Кому в марте смена работы, а кому - удача в любви. Эстонский таролог сделала прогноз для знаков Зодиака

Хорошее время для удачных и перспективных знакомств, поэтому будьте более активными, выходите в свет.

Сейчас необходимо выделяться, поэтому постарайтесь выбирать яркую и цветную расцветку в одежде и аксессуарах, тогда вас точно заметят и сделают комплимент, а как обстоятельства будут складываться дальше, тут решать только вам.

Также первый месяц весны будет благоприятным и в сфере работы. Наконец-то начнут поступать предложения и появляться проекты. Сейчас можно соглашаться и на малое, главное не сидеть без дела. Энергия месяца работает так - начните одно, и тут же поступят другие предложения.

Овен

аркан Смерть, Повешенный и Отшельник

Пробуждаться ото сна Овны будут медленно, в прямом и переносном смысле этого слова. Для того, чтобы набраться сил и энергии вам необходим хороший отдых, он должен быть неактивным, а таким, когда можно весь день ничего не делать.

Как бы ни хотелось, но в марте придётся решать множество дел, но как только вы это сделаете, то почувствуете прилив сил. Главный совет карт на этот месяц - прощайтесь с тем, что изжило свое.

Телец

аркан Суд, Повешенный и Отшельник

Если вы давно задумывались о том, что надо бы сменить работу, то вот сейчас и настало время заняться этим вопросом. В марте месяце придется много думать и размышлять о важных вопросах бытия, лучше это делать в одиночестве, чтобы другие не смогли догадаться, что происходит у вас в внутри. Главный совет месяца - уходите с головой в работу, это должно принести вам пользу.

Близнецы

аркан Колесо фортуны, Колесница и Солнце

Первый месяц весны должен порадовать Близнецов: теплые отношения в семье, хорошее настроение. Если вы собираетесь в дорогу, то поездка должна пройти благоприятно. Также март будет удачен для смены жилья или переезда заграницу. Пользуйтесь моментом, сейчас перед вами открываются все двери.

Рак

аркан Отшельник, Императрица и Иерофант

Постарайтесь в марте не говорить лишнего своим друзьям. Информация может быть принята неверно, а также искажена. А вам не нужны проблемы.