Анальные ласки языком: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить о римминге(49)
Практика вызывает десятки вопросов – что такое римминг, как делать римминг, безопасен ли он. В редакции „Леди“ решили разобраться и ответить на все вопросы про римминг максимально подробно.
Анальные ласки до сих пор возводятся в ранг табуированных. В то же время анус и все, что располагается в радиусе пары сантиметров от него – невероятно чувствительная зона человеческого тела. Общее число нервных окончаний в этом месте достигает восьми тысяч, на минуточку, это почти столько же, сколько их расположено на головке клитора – самой богатой на нервные окончания области человеческого тела.
Что ж, кажется, нет никакой мотивации для того, чтобы избегать ласк ануса во время секса. Но если анальное проникновение – это опция „не для всех“, то римминг действительно может открыть новые грани удовольствия.
Что такое римминг
Римминг представляет собой оральные ласки в области анального отверстия. Практика также известна как анилингус. И то, и другое слово описывают оральные ласки анального прохода.
Преимущества римминга в том, что это мягкое, неагрессивное воздействие на чувствительную к стимуляции зону, которое способно стать дополнением к классическому сексу. А еще римминг гарантированно способствует приливу крови к промежности и органам малого таза, что в целом скажется положительно на любых других ласках.
Если принимающая сторона мужчина, доступен настоящий бонус, ведь римминг – это ни что иное, как непрямая стимуляция простаты. Однако для многих мужчин ласки анального отверстия являются запретными даже в теории. Конечно, если вы знаете, что мужчина относится к таким видам стимуляции отрицательно, не стоит на него давить, но если вам обоим интересна и приятна мысль о римминге, можно смело приступать к делу.
Как правильно заниматься риммингом
Сексологи настаивают: в первую очередь важно получить согласие.
„Обязательным условием, и римминг здесь не исключение, является предварительное согласие на любую новую практику. Желательно заранее обсудить, что и как будет использовано, чтобы в процессе не случилось разного рода неожиданности“, - говорит Олег Гулько, врач-сексолог.
Если все участники выразили активное согласие, можно приступить к процессу.
1. Не нужно сразу бросаться на амбразуру
Двигаться лучше постепенно, начиная с оральных ласк пениса и медленно спускаясь от головки вниз, сначала к мошонке, затем к зоне между ней и анусом (перинеум).
Это даст мужчине время понять, что ваш язык все ближе к „красной зоне“, а ласки по-прежнему остаются приятными.
2. Подключите мануальные ласки
Это хороший тон как при минете, так и при римминге: идеально, если как минимум одна ваша рука всегда находится на теле мужчины. Вы можете дополнительно стимулировать ствол полового члена, мошонку, ягодицы, перинеум, гладить и сжимать ягодицы партнера, его бедра.
3. Прием цветочек
Эта техника позволяет задействовать максимальное количество нервных окончаний, а еще чередовать ласки совсем близко к сфинктеру и чуть дальше от него. Что нужно делать?
Основная часть нервных окончаний расположена вокруг анального отверстия, в «складочках» вокруг сфинктера. Эта техника позволяет сосредоточиться как раз на ласках этой зоны. Представьте, что сфинктер – это сердцевина цветка, и теперь все, что нужно делать – это рисовать кончиком языка лепестки вокруг сердцевинки.
4. Пружина
Эта техника отлично подходит в том случае, если вы с партнером планируете анальный секс или проникновение секс-игрушкой. Имитация фрикций языком поможет привыкнуть к ощущениям и расслабит оба сфинктера.
Напрягите кончик языка и постарайтесь проникнуть им внутрь. Двигайте корнем языка, имитируя фрикции.
5. Солнышко
Ласкайте анус круговыми движениями, расслабляйте или напрягайте язык, чтобы добиться мягкого или, наоборот, более интенсивного воздействия. Круговые ласки, нежные сами по себе, помогают задействовать прилегающие к анальному отверстию зоны.
