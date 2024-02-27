5 продуктов, которые улучшат память

Как питание влияет на профилактику Альцгеймера

Существует специально подобранная продуктовая корзина для профилактики болезни Альцгеймера, о которой рассказал Сабир Айдаев, флеболог, сосудистый хирург, узи-специалист сети пансионатов для пожилых людей.

Риск развития Альцгеймера значительно увеличивается с возрастом. На вероятность заболевания влияет наследственный фактор, сильный стресс, перенесенные вирусные и хронические заболевания. Нарушения в работе нейронных связей значительно повышаются при неправильном рационе. Полностью предостеречь себя от болезни невозможно, но улучшить самочувствие реально.

Белок

Мозг начинает активнее работать, если он получает легко усваиваемый белок. Его можно получить из нежирных сортов мяса, курицы, индейки и рыбы.

Жирные кислоты

Для организма важно употреблять достаточное количество рыбы, в которой содержится омега-3 и омега-6. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают мыслительные функции и благотворно влияют на память. Еще один источник полезных веществ — нерафинированные масла и в некоторые виды орехов (грецкий, кешью и фундук).

Питание должно быть акцентировано на продуктах, насыщенных антиоксидантами и витаминами, — они не дают окислительному процессу негативно влиять на организм и память, в частности.

Минералы

Обязательно для профилактики болезни Альцгеймера необходимо поддерживать уровень железа, цинка и йода. Эти минералы взаимодействуют с гормонами и витаминами, дают энергию и помогают иммунитету. Их можно найти в яблоках, морепродуктах, орехах и некоторых злаковых.

Витамин В

Витамин В влияет на скорость мыслительных процессов головного мозга. Он содержится в жирной рыбе (скумбрия, сельдь, лосось), морепродуктах, ягодах и злаковых.

Вода

Для поддержания оптимального функционирования мозга необходимо соблюдение водного баланса. Недостаток воды может привести к обезвоживанию, которое провоцирует головные боли, усталость и снижение концентрации. Важно начинать свой день со стакана теплой воды. Суточную норму воды можно рассчитать по формуле: вес х 0,03 = объем воды в литрах.