Драконы правят миром! Кто из известных людей родился в год Дракона(4)
10 февраля начался год Дракона по китайскому календарю. Среди рожденных в год этого мифического существа – немало успешных политиков, спортсменов, артистов, бизнесменов, общественных деятелей… Как утверждают гороскопы, людям, рожденным в год Дракона, даруется могущество и умение добиваться поставленных целей, и они, как правило, обладают сильным характером и прекрасными бойцовскими качествами. „МК-Эстония“ выяснила, кто из сильных мира сего рожден в год Дракона.
В Эстонии
Арнольд Рюйтель
Родился 10 мая 1928 года в Пахавалла, Сааремаа.
Советский и эстонский политический, государственный деятель. Президент Эстонии (2001–2006), председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1983–1990 гг.), председатель Верховного Совета Эстонии (1990–1992 гг.).
В 2005 году заверил, что высоко ценит вклад русского народа в разгром фашизма и склоняет головы перед теми, кто своей жизнью заплатил за победу, однако отказался от приглашения президента России Владимира Путина приехать в Москву на праздничные торжества по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В числе прочего запомнился скандал, связанный с молодёжными оргиями, которые внучки главы государства устраивали в президентском дворце Кадриорг в подростковом возрасте.
Кристина Каллас
Родилась 29 января 1976 года в Кивиыли.
Эстонский политический и государственный деятель, эксперт в области образования и интеграции. Министр образования и науки Эстонии с 17 апреля 2023 года. В прошлом – лидер партии Eesti 200, директор Нарвского колледжа Тартуского университета.
Кристина Каллас выступает за единую систему обучения для эстонцев и русскоязычных. Широкий общественный резонанс вызвала акция, в ходе которой в конце 2018 года члены партии Eesti 200 разместили наклейки в различных общественных местах в Таллинне: „Здесь только эстонцы“, „Здесь только русские“. Затем надпись сменилась на „эстонцы и русские“.
Кейт Пентус-Розиманнус
Родилась 3 марта 1976 года в Таллинне.
Политический и государственный деятель. Член Партии реформ. Действующий министр финансов Эстонии с 26 января 2021 года. В прошлом – министр иностранных дел и министр окружающей среды. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу и руководителя бюро премьер-министра.
Кейт Пентус-Розиманнус – председатель депутатских групп по парламентским связям с США и Ираном, а также член депутатских групп по парламентским связям с Великобританией, Украиной, Кубой, Болгарией, Турцией, Канадой,
Израилем, Австралией, Новой Зеландией и Грузией. Кроме этого, она состоит в группах в поддержку кибербезопасности, охотников, малых предприятий, жертв домашнего насилия, велотранспорта и городских велосипедистов, дигитализации предприятий, является членом совета Объединения поддержки прародителей.
Алексей Будылин
Родился 5 апреля 1976 года в Таллинне.
Эстонский дзюдоист, главный тренер сборной Эстонии по дзюдо, первый эстонец в тренерской комиссии Европейского союза дзюдо (EJU).
На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Алексей завоевал бронзовую медаль в категории от 73 до 81 кг.
Олимпийская награда Будылина пропала в 2010 году во время перелета из США в Эстонию. Международный олимпийский комитет только через 9 лет согласился выдать дубликат.
Айвар Рихкранд
Родился 24 января 1964 года в Кохтла-Ярве.
Художник, член Объединения русских художников Эстонии, член правления Союза художников города Кохтла-Ярве.
За почти три десятилетия мастер создал сотни работ: серии природных пейзажей, городских панорам и деревенских уголков, промышленных пейзажей, картин с шахтёрской тематикой, натюрмортов, серии изображений человека. Его работы находятся в коллекциях музеев, галерей и частных лиц Финляндии, России, Кипра, Германии, Украины, Австрии и Эстонии.
Аннели Отть
Родилась 2 мая 1976 года в Тарту.
Эстонский политический и государственный деятель. Член Центристской партии. В прошлом – министр культуры Эстонии, министр государственного управления Эстонии, член Рийгикогу XIII и XIV созывов, мэр Выру.
С 26 января 2021 года по 2 ноября 2021 года являлась министром культуры Эстонии в правительстве Каи Каллас. Подала в отставку в связи со скандалом, связанным с вакцинацией от COVID‑19. Отть была единственным невакцинированным министром в правительстве.
Мартин Хельме
Родился 24 апреля 1976 года в Таллинне.
Эстонский политик и публицист. Председатель Консервативной народной партии Эстонии.
Известен кроме прочего рядом резонансных высказываний, например, что единственный путь для местных русских – ассимиляция, или что вакцинация от Covid‑19 – крупнейшая медицинская катастрофа нашего времени.
