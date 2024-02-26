Драконы правят миром! Кто из известных людей родился в год Дракона

Израилем, Австралией, Новой Зеландией и Грузией. Кроме этого, она состоит в группах в поддержку кибербезопасности, охотников, малых предприятий, жертв домашнего насилия, велотранспорта и городских велосипедистов, дигитализации предприятий, является членом совета Объединения поддержки прародителей.

Кейт Пентус-Розиманнус – председатель депутатских групп по парламентским связям с США и Ираном, а также член депутатских групп по парламентским связям с Великобританией, Украиной, Кубой, Болгарией, Турцией, Канадой,

Политический и государственный деятель. Член Партии реформ. Действующий министр финансов Эстонии с 26 января 2021 года. В прошлом – министр иностранных дел и министр окружающей среды. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу и руководителя бюро премьер-министра.

Кристина Каллас выступает за единую систему обучения для эстонцев и русскоязычных. Широкий общественный резонанс вызвала акция, в ходе которой в конце 2018 года члены партии Eesti 200 разместили наклейки в различных общественных местах в Таллинне: „Здесь только эстонцы“, „Здесь только русские“. Затем надпись сменилась на „эстонцы и русские“.

Эстонский политический и государственный деятель, эксперт в области образования и интеграции. Министр образования и науки Эстонии с 17 апреля 2023 года. В прошлом – лидер партии Eesti 200, директор Нарвского колледжа Тартуского университета.

В числе прочего запомнился скандал, связанный с молодёжными оргиями, которые внучки главы государства устраивали в президентском дворце Кадриорг в подростковом возрасте.

В 2005 году заверил, что высоко ценит вклад русского народа в разгром фашизма и склоняет головы перед теми, кто своей жизнью заплатил за победу, однако отказался от приглашения президента России Владимира Путина приехать в Москву на праздничные торжества по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Эстонский политический и государственный деятель. Много лет посвятил работе в полиции на разных должностях, в настоящее время – директор Колледжа полиции и пограничной охраны. Кавалер Ордена Орлиного креста IV степени.

Известен кроме прочего рядом резонансных высказываний, например, что единственный путь для местных русских – ассимиляция, или что вакцинация от Covid‑19 – крупнейшая медицинская катастрофа нашего времени.

С 26 января 2021 года по 2 ноября 2021 года являлась министром культуры Эстонии в правительстве Каи Каллас. Подала в отставку в связи со скандалом, связанным с вакцинацией от COVID‑19. Отть была единственным невакцинированным министром в правительстве.

За почти три десятилетия мастер создал сотни работ: серии природных пейзажей, городских панорам и деревенских уголков, промышленных пейзажей, картин с шахтёрской тематикой, натюрмортов, серии изображений человека. Его работы находятся в коллекциях музеев, галерей и частных лиц Финляндии, России, Кипра, Германии, Украины, Австрии и Эстонии.

Олимпийская награда Будылина пропала в 2010 году во время перелета из США в Эстонию. Международный олимпийский комитет только через 9 лет согласился выдать дубликат.

На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Алексей завоевал бронзовую медаль в категории от 73 до 81 кг.

Ма Юнь, более известный как Джек Ма, – китайский предприниматель, основатель Alibaba Group. Первый бизнесмен из материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в 23,4 миллиарда долларов.

В молодости Рурк работал на низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых работах, в частности, рыл канавы для прокладки энергетических кабелей; имел связи с криминальной деятельностью и приторговывал наркотиками, но в ходе одной сделки завязалась перестрелка, в которой он едва уцелел. После этого Микки порвал с таким образом жизни, занял у сестры 400 долларов и улетел в Нью-Йорк с идеей стать актёром.

Родился 16 сентября 1952 года в Скенектади, США. Настоящее имя – Филипп Андре Рурк-младший. Американский актёр и сценарист, профессиональный боксёр. Лауреат премий „Золотой глобус“ и BAFTA (2009). Номинант на премию „Оскар“ (2009).

Аль Пачино никогда не был женат, у него трое детей – дочь Джулия Мария Пачино и двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз. Аль Пачино старается составлять свой график так, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить со своими детьми, и часто заявляет: „Рождение детей – это лучшее, что случилось со мной в жизни“.

Родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Настоящее имя – Альфредо Джеймс Пачино. Американский актёр, режиссёр и сценарист. Наиболее знаменит своими ролями гангстеров – Майкл Корлеоне в трилогии „Крёстный отец“ Фрэнсиса Форда Копполы и Тони Монтана в фильме Брайана Де Пальма „Лицо со шрамом“.

Режиссер спектаклей „Мрожек“ и „Безымянная звезда“, исполнитель ролей в спектаклях „Сирано де Бержерак“, „Король Дроздобород“, „Обыкновенное чудо“, „Щелкунчик“ и других.

26 января 2021 года был назначен министром внутренних дел Эстонии в правительстве Каи Каллас. 3 июня 2022 года освобожден от должности.

Выступает за то, чтобы сотрудники его компаний работали с 9 утра до 9 вечера

6 дней в неделю, то есть суммарно 72 часа в неделю, утверждая, что невозможно добиться успеха без дополнительных усилий. Является активным борцом за сохранение природы.

Арвидас Сабонис

Родился 19 декабря 1964 года в Каунасе, Литва.

Советский и литовский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира и Европы в составе национальной сборной СССР. Один из сильнейших центровых мира 1980–1990-х годов. Один из первых центровых, уверенно бросавший из-за трехочковой дуги, отличался уникальным пониманием игры, что позволило ему войти в ряд лучших пасующих „больших“ в истории НБА.

Владеет литовским, русским, польским, испанским и английским языками. Рост спортсмена – 222 см.

Моника Беллуччи

Родилась 30 сентября 1964 года в Читта-ди-Кастелло, Италия.

Моника Анна Мария Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы „Дракула“, „Малена“, „Матрица: Перезагрузка“ и „Матрица: Революция“, „Страсти Христовы“, „Братья Гримм“. Беллуччи – звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как „Доберман“ и „Необратимость“. В 2016 году она стала кавалером ордена Почётного легиона.

Актриса никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и избегала „уколов красоты“, поскольку не боится старения.

Сандра Буллок

Родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, Виргиния, США.

Американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии „Оскар“ в номинации „Лучшая актриса“ за роль в фильме „Невидимая сторона“ (2010).

Сандра Буллок является обладательницей звезды на Голливудской аллее славы. Свободно говорит по-немецки. Дважды жертвовала 1 млн долларов американскому Красному Кресту.

Роналдо

Родился 22 сентября 1976 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола.