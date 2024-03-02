Против феминизма и за традиционные ценности. Как идеальные домохозяйки из 50-х стали трендом в соцсетях

Один из номинальных лидеров движения - 26-летняя Эсти Уильямс, которая живёт в Вирджинии вместе с мужем. На фото и видео она часто запечатлена в платьях А-силуэта, с безупречно уложенными светлыми волосами. У Уильямс 100 тысяч подписчиков, а под постами - многочисленные комментарии критиков. "Столько женщин боролись за равенство, и это то, чего они добились? Какой позор", - комментирует один из пользователей.

Одна из основополагающих идей заключается в том, что жёны должны быть "покорны" своим супругам, что, по словам Симмонса, вызывает беспокойство поскольку "это может привести к нормализации домашнего насилия".

Сторонники #tradwife "склонны к консерватизму и антифеминизму, но это не значит, что все они относятся к ультраправым. В своих действиях представители движения могут отталкиваться от идеологии белого национализма и супрематизма", - говорит Симмонс.

Появившись в США, движение "trad wife" уже вскоре пересекло Атлантику и начало привлекать сторонников уже в Великобритании. В англосаксонском мире оно и сегодня популярнее, чем в континентальной Европе.

"Число поисковых запросов резко пошло вверх во время пандемии. Как и другие формы "радикализации", эта процветала благодаря чувству одиночества, изоляции людей", - объясняет Симмонс.

Движение появилось в социальных сетях около шести лет назад и быстро завоевало популярность на Reddit, в частности, благодаря антифеминистской теме под названием „красная таблетка“ (это метафора для обозначения „пробуждения“ от феминистских иллюзий и осознания мизандричности взглядов общества). Затем „традиционные жёны“ появились и на Instagram.

„Тrad wife - это международное движение женщин, которые выступают за возвращение к традиционным гендерным нормам, подчинение своим мужьям и пропагандируют домашнее хозяйство“, - рассказывает Euronews Культура Сесиль Симмонс, научный сотрудник лондонского Института стратегического диалога (ISD).

Если копнуть чуть глубже, то выяснится, что это новое движение #tradwife, адепты которого выступают за возвращение к гендерным нормам середины прошлого века.

В последнее время соцсети пестрят видео-роликами и фото с аккаунтов красивых американских женщин при макияже, с причёской и в одежде в стиле 50-х, в интерьерах загородных домов, соответствующих духу тех времён.

Ещё одна яркая представительница, но уже по другую сторону Атлантики, - Алена Кейт Петтитт. У неё есть свой сайт "Darling Academy". В своих публикациях, помимо прочего, она рассказывает, как трудности, связанные с работой в Лондоне, с которыми ей пришлось столкнуться в 20 с лишним лет, привели к тому, что она стала домохозяйкой.

„Мои якобы „современные и расширяющие возможности“ предпочтения разрушили мою самооценку“, - добавляет она. Хотя аккаунт Петтитт в Instagram набрал 40 тысяч подписчиков, она его удалила, сославшись на „мерзкие сообщения, наполненные ненавистью“, а также „нежелательное внимание со стороны мужчин“. Она продолжает вести блоги на своём сайте и на других платформах.

Есть и более категорично высказывающиеся „традиционные жёны“, например мормонка Айла Стюарт. Девушка характеризует себя как „бывшую либералку из колледжа, которая увидела свет“. Возможно, у неё гораздо меньше последователей, чем у Эсти Уильямс, но несколько лет назад вызвала ажиотаж в интернете и СМИ, опубликовав видео с призывом рожать как можно больше белых детей.

Бизнес, который стоит за trad wife

В движении trad wife есть как расовый аспект - ведь в большинстве своём его представляют белые женщины, - так и экономический. Чтобы женщина могла жить как домохозяйка 1950-х годов, семья должна быть в состоянии прокормить себя на одну зарплату - нелёгкая задача для многих людей, учитывая кризис и повышение стоимости жизни.

Представительницы trad wife пропагандируют традиционные ценности - заботу о детях, муже и доме, говоря, что карьера для женщины не главное. Но они ведут бизнес с помощью своих аккаунтов в социальных сетях.

„Я общалась с такими жёнами, и они говорят, что могут научить, как зарабатывать деньги, не выходя из дома. В этом и заключается их метод вербовки. Они стремятся донести до других, что это экономически жизнеспособный вариант“, - объясняет Симмонс.

„Традиционные жёны“ в Европе

В континентальной Европе популярность движения пока ещё не велика.

„Это зарождающееся движение, оно начинает развиваться во Франции, но у аккаунтов нет такого охвата, как у американских или британских. У них может быть несколько сотен подписчиков. Но я полагаю, в будущем появятся новые, с большим охватом“, - объясняет Симмонс.

Во Франции внимание привлекает не совсем типичная представительница #tradwife 24-летняя Таис д’Эскуфон. Она - бывший член запрещённой ультраправой группы Identité Génération.

Д’Эскуфон активно продвигает в соцсетях антифеминистские идеи. Однако несоответствие заключается в том, что у неё нет ни мужа, ни детей.

Хотя д’Эскуфон ещё молода, Симмонс всё же отмечает, что такие как она, могут оказаться в изоляции: „Чтобы вписаться в традиционное движение домохозяек, нужно соответствовать его критериям, в противном случае, с вас обязательно спросят“.