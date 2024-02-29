Пассивный вейпинг: знайте о рисках и своих правах!
Популярность электронных сигарет, или вейпов, постоянно растет, поэтому каждый из нас подвергается все большему риску оказаться в роли пассивного вейпера.
Со включенной электронной сигаретой можно столкнуться в гостях, на улице или в любом другом общественном пространстве, и, хоть запах аэрозоля, который испускает электронная сигарета, может казаться даже приятным, по словам старшего специалиста Института развития здоровья Тийны Куузик, он представляет опасность не только для самого вейпера. Как и с курящими людьми, с вейперами следует соблюдать дистанцию.
«Уже несколько лет мы можем наблюдать тренд на спад популярности сигарет. Курильщики чаще курят в одиночестве, а некурящие люди держатся в стороне от неприятного сигаретного дыма – люди в целом более осведомлены о рисках пассивного курения и стараются их снизить. С появлением новых табако- и никотиносодержащих продуктов, однако, возникла новая ситуация – люди не так хорошо осведомлены о вредном воздействии электронных сигарет, – поясняет старший специалист Института развития здоровья (TAI) Тийна Куузик. – В то же время все выше вероятность того, что облако аэрозоля электронной сигареты настигнет вас в гостях, на вечеринке, на улице или даже в торговом центре. Потребление электронных сигарет, или вейпов, возросло. Мы видим, что вейпы используются в том числе в местах, где это запрещено законом, тогда как ограничения установлены именно для защиты посторонних».
Аэрозоль электронной сигареты подвергает опасности и тех, кто находится рядом
Поскольку электронные сигареты не издают неприятного запаха и у них нет неприятного вкуса, люди ошибочно полагают, что они безопасны. В действительности в зависимости от конкретного продукта аэрозоль, который испускает электронная сигарета, содержит никотин и множество токсичных веществ, таких как альдегиды и тяжелые металлы. Более 70% вдыхаемого аэрозоля электронной сигареты затем выпускается обратно в воздух, и он может достигнуть тех, кто стоит рядом с вейпером и даже других людей, которые присутствуют в помещении. «Если вы чувствуете запах электронной сигареты, это означает, что вы можете вдыхать токсичные химические соединения», – уточняет Куузик.
Исследования показали, что аэрозоль, в который преобразуется жидкость, используемая в электронных сигаретах, оказывает воздействие на клетки эпителиальной ткани дыхательных путей, вызывая раздражение и воспалительные реакции дыхательных путей и подвергая опасности тех, кто находится рядом. Как и в случае с сигаретным дымом, к воздействию аэрозоля жидкости-наполнителя электронной сигареты также более чувствительны некурящие люди, а также те, у кого есть заболевания дыхательных путей.
Курение электронных сигарет запрещено в тех же местах, где и курение обычных сигарет, но люди игнорируют запрет
При курении электронной сигареты в помещении оказывается заметное воздействие на качество воздуха. «Не очень редки и случаи, когда курильщики электронных сигарет вейпят в одном помещении или автомобиле с некурящими. Или даже в ночных клубах и торговых центрах, где это на самом деле запрещено», – поясняет Куузик, подчеркивая, что все, кто находятся в одном помещении с курящим вейп человеком или поблизости от него, вдыхают те же самые опасные химикаты, что и он сам.
«Люди также ошибочно полагают, что курение представляет опасность для окружающих только в том случае, если курят в помещении, но табачный дым и аэрозоль, который испускает электронная сигарета, достигают находящихся поблизости людей в том числе и под открытым небом», – добавляет Куузик.
Для защиты окружающих вейпинг уже с 2018 года запрещен в тех же местах, где и курение обычных сигарет. Помимо того, что курение обычных и электронных сигарет не разрешено в детских попечительских и образовательных учреждениях, аптеках, торговых залах, помещениях для занятия спортом и практически на всех предприятиях обслуживания, оно также запрещено, например, на остановках общественного транспорта, в пассажирских терминалах, подземных переходах и в местах общественного пользования многоквартирных домов. Запрет также действителен в отношении осуществляющих пассажирские перевозки транспортных средств, за исключением поездов и пассажирских судов, где курение разрешено в специально отведенных местах. Подробно места, где запрещено курение, перечисляет Закон о табаке.
Аналогичный запрет действует и в отношении изделий из нагреваемого табака – табачных изделий нового типа, внешне часто напоминающих электронную сигарету. Несмотря на то, что при использовании изделия из нагреваемого табака горение табака не происходит, такое устройство не менее опасно для здоровья, чем обычная сигарета. При употреблении изделия из нагреваемого табака также выделяется аэрозоль, содержащий опасные для здоровья химические вещества.
«Мы видим, что люди нередко игнорируют запреты – из-за незнания о том, на какие места распространяется запрет, либо из-за недостаточной информированности о влиянии, которое новые табако- и никотиносодержащие изделия оказывают на здоровье. Очевидно, и многие некурящие люди не осознают риски в достаточной степени», – говорит представитель TAI.
Попросите вейпера отойти или отойдите сами
По словам Куузик, для предотвращения и снижения вредного воздействия табако- и никотиносодержащих продуктов на здоровье крайне важно отношение людей, которые сами их не употребляют. В ситуациях, когда от курильщика невозможно просто отойти, она рекомендует людям самостоятельно заботиться о собственном здоровье и просить вейперов выбрать другое место для курения. «Нужно уверенно, но в то же время дружелюбно дать понять курильщику электронной сигареты, что ему следует отойти и проявить уважение к праву окружающих на чистый воздух. Несомненно, большинство вейперов проявит понимание и исполнит просьбу», – советует специалист.
На самом деле некурящий человек имеет право требовать прекратить нарушение его прав, если кто-то курит в месте, где это запрещено законом. Самый разумный вариант в таком случае – связаться с собственником зоны, на которую распространяется запрет, либо с человеком, который отвечает за управление ей, и рассказать о том, что вас беспокоит курение. «Обычно до угроз наказанием не доходит. Это крайняя мера. Первый шаг – понимание сопутствующих опасностей и защита собственного здоровья и здоровья окружающих», – подытоживает Куузик право каждого человека на чистый воздух.
Каждый, кто хочет выразить свое мнение относительно курения, в т. ч. курения электронных сигарет, в общественном пространстве, может сделать это, приняв участие в опросе Департамента здоровья. Департамент здоровья соберет мнения и предложения населения и опубликует их на своем сайте в течение 2024 года.
С дополнительной информацией о пассивном курении и вейпинге можно ознакомиться на сайте Tubakainfo Института развития здоровья.