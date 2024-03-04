Названы 2 вида продуктов, которые не дают уйти жиру с живота

Но сперва важно исключить из рациона хотя бы сладкую газировку. „Сладкие напитки способствуют накоплению жира в области живота. Высокое потребление сахара приводит к накоплению висцерального жира, что связано с нарушениями обмена веществ“, — объяснил доктор Мринал Пандит в интервью SheFinds.

Впрочем, любой избыток сахара превратится в жир, поэтому рекомендуется остерегаться целого ряда продуктов и блюд, содержащих рафинированные углеводы: это белый хлеб, белый рис, макароны (не из твердых сортов пшеницы), крекеры, пицца, сдобная выпечка, а также чипсы и конфеты. Из-за высокого содержания жира, соли и консервантов в список „запрещенки“ входят также все мясные полуфабрикаты: салями, бекон, ветчина, сосиски — исключений, увы, нет.

„Нитриты и нитраты, используемые при переработке, вызывают воспаление — ключевую причину накопления жира и хронических заболеваний“, — подчеркнул эксперт.

Но не спешите расстраиваться — список здоровых альтернатив, на наш взгляд, выглядит вполне аппетитно. Коричневый рис, овсянка, черный хлеб, булгур, кускус, отруби и зародыши пшеницы — лишь часть из того, чем можно разнообразить питание, не переживая за фигуру.