Шесть причин отказаться от косметики с силиконами: дерматолог рассказала, чем они опасны

Что такое силиконы и какую роль они играют в уходе за кожей?

Силиконы — это синтетические полимеры, которые изготавливаются из песка (диоксида кремния) и содержат в себе атомы кремния и кислорода. „Среди химических веществ, которых следует избегать при уходе за кожей, — обычный силикон, встречающийся в косметических средствах, — диметикон. Однако в средствах по уходу за кожей используются и другие разновидности, такие как циклометикон и циклопентасилоксан“, — объясняет косметолог-дерматолог Ирина Созинова.

Вы можете определить их, обратив внимание на опасные ингредиенты в средствах по уходу за кожей, которые заканчиваются на „cone“, „col“, „conol“ или „zane/xane“. Они предотвращают потерю влаги из кожи и образуют на ее поверхности воздухопроницаемое покрытие, поэтому и являются вредными ингредиентами в средствах по уходу.

Их трудно смыть

Постоянное использование силиконов может привести к их скоплению на коже, вызывая различные проблемы. Поскольку они обычно используются для придания продукту водостойкости, их трудно смыть. „Чтобы избавиться от них, вам может понадобиться более жесткое очищающее средство, что приведет к сухости кожи. Вместо этого используйте мягкие уходовые средства“, — предлагает дерматолог.

Они могут препятствовать действию других средств

Поскольку силикон образует слой на коже, он может служить барьером для проникновения туда других полезных средств, что уменьшит эффективность от ухода за кожей, так как продукты не впитываются полностью.

Они не способствуют здоровью кожи

Силиконы не увлажняют, не питают дерму и не приносят ей никакой другой пользы. Зачем использовать такой ингредиент? Лучше сделать выбор в пользу органических и натуральных средств по уходу за кожей.

Они могут задерживать грязь