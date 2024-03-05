Существуют ли кармические отношения? Отвечает психолог

Существуют ли кармические отношения? Как аналитический психолог отвечаю на этот вопрос утвердительно. Главное – определиться с тем, что мы понимаем под словом „карма“.

Если под кармой понимать судьбу, от которой не убежишь, – это одно. А если действия человека в настоящем, обусловленные его прошлым опытом, – совсем другое. И вот с этой трактовкой термина можно согласиться. Так, кстати, его объясняет и известный мистик Садх Гуру. Он вообще сравнивает карму с чатом GPT.

По сути, карма – это сознание, наполненное разными смыслами, образами, прошлыми опытами, которые человек генерирует вовнутрь (в себя) и во вне. В этом плане карма немного похожа на теорию выдающегося французского социолога Пьера Бурдье: индивидуальный опыт с рождения, дополняемый опытом постоянного столкновения с реальностью социальных отношений.

При таком психологическом понимании кармы – чем же тогда будут кармические отношения? На мой взгляд, это гармоничные отношения двух людей.

Представим себе компьютер, на котором есть программы, дополняющие друг друга. Но есть программы, которые друг с другом конфликтуют, особенно если одна из них – вирусная. Реальные отношения могут быть похожи на взаимодействие этих двух программ. У каждого человека есть свой опыт. И если ваш опыт совпадает с опытом другого, вы начинаете тянуться друг к другу. При этом иногда друг к другу тянутся противоположности, что тоже нормально. Разные кармы – общая судьба. И то и другое может быть гармоничным.

Ключевое слово здесь – „гармония“. Если отношения гармоничны в течение всей жизни, значит, это кармические отношения.

Главное – на старте отношений не спешить с выводами „Он – моя судьба“, „У нас кармические отношения“, „Это навсегда“. Дайте старику Хроносу (времени), – позвольте мне этот каламбур, – время. Быть может, ваши кармические отношения впереди?