Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Это абсолютно нормально для человеческого организма, однако может негативно сказаться на отношениях в целом. Женский журнал „Клео“ делится советами, которые помогут снова разжечь огонь между влюбленными.

ПРЕЛЮДИИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ

В первую очередь, откажитесь от мысли, что секс – это набор простых действий. Чем больше игры в интимных отношениях, тем лучше. Непосредственное соитие должно быть завершающим этапом полового акта, а не его основой. Крайне важно достаточное количество времени уделять прелюдиям. Именно этот этап позволяет достичь максимального возбуждения, а значит получить очень яркую разрядку непосредственно во время физического контакта.

ПОПРОБУЙТЕ СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ

Для того чтобы внести перчинку в отношения, пробуйте новое. Например, вашему партнеру может понравиться секс по телефону. Говорить о своих желаниях с глазу на глаз не всегда удобно. Многие люди просто стесняются таких откровенных разговоров. А вот написать горячую СМСку значительно проще. Можете красочно описать мужчине, что безумно соскучились по нему и его телу. Будьте уверены, вечером молодой человек помчится домой окрыленным.

УСТРОЙТЕ РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН

Вспомните, как проводили время, когда только начали встречаться. Свидания, романтические ужины – все это дарило вам радость и ощущение близости. Пригласите молодого человека в ресторан и наденьте свое лучшее платье, пусть вспомнит, что он чувствовал, когда влюбился. Это поможет освежить отношения. Во время романтического ужина флиртуйте и кокетничайте, пусть все, о чем в этот момент будет думать мужчина – как бы поскорее затащить вас домой.

ПОПРОБУЙТЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Не стесняйтесь использовать в сексуальной жизни всевозможные игрушки. Попробуйте устроить с любимым мужчиной ролевую игру. Может быть он давно мечтал переспать с учительницей, медсестрой или официанткой. Хорошенько загримируйтесь и воплотите сексуальную фантазию благоверного в жизнь. Такое разнообразие укрепит ваши отношения и прогонит из головы даже намек на мысль об измене.