Пассивный вейпинг: знайте о рисках и своих правах!

Поскольку электронные сигареты не издают неприятного запаха и у них нет неприятного вкуса, люди ошибочно полагают, что они безопасны. В действительности в зависимости от конкретного продукта аэрозоль, который испускает электронная сигарета, содержит никотин и множество токсичных веществ, таких как альдегиды и тяжелые металлы. Более 70% вдыхаемого аэрозоля электронной сигареты затем выпускается обратно в воздух, и он может достигнуть тех, кто стоит рядом с вейпером и даже других людей, которые присутствуют в помещении. «Если вы чувствуете запах электронной сигареты, это означает, что вы можете вдыхать токсичные химические соединения», – уточняет Куузик.

«Уже несколько лет мы можем наблюдать тренд на спад популярности сигарет. Курильщики чаще курят в одиночестве, а некурящие люди держатся в стороне от неприятного сигаретного дыма – люди в целом более осведомлены о рисках пассивного курения и стараются их снизить. С появлением новых табако- и никотиносодержащих продуктов, однако, возникла новая ситуация – люди не так хорошо осведомлены о вредном воздействии электронных сигарет, – поясняет старший специалист Института развития здоровья (TAI) Тийна Куузик. – В то же время все выше вероятность того, что облако аэрозоля электронной сигареты настигнет вас в гостях, на вечеринке, на улице или даже в торговом центре. Потребление электронных сигарет, или вейпов, возросло. Мы видим, что вейпы используются в том числе в местах, где это запрещено законом, тогда как ограничения установлены именно для защиты посторонних».

Со включенной электронной сигаретой можно столкнуться в гостях, на улице или в любом другом общественном пространстве, и, хоть запах аэрозоля, который испускает электронная сигарета, может казаться даже приятным, по словам старшего специалиста Института развития здоровья Тийны Куузик, он представляет опасность не только для самого вейпера. Как и с курящими людьми, с вейперами следует соблюдать дистанцию.

Исследования показали, что аэрозоль, в который преобразуется жидкость, используемая в электронных сигаретах, оказывает воздействие на клетки эпителиальной ткани дыхательных путей, вызывая раздражение и воспалительные реакции дыхательных путей и подвергая опасности тех, кто находится рядом. Как и в случае с сигаретным дымом, к воздействию аэрозоля жидкости-наполнителя электронной сигареты также более чувствительны некурящие люди, а также те, у кого есть заболевания дыхательных путей.

Курение электронных сигарет запрещено в тех же местах, где и курение обычных сигарет, но люди игнорируют запрет

При курении электронной сигареты в помещении оказывается заметное воздействие на качество воздуха. «Не очень редки и случаи, когда курильщики электронных сигарет вейпят в одном помещении или автомобиле с некурящими. Или даже в ночных клубах и торговых центрах, где это на самом деле запрещено», – поясняет Куузик, подчеркивая, что все, кто находятся в одном помещении с курящим вейп человеком или поблизости от него, вдыхают те же самые опасные химикаты, что и он сам.

«Люди также ошибочно полагают, что курение представляет опасность для окружающих только в том случае, если курят в помещении, но табачный дым и аэрозоль, который испускает электронная сигарета, достигают находящихся поблизости людей в том числе и под открытым небом», – добавляет Куузик.