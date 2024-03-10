Как укрепить отношения с партнером и жить с кайфом. 8 советов от клинического психолога

Если не научиться с этим работать, есть риск или превратить совместную жизнь в ад, или быстро расстаться. Как улучшить отношения с партнёром и как действовать в конфликтах, чтобы это не стало критической точкой, „Секрету“ рассказала клинический психолог Марина Бондаренко.

Не кричать в ссоре

Если пара начинает кричать друг на друга во время ссоры, то ситуация становится сложнее, поскольку в дело вступают гормоны стресса. А в этом состоянии шансы прийти к компромиссу стремятся к нулю: в состоянии стресса партнёр не может понимать другую сторону. По крайней мере, пока не успокоится.

Чтобы не переводить ссору в скандал и не дойти до точки невозврата, попросите партнёра сделать перерыв в разговоре, чтобы успокоиться. Подвигайтесь, разомнитесь, попробуйте покричать не на человека, а просто «выпустить пар». А прежде чем что-то сказать партнёру, остановитесь, сделайте глоток воды или спокойный вдох и выдох.

Не копить обиду

Можно держать тяжёлый чемодан 15 минут, но не 15 лет. С негативными эмоциями в отношениях аналогично: копить их вечно нельзя.

Исследование, в котором приняли участие 355 пар, состоящих в браке более 16 лет, показало, что обычно женское несчастье приводит к разводу. Хотя мужчины чаще женщин ощущают такого рода семейное напряжение.

Поэтому никогда не ждите, что человек сам догадается о ваших желаниях или ожиданиях — этого не произойдёт, и он не должен догадываться. Важно разговаривать и объяснять, что на самом деле вы ждёте, чего хотите, о чём беспокоитесь.

И не стоит додумывать что-либо за партнёра: опять же, спрашивайте и разговаривайте.

Кроме того, важно уметь озвучивать свои негативные чувства. Иначе возникает соблазн выместить их на других — чаще всего на детях, подчинённых или животных. Горечь и обида могут перерасти в презрение. Тогда вы начинаете критиковать свою вторую половину за то, кто он есть, а не за поступки: «Не могу поверить, что ты опять не убрал посуду. Неряха. Ты никогда не думаешь обо мне!».