6. Используйте разные виды прикосновений
Экспериментируйте, но главное: следи за реакцией партнера, чтобы знать наверняка, какая стимуляция ему нравится, а от какой лучше воздержаться.
Можно не только лизать, но еще и целовать, засасывать кожу и даже немного прикусывать.
Безопасно ли заниматься риммингом
Золотые правила анальных ласк: гигиена очень важна для принимающей стороны.
При этом нет ничего, что было бы лучше теплой воды и мягкого мыла. Все просто, не старайтесь изобрести велосипед, просто позаботьтесь о том, чтобы все зоны, которые планируется ласкать языком, были чистыми. Это сразу решит и проблему специфического запаха/вкуса, и также устранит бактерии, свойственные агрессивной среде кишечника.
Кстати об этом: флора, находящаяся в прямой кишке, не должна попасть в вагину или мочеиспускательный канал/уретру у мужчин – это может спровоцировать воспаления и инфекции. Не стоит сразу переходить от римминга к минету/кунилингусу, однако хватит и простого полоскания рта.
Как правильно предохраняться во время римминга
С ласками анального отверстия связано много рисков, например, именно через анальный секс передаются гепатиты А и В, что уж говорить о герпесе, сифилисе, гонорее, вирусе папилломы и ВИЧ-инфекции. И даже это не все:
„Как и любая сексуальная практика, римминг может таить в себе опасности, которые незаметны глазу. Кроме ИППП здоровью могут угрожать кишечные бактерии (E. coli), кишечные паразиты (лямблиоз и глисты).
Предохранение должно включать в себя предварительные анализы на возможные инфекции, указанные выше.
Непосредственно в самом процессе используем специальные латексные салфетки, выполняющие барьерную контрацепцию. Если таковых нет под рукой, то их можно сделать самостоятельно из обычного презерватива. До и после слизистые можно обрабатывать местными антисептиками, например, мирамистином или хлоргексидином.
Конечно же обязательным условием будет тщательная гигиена, которую следует проводит как перед контактом, так и после него. Стоит не забывать и о здоровье полости рта, так как наличие различного рода повреждений слизистой, увеличивает риски инфицирования“, – подробно рассказал о предохранении при римминге сексолог Олег Гулько.
Как рассказать партнеру о своем желании попробовать римминг
Врач-сексолог Олег Гулько также рассказал нам, что мужчины часто обращаются с вопросом, как расположить свою партнершу к практикам проникающего анального секса:
Римминг в этом плане будет хорошим началом для того, чтобы дать возможность партнерше раскрыть весь потенциал чувствительности данной области, а мужчине – продемонстрировать то удовольствие, которое он планирует внести с началом практик проникающего анального секса.Олег Гульковрач-сексолог
В случае если возникают сложности в сексуальных вопросах, не стоит стесняться обращаться к специалистам врачам-сексологам, что позволит избежать любых не предвиденных последствий скрывающихся в различных сексуальных практиках.
Вопросы и ответы
Отвечает Олег Гулько, врач-сексолог, психотерапевт, автор Телеграм-канала „Красная Орхидея“.
Нужно ли бриться перед риммингом?
Бритье вокруг анального отверстия не является необходимостью, однако, если у кого-то в паре есть предпочтения, которые включают отсутствие растительности, то удаление следует проводить с наименьшей травматизацией кожных покровов, чтобы не создать входных ворот для инфекции.
Какую позу лучше выбрать для римминга?
В выборе позиции следует основываться на личных предпочтениях и комфорте.
Пожалуй одними из удобных поз могут быть такие: вариации „догистайл“, на спине с разведенными ногами, позиция „69“.
Позиции должны быть удобны для обоих, со свободным обеспечением доступа к желаемой цели удовольствия.
Какие игрушки можно использовать во время римминга?
Можно использовать различные секс игрушки, предназначенные для стимуляции анальной зоны – анальные пробки, вибраторы.
Но нужно учитывать, что их применение требует соблюдения дополнительной гигиены, в том числе и в процессе их использования. Также необходимо применение лубриканта на силиконовой основе.