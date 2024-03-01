Кому в марте смена работы, а кому - удача в любви. Эстонский таролог сделала прогноз для знаков Зодиака(6)
С наступлением весны просыпается и все живое вокруг, поэтому месяц март будет посвящен теме отношений между мужчинами и женщинами. Карты месяца - Императрица, Колесо фортуны и Император.
Хорошее время для удачных и перспективных знакомств, поэтому будьте более активными, выходите в свет.
Сейчас необходимо выделяться, поэтому постарайтесь выбирать яркую и цветную расцветку в одежде и аксессуарах, тогда вас точно заметят и сделают комплимент, а как обстоятельства будут складываться дальше, тут решать только вам.
Также первый месяц весны будет благоприятным и в сфере работы. Наконец-то начнут поступать предложения и появляться проекты. Сейчас можно соглашаться и на малое, главное не сидеть без дела. Энергия месяца работает так - начните одно, и тут же поступят другие предложения.
Овен
аркан Смерть, Повешенный и Отшельник
Пробуждаться ото сна Овны будут медленно, в прямом и переносном смысле этого слова. Для того, чтобы набраться сил и энергии вам необходим хороший отдых, он должен быть неактивным, а таким, когда можно весь день ничего не делать.
Как бы ни хотелось, но в марте придётся решать множество дел, но как только вы это сделаете, то почувствуете прилив сил. Главный совет карт на этот месяц - прощайтесь с тем, что изжило свое.
Телец
аркан Суд, Повешенный и Отшельник
Если вы давно задумывались о том, что надо бы сменить работу, то вот сейчас и настало время заняться этим вопросом. В марте месяце придется много думать и размышлять о важных вопросах бытия, лучше это делать в одиночестве, чтобы другие не смогли догадаться, что происходит у вас в внутри. Главный совет месяца - уходите с головой в работу, это должно принести вам пользу.
Близнецы
аркан Колесо фортуны, Колесница и Солнце
Первый месяц весны должен порадовать Близнецов: теплые отношения в семье, хорошее настроение. Если вы собираетесь в дорогу, то поездка должна пройти благоприятно. Также март будет удачен для смены жилья или переезда заграницу. Пользуйтесь моментом, сейчас перед вами открываются все двери.
Рак
аркан Отшельник, Императрица и Иерофант
Постарайтесь в марте не говорить лишнего своим друзьям. Информация может быть принята неверно, а также искажена. А вам не нужны проблемы.
Женщины-Раки будут в центре мужского внимания. Не смотря на это постарайтесь найти время, чтобы успеть побыть наедине с собой. Хорошо подойдет такой отдых, как посещение спа, массаж. Позвольте себе быть принцессой.
А вот Ракам-мужчинам в марте лучше не стоит спорить с женщинами, промолчите, но сделайте по-своему.
Лев
аркан Колесница, Мир и Повешенный
В деловой сфере месяц будет успешным, проявляйте упорство и идите напролом. Сейчас внутри вас очень много энергии, это будет внушать доверие окружающим, поэтому в марте выбор всегда будет в вашу пользу.
Также месяц должен быть удачным для свиданий, будь то новое знакомство или вечер, проведенный с вашим супругом.
Дева
аркан Колесо фортуны, Верховная жрица и Смерть
Постарайтесь в этом месяце отложить немного денег, проанализируйте свои доходы и расходы. Сейчас необходимо тщательно планировать свой бюджет.
В марте следует доверять своей интуиции и быть честным с самим собой. Если вам в голову пришла новая идея, и она, на первый взгляд, вам кажется безумной, подождите - возможно вы сможете ее „обработать“ и получить в итоге что-то гениальное.
Весы
аркан Повешенный, Звезда и Верховная жрица
Месяц должен быть спокойным, вам наконец-то удастся отдохнуть и помечтать о чем-то приятном. Но не теряйте бдительность - осторожность следует проявить в сфере любовных отношений. Очень большая вероятность оказаться в любовном треугольнике. Особенно это касается мужчин, доверяем, но проверяем.
Скорпион
аркан Звезда, Луна и Императрица
Девиз этого месяца: мой дом - моя крепость. Именно в нем вы сможете расслабиться и почувствовать себя спокойно. Домочадцы будут понимать вас с полуслова и поддерживать.
А вот на работе выдохнуть не удастся. Там вас будут ждать интриги и расследования. Постарайтесь до последнего держать идеи и мысли при себе, это надо для того, чтобы кто-то другой не выдал их за свои.
Стрелец
аркан Дьявол, Маг и Справедливость
Не поддавайтесь в марте искушениям. Не пользуйтесь своим положением, например, на работе. Если все складывается в вашу пользу, то тут главное не перегнуть палку. Постарайтесь быть более открытыми для окружающих. Умейте входить в положение других людей, тогда вы точно заработаете дополнительные бонусы. Вообще, сейчас очень важно уметь ценить то, что вы уже имеете.
Козерог
Аркан Луна, Солнце и Влюбленные
В марте перед вами открываются новые дороги и перспективы, но есть большая вероятность того, что вы просто испугаетесь сделать шаг навстречу новому, потому что вам будет казаться, что там вас ждет какой-то подвох. Помните о том, что в жизни необходимо рисковать. Ведь только так мы можем двигаться вперед. Постарайтесь наладить контакт с детьми, сейчас им очень нужна поддержка родителей.
Водолей
Аркан Колесница, Суд и Башня
В марте Водолеям надо быть очень осторожными, как на дорогах, так и в отношениях с другими людьми. Поэтому избегайте путешествий на дальние расстояния.
Ваша основная задача - гасить назревающие конфликты. Постарайтесь все переводить в шутку.
Могут напомнить о себе проблемы со здоровьем из прошлого, не оставляйте их без внимания.
Рыбы
Аркан Дурак, Луна и Справедливость
Март отлично подойдет для новых начинаний. Вы почувствуете себя легко, захотите попробовать что-то новое. Главное - не будьте безрассудными. Быть душой молодыми и авантюрными - это прекрасно, но постарайтесь этим не навредить своему партнеру. Если вам захотелось пошалить, то не делайте это в одиночку, обязательно возьмите с собой возлюбленного.