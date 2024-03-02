Анальные ласки языком: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить о римминге

Если все участники выразили активное согласие, можно приступить к процессу.

„Обязательным условием, и римминг здесь не исключение, является предварительное согласие на любую новую практику. Желательно заранее обсудить, что и как будет использовано, чтобы в процессе не случилось разного рода неожиданности“, - говорит Олег Гулько, врач-сексолог.

Если принимающая сторона мужчина, доступен настоящий бонус, ведь римминг – это ни что иное, как непрямая стимуляция простаты. Однако для многих мужчин ласки анального отверстия являются запретными даже в теории. Конечно, если вы знаете, что мужчина относится к таким видам стимуляции отрицательно, не стоит на него давить, но если вам обоим интересна и приятна мысль о римминге, можно смело приступать к делу.

Преимущества римминга в том, что это мягкое, неагрессивное воздействие на чувствительную к стимуляции зону, которое способно стать дополнением к классическому сексу. А еще римминг гарантированно способствует приливу крови к промежности и органам малого таза, что в целом скажется положительно на любых других ласках.

Римминг представляет собой оральные ласки в области анального отверстия. Практика также известна как анилингус. И то, и другое слово описывают оральные ласки анального прохода.

Что ж, кажется, нет никакой мотивации для того, чтобы избегать ласк ануса во время секса. Но если анальное проникновение – это опция „не для всех“, то римминг действительно может открыть новые грани удовольствия.

Анальные ласки до сих пор возводятся в ранг табуированных. В то же время анус и все, что располагается в радиусе пары сантиметров от него – невероятно чувствительная зона человеческого тела. Общее число нервных окончаний в этом месте достигает восьми тысяч, на минуточку, это почти столько же, сколько их расположено на головке клитора – самой богатой на нервные окончания области человеческого тела.

Можно не только лизать, но еще и целовать, засасывать кожу и даже немного прикусывать.

Экспериментируйте, но главное: следи за реакцией партнера, чтобы знать наверняка, какая стимуляция ему нравится, а от какой лучше воздержаться.

Ласкайте анус круговыми движениями, расслабляйте или напрягайте язык, чтобы добиться мягкого или, наоборот, более интенсивного воздействия. Круговые ласки, нежные сами по себе, помогают задействовать прилегающие к анальному отверстию зоны.

Эта техника отлично подходит в том случае, если вы с партнером планируете анальный секс или проникновение секс-игрушкой. Имитация фрикций языком поможет привыкнуть к ощущениям и расслабит оба сфинктера.

Основная часть нервных окончаний расположена вокруг анального отверстия, в «складочках» вокруг сфинктера. Эта техника позволяет сосредоточиться как раз на ласках этой зоны. Представьте, что сфинктер – это сердцевина цветка, и теперь все, что нужно делать – это рисовать кончиком языка лепестки вокруг сердцевинки.

Эта техника позволяет задействовать максимальное количество нервных окончаний, а еще чередовать ласки совсем близко к сфинктеру и чуть дальше от него. Что нужно делать?

Это хороший тон как при минете, так и при римминге: идеально, если как минимум одна ваша рука всегда находится на теле мужчины. Вы можете дополнительно стимулировать ствол полового члена, мошонку, ягодицы, перинеум, гладить и сжимать ягодицы партнера, его бедра.

Это даст мужчине время понять, что ваш язык все ближе к „красной зоне“, а ласки по-прежнему остаются приятными.

Двигаться лучше постепенно, начиная с оральных ласк пениса и медленно спускаясь от головки вниз, сначала к мошонке, затем к зоне между ней и анусом (перинеум).

При этом нет ничего, что было бы лучше теплой воды и мягкого мыла. Все просто, не старайтесь изобрести велосипед, просто позаботьтесь о том, чтобы все зоны, которые планируется ласкать языком, были чистыми. Это сразу решит и проблему специфического запаха/вкуса, и также устранит бактерии, свойственные агрессивной среде кишечника.

Кстати об этом: флора, находящаяся в прямой кишке, не должна попасть в вагину или мочеиспускательный канал/уретру у мужчин – это может спровоцировать воспаления и инфекции. Не стоит сразу переходить от римминга к минету/кунилингусу, однако хватит и простого полоскания рта.

Как правильно предохраняться во время римминга

С ласками анального отверстия связано много рисков, например, именно через анальный секс передаются гепатиты А и В, что уж говорить о герпесе, сифилисе, гонорее, вирусе папилломы и ВИЧ-инфекции. И даже это не все:

„Как и любая сексуальная практика, римминг может таить в себе опасности, которые незаметны глазу. Кроме ИППП здоровью могут угрожать кишечные бактерии (E. coli), кишечные паразиты (лямблиоз и глисты).

Предохранение должно включать в себя предварительные анализы на возможные инфекции, указанные выше.

Непосредственно в самом процессе используем специальные латексные салфетки, выполняющие барьерную контрацепцию. Если таковых нет под рукой, то их можно сделать самостоятельно из обычного презерватива. До и после слизистые можно обрабатывать местными антисептиками, например, мирамистином или хлоргексидином.

Конечно же обязательным условием будет тщательная гигиена, которую следует проводит как перед контактом, так и после него. Стоит не забывать и о здоровье полости рта, так как наличие различного рода повреждений слизистой, увеличивает риски инфицирования“, – подробно рассказал о предохранении при римминге сексолог Олег Гулько.

Как рассказать партнеру о своем желании попробовать римминг