Кристиан Яани
Родился 11 декабря 1976 года в Таллинне.
Эстонский политический и государственный деятель. Много лет посвятил работе в полиции на разных должностях, в настоящее время – директор Колледжа полиции и пограничной охраны. Кавалер Ордена Орлиного креста IV степени.
26 января 2021 года был назначен министром внутренних дел Эстонии в правительстве Каи Каллас. 3 июня 2022 года освобожден от должности.
Дмитрий Косяков
Родился 13 декабря 1976 года в Нарве.
Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Актёр Русского театра Эстонии с 2006 года.
Режиссер спектаклей „Мрожек“ и „Безымянная звезда“, исполнитель ролей в спектаклях „Сирано де Бержерак“, „Король Дроздобород“, „Обыкновенное чудо“, „Щелкунчик“ и других.
В мире
Аль Пачино
Родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке. Настоящее имя – Альфредо Джеймс Пачино. Американский актёр, режиссёр и сценарист. Наиболее знаменит своими ролями гангстеров – Майкл Корлеоне в трилогии „Крёстный отец“ Фрэнсиса Форда Копполы и Тони Монтана в фильме Брайана Де Пальма „Лицо со шрамом“.
Аль Пачино никогда не был женат, у него трое детей – дочь Джулия Мария Пачино и двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз. Аль Пачино старается составлять свой график так, чтобы иметь возможность как можно больше времени проводить со своими детьми, и часто заявляет: „Рождение детей – это лучшее, что случилось со мной в жизни“.
Микки Рурк
Родился 16 сентября 1952 года в Скенектади, США. Настоящее имя – Филипп Андре Рурк-младший. Американский актёр и сценарист, профессиональный боксёр. Лауреат премий „Золотой глобус“ и BAFTA (2009). Номинант на премию „Оскар“ (2009).
В молодости Рурк работал на низкоквалифицированных и, соответственно, низкооплачиваемых работах, в частности, рыл канавы для прокладки энергетических кабелей; имел связи с криминальной деятельностью и приторговывал наркотиками, но в ходе одной сделки завязалась перестрелка, в которой он едва уцелел. После этого Микки порвал с таким образом жизни, занял у сестры 400 долларов и улетел в Нью-Йорк с идеей стать актёром.
Джек Ма
Родился 10 сентября 1964 года в Ханчжоу, Китай.
Ма Юнь, более известный как Джек Ма, – китайский предприниматель, основатель Alibaba Group. Первый бизнесмен из материкового Китая, чьё фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в 23,4 миллиарда долларов.
Выступает за то, чтобы сотрудники его компаний работали с 9 утра до 9 вечера
6 дней в неделю, то есть суммарно 72 часа в неделю, утверждая, что невозможно добиться успеха без дополнительных усилий. Является активным борцом за сохранение природы.
Арвидас Сабонис
Родился 19 декабря 1964 года в Каунасе, Литва.
Советский и литовский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира и Европы в составе национальной сборной СССР. Один из сильнейших центровых мира 1980–1990-х годов. Один из первых центровых, уверенно бросавший из-за трехочковой дуги, отличался уникальным пониманием игры, что позволило ему войти в ряд лучших пасующих „больших“ в истории НБА.
Владеет литовским, русским, польским, испанским и английским языками. Рост спортсмена – 222 см.
Моника Беллуччи
Родилась 30 сентября 1964 года в Читта-ди-Кастелло, Италия.
Моника Анна Мария Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы „Дракула“, „Малена“, „Матрица: Перезагрузка“ и „Матрица: Революция“, „Страсти Христовы“, „Братья Гримм“. Беллуччи – звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как „Доберман“ и „Необратимость“. В 2016 году она стала кавалером ордена Почётного легиона.
Актриса никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и избегала „уколов красоты“, поскольку не боится старения.
Сандра Буллок
Родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, Виргиния, США.
Американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии „Оскар“ в номинации „Лучшая актриса“ за роль в фильме „Невидимая сторона“ (2010).
Сандра Буллок является обладательницей звезды на Голливудской аллее славы. Свободно говорит по-немецки. Дважды жертвовала 1 млн долларов американскому Красному Кресту.
Роналдо
Родился 22 сентября 1976 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего. По мнению многих футбольных организаций, специалистов и спортсменов, является одним из лучших игроков в истории футбола.
Двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, лучший футболист в истории чемпионатов мира по результатам исследований Castrol Index, лучший полевой футболист чемпионатов мира 1998 и 2002, лучший бомбардир чемпионата мира 2002, экс-рекордсмен чемпионатов мира по забитым мячам (в 2014 году его превзошёл Мирослав Клозе), рекордсмен чемпионатов мира по количеству матчей, в которых футболист забивал по крайней мере один гол, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, двукратный обладатель „Золотого мяча“, обладатель „Золотой бутсы“, занимает 13-е место в списке ста величайших футболистов мира по версии журнала World Soccer (1999 год). Один из двух игроков, наряду с Пеле, побеждавших на чемпионате мира в 17 лет.
