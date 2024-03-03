Повышает либидо, улучшает сперму, облегчает менопаузу: почему стоит принимать пчелиное молочко

Они доступны и сейчас, поэтому мы тоже можем поправить здоровье с помощью продуктов пчеловодства, пишет Womanhit.

Что такое маточное молочко?

Маточное молочко — это уникальная густая молочная субстанция, которую рабочие пчелы производят и скармливают королеве пчел. Молочко является единственным источником питания для нее и обеспечивает ее жизнедеятельность. „Рабочие пчелы смешивают мед и пчелиную пыльцу с ферментами в горловых железах, чтобы получить эту густую ароматную жидкость“, — рассказывает диетолог и нутрициолог Стас Горин.

В чем польза маточного молочка?

По своему составу оно схоже с пыльцой. Оно насыщено питательными веществами, восемью незаменимыми аминокислотами, витаминами A, C, D, E, минералами и гормоноподобными веществами.

„В нем много пантотеновой кислоты (витамин B5), антистрессового витамина, который повышает выносливость в экстремальных для организма и психики ситуациях. В нем содержится около 12% белка, 5—6% липидов и 12—15% углеводов“, — объясняет специалист.

Целебные свойства маточного молочка

Оно укрепляет иммунную систему в целом. Как и мед, улучшает состояние при астме и других заболеваниях дыхательных путей.

Маточное молочко снижает уровень холестерина и липопротеинов, а еще — уровень триглицеридов, что благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, при этом немного увеличивается количество красных кровяных телец в самой крови.

„Оно регулирует уровень глюкозы в крови, а также улучшает состояние язв, связанных с диабетом. Поддерживает уровень тестостерона у мужчин и улучшает качество спермы — а еще положительно влияет на либидо у обоих полов“, — говорит Стас.

В сочетании с другими продуктами пчеловодства молочко способно облегчить неприятные предменструальные симптомы, такие как раздражительность, колебания веса и отеки. Оно облегчает симптомы менопаузы, защищает от остеопороза, уменьшая резорбцию костной ткани.