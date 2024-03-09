Эксперт дала совет для „лучшего секса в жизни“

„Те, кому за 40, склонны быть более уверенными в постели, потому что они хорошо знают свое тело и предпочтения. Кроме того, в возрасте 40 лет люди, как правило, знают, как попросить то, чего они хотят, у партнера“, - приводит ее слова Super.

По мнению сексолога, этот возраст идеально подходит для переоценки сексуальных интересов. Нравится ли вам то, что вы делаете в спальне? Нужно ли вам привнести новые активности в свою половую жизнь?

„У вас еще есть эмоциональная и физическая энергия, чтобы пересмотреть методы самоудовлетворения и добавить немного азарта в семейное ложе. Включая новые игрушки и некоторые наряды. Многие люди сообщают, что в зрелом возрасте был лучший секс в их жизни“, — отметила Шантель.