Дарья Донцова
Родилась 7 июня 1952 года в Москве.
Настоящее имя Агриппина Аркадьевна Донцова. Русская писательница, автор сценариев, радио- и телеведущая, автор большого числа книг в жанре „иронический детектив“. По официальным данным Российской книжной палаты, Донцова на протяжении ряда лет занимала первое место в России в рейтинге авторов взрослой художественной литературы по суммарному тиражу издаваемых книг в год.
В 1997 году у Донцовой было выявлено онкологическое заболевание. За 2,5 года она перенесла 4 операции и 18 курсов химиотерапии. Находясь в больнице, в декабре 1999 года издала свои первые три детективных романа из цикла „Любительница частного сыска Даша Васильева“.
Максим Галкин
Родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминске Московской области.
Российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий, лауреат премии „ТЭФИ“ в номинации „Ведущий развлекательной программы“.
Супруг народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачёвой. 16 сентября Министерство юстиции России внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию „иностранного агента“, за „осуществление политической деятельности“.
Николай Басков
Родился 15 октября 1976 года в Москве.
Эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009), народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году) и т. д.
Монтсеррат Кабалье назвала Баскова своим „музыкальным сыном“: „Поп-музыка ему не вредит нисколько. Пусть поёт сколько угодно… Николай для меня как музыкальный сын. Он – моя гордость. В мире очень мало хороших певцов, не только в поп-музыке, но и в опере. Плохих значительно больше“.
Жюльет Бинош
Родилась 9 марта 1964 года в Париже, Франция.
Французская актриса. Обладательница премий „Сезар“ 1994 года за лучшую женскую роль в фильме „Три цвета: Синий“, „Оскар“ 1997 года и „BAFTA“ 1997 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме „Английский пациент“, а также награды Каннского кинофестиваля 2010 за лучшую женскую роль в фильме „Копия верна“.
Актриса никогда не была замужем. Она занимается цигуном, танцами, пишет картины и стихи, много времени проводит со своими детьми и выглядит абсолютно счастливым человеком.
Дэн Браун
Родился 22 июня 1964 года в Нью-Гэмпшире, США.
Журналист, писатель, музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как „Код да Винчи“, „Ангелы и демоны“, „Утраченный символ“ и „Инферно“, рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах.
Его первый роман „Цифровая крепость“ (1998) посвящён деятельности
Агентства национальной безопасности США.
Роберто Кавалли
Родился 15 ноября 1940 года во Флоренции, Италия. Итальянский дизайнер одежды, основатель бренда Roberto Cavalli. Характерные черты стиля Кавалли: рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, декорирование вещей блёстками и стразами. Бутики Роберто Кавалли открыты по всему миру.
В школе у него были большие проблемы с успеваемостью – его оставляли на второй год, и он с трудом сдавал экзамены. В период учёбы в колледже он увлёкся рок-н-роллом, однако быстро понял, что у него нет способностей, чтобы играть в группе. Свою первую крохотную мастерскую открыл на личные сбережения, будучи несовершеннолетним.
Драконы, которых уже нет с нами
Пауль Керес, первый в истории шахматист, которого изобразили на банкнотах своей страны, признанный лучшим спортсменом Эстонии XX века;
Юлий Цезарь, римский диктатор и одна из самых влиятельных фигур в истории;
Брюс Ли, легендарный мастер боевых искусств и актер, прославившийся своим мастерством и харизмой;
Джон Леннон, знаменитый музыкант, поэт, участник группы The Beatles, известный борец за мир и активный общественный деятель;
Эннио Морриконе, один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа, написавший более 500 саундтреков, во многом изменивший историю киномузыки;
Сальвадор Дали, испанский живописец, график, скульптор, режиссёр и писатель, мастер эпатажа, один из самых известных представителей сюрреализма;
Мартин Лютер Кинг-младший, влиятельный лидер движения за гражданские права, известный своими выступлениями и призывами к ненасильственным действиям.
А также Жанна д`Арк, Авраам Линкольн, Эрнесто Че Гевара, Бернард Шоу, Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Сара Бернар, Марлен Дитрих, Марчелло Мастрояни, Жан Жак Руссо, Иммануил Кант, Эллен Нийт, Арне Ойт, Ханс Хиндпере, Николай Римский-Корсаков, Зиновий Гердт, Алексей Баталов, Вячеслав Тихонов, Элина Быстрицкая, Татьяна Пельтцер и многие другие