены людям с аллергией на орехи. При повышенной кислотности желудка и при наличии других болезней желудочно-кишечного тракта следует снизить потребление этого продукта до минимума“, — сообщила диетолог.

Норма потребления фисташек

Как рассказала специалист, рекомендуется употреблять не более 30–50 граммов фисташек в день, если человек полностью здоров и не имеет проблем с лишним весом:

„Норма употребления фисташек в день зависит от состояния здоровья и физической активности каждого человека. Однако в среднем можно употреблять около 30–50 граммов этих орехов или примерно одну горсть в день. Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта или лишний вес, то стоит ограничиться несколькими орехами“.

Как выбрать вкусные фисташки

Диетолог объяснила, чтобы выбрать вкусные свежие фисташки, следует обратить внимание на несколько факторов:

идеальные фисташки обычно имеют светло-зеленый оттенок;

они должны быть равномерно окрашены;

на них не должно быть следов плесени или влаги;

фисташки должны хорошо открываться — это свидетельствует об их свежести.